Устали от того, что гиды и турагентства предлагают одно и то же, просто названное по-разному?
Предлагаю вам открыть другую, нетуристическую сторону Казани.
И вместе с тем – открыть себя. В каждом живёт творческий гений... Хотите поближе познакомиться со своим? Легко! Ему просто нужен резонанс во внешнем мире.
А Казань – как раз то место, где каждый увеличивает свой шанс раскрыть потенциал.
Мы узнаем, куда податься свободному художнику в этом безумном, безумном мире и побудем в компании с казанскими основоположниками искусств.
Выясним, почему некоторым вкусным кафешкам присваивают причудливые названия и зачем бояться гулять 👣 по улице Щапова ночью.
Позвольте себе роскошь на время стать поэтом, актёром, музыкантом или просто мечтателем.
На примерах казанских творцов вы поймёте, что способны создать великое!
Это – авторская интерактивная экскурсия ⛳ по Казани с элементами театрализации. Она не имеет аналогов! И даже название звучит интригующе. Так попробуйте же посетить её сами!