Нашу экскурсию ⛳ ведет профессиональный спортивный комментатор, один из лучший спортивных комментаторов России (по версии КХЛ 2008-2009), постоянный комментатор на телеканале ТНВ, преподаватель Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма, кандидат исторических наук и просто очень интересный человек Александр Норден.

Вы узнаете историю 📖 казанского спорта, услышите реальные истории из жизни хоккейного клуба "Ак Барс" (с которым Александр Петрович объездил половину земного шара), познакомитесь также и с казанским футбольным клубом "Рубин" (матчи которого Александр Петрович также комментировал). И просто узнаете массу интересных, "настоящих" спортивных историей! И об Универсиаде, и о ЧМ по водным видам спорта, и о Кубке Конфедераций. Пообщаетесь с человеком-легендой!

Казань часто именуют Спортивной столицей ⭐️ России. Здесь прошла Всемирная летняя Универсиада-2013 (второе по значимости спортивное событие после Олимпиады), Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, в 2017 - Кубок Конфедераций, а летом 2018 мы приняли матчи Чемпионата мира по футболу! Казань - родина легендарной хоккейной команды "Ак Барс" и футбольного клуба "Рубин". Хотите в этом убедиться и проникнуться духом современной спортивного мегаполиса?

Во время нашего спортивного путешествия вы увидите Деревню Универсиады, где во время Универсиады-2013 жили спортсмены

Дворец единоборств, спорткомлекс Олимп, бассейн Буревестник, Центр хоккея на траве...

Дополнительно вы можете побывать внутри стадиона Казань Арена ("Ак Барс Банк Арена"). Эта возможность зависит от графика работы стадиона, поэтому не включена в основную цену и маршрут, но рекомендуем добавить её. Согласитесь, кто из вас откажется побывать на стадионе, который принимал Универсиаду-2013, Кубок Конфедераций и матчи Чемпионата мира по футболу 2018, где сложили свои полномочия сразу несколько команд - чемпионов мира?

И тем более побывать не как зритель, а увидеть своими глазами ряд "закрытых" для обычного болельщика мест. Мы с вами побываем в раздевалке, где бывал в том числе Криштиану Роналду, посидим в креслах для футболистов и СМИ в конферернц-зале, пройдем по тренировочному полю и выйдем, как настоящая футбольная команда, на поле стадиона, рассчитанного на 45 тысяч человек! А еще стадион 🏟️ поражает своим медиафасадом - самым большим медиафасадом в Европе, который видно даже с другого берега Волги!

Побываете и "в гостях" у хоккейного клуба "Ак Барс" - на ледовой арене Татнефтьарена. Причем увидите не только ледовое поле, но и "закулисье": раздевалки, вип-ложи, зоны для болельщиков и многое другое (это возможно в даты, когда в "Татнефтьарене" не проходят матчи, поэтому уточняйте возможность посещения "Татнефтьарены" в желаемую дату при бронировании).

И обо всем этом узнаете от человека, который буквально "живет" на Татнефтьарене, путешествует с клубом и даже написал о них книгу! А также мы обязательно посетим фирменный магазин легендарной хоккейной команды.

При желании можем организовать для вас обед в атмосферном месте Татнефтьарены - в кафе, где собираются болельщики смотреть выездные матчи. Здесь все пронизано командным духом, барная стойка - из хоккейных клюшек, столы - в виде хокейного поля, и символика команды по стенам.