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Казань. Вечное - история искусства

Анастасия С.
Анастасия С. – Гид из Казани
Казань – место, где каждый увеличивает свой шанс раскрыть потенциал.

На моей уникальной авторской экскурсии 🧭 по Казани мы узнаем, куда податься свободному художнику в этом безумном мире и побудем в компании с казанскими основоположниками искусств.

Выясним, почему некоторым вкусным кафешкам присваивают причудливые названия и зачем бояться гулять 👣 по улице Щапова ночью.

На время мы станем поэтами, актерами, музыкантами и просто безумными мечтателями, гуляющими по городу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Казань. Вечное - история искусства
Казань. Вечное - история искусства

Что вы увидите

  • Площадь Тукая
  • Сад Эрмитаж
  • Лядской сад
  • Музей Боратынского
  • Музей Аксёнова
  • Музей Мусы Джалиля
  • Музей Максима Горького
Устали от того, что гиды и турагентства предлагают одно и то же, просто названное по-разному?
Предлагаю вам открыть другую, нетуристическую сторону Казани.
И вместе с тем – открыть себя. В каждом живёт творческий гений... Хотите поближе познакомиться со своим? Легко! Ему просто нужен резонанс во внешнем мире.
А Казань – как раз то место, где каждый увеличивает свой шанс раскрыть потенциал.
Мы узнаем, куда податься свободному художнику в этом безумном, безумном мире и побудем в компании с казанскими основоположниками искусств.
Выясним, почему некоторым вкусным кафешкам присваивают причудливые названия и зачем бояться гулять 👣 по улице Щапова ночью.
Позвольте себе роскошь на время стать поэтом, актёром, музыкантом или просто мечтателем.
На примерах казанских творцов вы поймёте, что способны создать великое!
Это – авторская интерактивная экскурсия ⛳ по Казани с элементами театрализации. Она не имеет аналогов! И даже название звучит интригующе. Так попробуйте же посетить её сами!
Что входит
  • услуги гида
  • сладкие татарские угощения
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Площадь Тукая
Место завершения
🏁 Музей Горького
Казань. Вечное - история искусства
Казань. Вечное - история искусства
Казань. Вечное - история искусства
Казань. Вечное - история искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия С.
Анастасия С.
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