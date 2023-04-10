Свияжск — это тихий, спокойный, немноголюдный, но очень красивый остров-град.
Если вы находитесь в Казане и вас интересуют выездные экскурсии, то мы советуем посетить этот необычный городок, переживший многие превратности российской истории.
Если вы находитесь в Казане и вас интересуют выездные экскурсии, то мы советуем посетить этот необычный городок, переживший многие превратности российской истории.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы узнаете о важных событиях, происходивших в этом селе, повлиявших на ход истории Казани и России, от становления, падения, и возрождения. Посетите уникальные древние храмы и монастыри, один из которых входит в перечень объектов ЮНЕСКО. Также насладитесь красивой панорамой Свияжских мест и услышите невыдуманные, таинственные истории о Свияжске.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
каждый день в 13.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты
- Сувениры
- Обед
- Место начала и завершения?
- ваш отель или ул. Салимжанова, 27
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 13.00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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