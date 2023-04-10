Что вас ожидает:

Вы узнаете о важных событиях, происходивших в этом селе, повлиявших на ход истории Казани и России, от становления, падения, и возрождения. Посетите уникальные древние храмы и монастыри, один из которых входит в перечень объектов ЮНЕСКО. Также насладитесь красивой панорамой Свияжских мест и услышите невыдуманные, таинственные истории о Свияжске.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.