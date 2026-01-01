Групповая
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Путешествие по Казани: Кремль, башня Сююмбике, театр кукол и многое другое ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
1400 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Погрузитесь в мир религий и архитектуры Поволжья. Откройте для себя Свияжск, Храм Всех Религий и Раифский монастырь
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
2600 ₽ за человека
Групповая
Город контрастов: в Йошкар-Олу из Казани
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, где современные здания соседствуют с историческими памятниками. Уникальная экскурсия из Казани ждет вас
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
3100 ₽ за человека
Групповая
Болгар - Северная Мекка
Погрузитесь в историю Болгара, где ислам стал государственной религией. Исследуйте архитектурные шедевры и насладитесь культурным наследием
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
3200 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Посетите исторический Свияжск и уникальный Храм всех религий. Откройте для себя культурное наследие и архитектурные шедевры Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
2300 ₽ за человека
Групповая
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
5100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Расписание: Ежедневно
7600 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Вечерняя экскурсия по Казани + колесо обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: Ежедневно в 19:00 отправление от ул. Баумана, 78 (памятник Шаляпину)
1700 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
Начало: Г. Казань, Апарт-отель YAMLE (ул. Лево-Булачная 56...
Расписание: Еженедельно по субботам. В праздничные дни расписание изменяется.
24 янв в 09:30
31 янв в 09:30
3500 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
Начало: Площадь 1 Мая, памятник Мусе Джалилю
Расписание: любое время
7800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 8 чел.
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Сары Садыковой 9
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
Расписание: По договоренности с туристом
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Казани «Самое-самое…»
Начало: Ул. Кремлевская, д. 1, у Национального музея РТ
6200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Казанский Кремль и его окрестности
Начало: Ул. Мусы Джалиля, 21 (Петропавловский собор)
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В объятиях острова-града Свияжска, Иннополиса и Храма всех религий
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 12:00.
20 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кул Шариф и Казанский кремль
Начало: Спасская башня Казанского кремля, Казань
Расписание: Если вас интересует определенное время, сообщите, пожалуйста, в сообщениях.
3700 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Поездка в Свияжск и Храм всех религий
Начало: Ваш отель или по договоренности
18 525 ₽
19 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В сердце города: прогулка по центру Казани
Начало: Памятник Мусе Джалилю
Расписание: Ежедневно по договоренности
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия и Музей археологического дерева
Начало: Откуда будет удобно гостю
Расписание: В любое удобное для вас время!
16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
3800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с татарской культурой
Начало: Юнусовская площадь - в сквере возле розового дома
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История Казани за два часа
Начало: Ул. Петербургская, 1
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Сказка - Город Света. Вечерняя сказка Казани
Начало: Кремлевская 2. Либо по согласованию с туристами
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка с детьми по центру города
Начало: Ул. Баумана, 9
Расписание: Ежедневно
7200 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Прогулка по улицам Казани»
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
1390 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Начало: Ул. Баумана, д. 51, возле магазина ГУМ
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: согласно календарю
7600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Свияжск + парк с волшебными животными
Начало: По месту проживания гостей (в черте города)
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с двумя пешеходными улицами: Баумана и Каюма Насыри
Начало: Ул. Баумана, 11/12 у скульптуры Казанского кота
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Национальный музей Татарстана для детей и взрослых
Начало: Казань, ул. Кремлевская, 2
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00
1400 ₽ за человека
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Казани в январе 2026
Сейчас в Казани в категории "Исторический центр Вильнюса" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 900 до 20 500 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 22663 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 46 экскурсий в Казани на 2026 год по теме «Исторический центр Вильнюса», 22663 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март