Устали от того, что гиды и турагентства предлагают одно и то же, просто названное по-разному?

Предлагаю вам открыть другую, нетуристическую сторону Казани.

И вместе с тем – открыть себя. В каждом живёт творческий гений... Хотите поближе познакомиться со своим? Легко! Ему просто нужен резонанс во внешнем мире.

А Казань – как раз то место, где каждый увеличивает свой шанс раскрыть потенциал.

Мы узнаем, куда податься свободному художнику в этом безумном, безумном мире и побудем в компании с казанскими основоположниками искусств.

Выясним, почему некоторым вкусным кафешкам присваивают причудливые названия и зачем бояться гулять 👣 по улице Щапова ночью.

Позвольте себе роскошь на время стать поэтом, актёром, музыкантом или просто мечтателем.

На примерах казанских творцов вы поймёте, что способны создать великое!

Это – авторская интерактивная экскурсия ⛳ по Казани с элементами театрализации. Она не имеет аналогов! И даже название звучит интригующе. Так попробуйте же посетить её сами!