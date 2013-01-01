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Казань спортивная с ХК "Ак Барс"

5
2 отзыва
Загадки_Казани
Загадки_Казани – Гид из Казани
Эксклюзивный проект совместно с хоккейным клубом «Ак Барс».

Со спортивной Казанью вас познакомит не экскурсовод, а профессиональный спортивный комментатор – официальный комментатор «Ак Барса», который объездил с казанскими спортсменами полмира.

Экскурсия ⛳ заняла 1 место в финале для европейской части России в премии «Маршрут Года 2018» как «Лучший маршрут к ЧМ по футболу 2018» и отмечена специальным дипломом за креативный подход к созданию спортивного маршрута финала этой Всероссийской туристической премии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 4 950 ₽ за экскурсию

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Казань спортивная с ХК "Ак Барс"
Казань спортивная с ХК "Ак Барс"

Что вы увидите

  • стадион Татнефтьарена с посещением закрытой для зрителей части стадиона (возможность посещения уточняйте при бронировании, так как она зависит от графика спортивных матчей)
  • Деревня Универсиады
  • Центр гребных видов
  • Академия Тенниса
  • Дворец водных видов спорта
  • Дворец единоборств
  • спорткомлекс Олимп
  • бассейн Буревестник
  • Центр хоккея на траве
  • стадион Казань-Арена ("Ак Барс Банк Арена") - в расширенном варианте экскурсии
Нашу экскурсию ⛳ ведет профессиональный спортивный комментатор, один из лучший спортивных комментаторов России (по версии КХЛ 2008-2009), постоянный комментатор на телеканале ТНВ, преподаватель Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма, кандидат исторических наук и просто очень интересный человек Александр Норден.
Вы узнаете историю 📖 казанского спорта, услышите реальные истории из жизни хоккейного клуба "Ак Барс" (с которым Александр Петрович объездил половину земного шара), познакомитесь также и с казанским футбольным клубом "Рубин" (матчи которого Александр Петрович также комментировал). И просто узнаете массу интересных, "настоящих" спортивных историей! И об Универсиаде, и о ЧМ по водным видам спорта, и о Кубке Конфедераций. Пообщаетесь с человеком-легендой!
Казань часто именуют Спортивной столицей ⭐️ России. Здесь прошла Всемирная летняя Универсиада-2013 (второе по значимости спортивное событие после Олимпиады), Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, в 2017 - Кубок Конфедераций, а летом 2018 мы приняли матчи Чемпионата мира по футболу! Казань - родина легендарной хоккейной команды "Ак Барс" и футбольного клуба "Рубин". Хотите в этом убедиться и проникнуться духом современной спортивного мегаполиса?
Во время нашего спортивного путешествия вы увидите Деревню Универсиады, где во время Универсиады-2013 жили спортсмены
Дворец единоборств, спорткомлекс Олимп, бассейн Буревестник, Центр хоккея на траве...
Дополнительно вы можете побывать внутри стадиона Казань Арена ("Ак Барс Банк Арена"). Эта возможность зависит от графика работы стадиона, поэтому не включена в основную цену и маршрут, но рекомендуем добавить её. Согласитесь, кто из вас откажется побывать на стадионе, который принимал Универсиаду-2013, Кубок Конфедераций и матчи Чемпионата мира по футболу 2018, где сложили свои полномочия сразу несколько команд - чемпионов мира?
И тем более побывать не как зритель, а увидеть своими глазами ряд "закрытых" для обычного болельщика мест. Мы с вами побываем в раздевалке, где бывал в том числе Криштиану Роналду, посидим в креслах для футболистов и СМИ в конферернц-зале, пройдем по тренировочному полю и выйдем, как настоящая футбольная команда, на поле стадиона, рассчитанного на 45 тысяч человек! А еще стадион 🏟️ поражает своим медиафасадом - самым большим медиафасадом в Европе, который видно даже с другого берега Волги!
Побываете и "в гостях" у хоккейного клуба "Ак Барс" - на ледовой арене Татнефтьарена. Причем увидите не только ледовое поле, но и "закулисье": раздевалки, вип-ложи, зоны для болельщиков и многое другое (это возможно в даты, когда в "Татнефтьарене" не проходят матчи, поэтому уточняйте возможность посещения "Татнефтьарены" в желаемую дату при бронировании).
И обо всем этом узнаете от человека, который буквально "живет" на Татнефтьарене, путешествует с клубом и даже написал о них книгу! А также мы обязательно посетим фирменный магазин легендарной хоккейной команды.
При желании можем организовать для вас обед в атмосферном месте Татнефтьарены - в кафе, где собираются болельщики смотреть выездные матчи. Здесь все пронизано командным духом, барная стойка - из хоккейных клюшек, столы - в виде хокейного поля, и символика команды по стенам.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • посещение стадиона "Казань-Арена" ("Ак Барс Банк Арена") внутри
  • обед в кафе Татнефтьарены
  • билеты на домашние матчи "Ак Барса"
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Казань спортивная с ХК "Ак Барс"
Казань спортивная с ХК "Ак Барс"
Казань спортивная с ХК "Ак Барс"
Казань спортивная с ХК "Ак Барс"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Загадки_Казани
Загадки_Казани
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2 отзыва оставили туристы

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