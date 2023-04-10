Таинственный Свияжск

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Ответы на вопросы
Свияжск — это тихий, спокойный, немноголюдный, но очень красивый остров-град.

Если вы находитесь в Казане и вас интересуют выездные экскурсии, то мы советуем посетить этот необычный городок, переживший многие превратности российской истории.
Таинственный Свияжск
Таинственный Свияжск
Таинственный Свияжск
Таинственный Свияжск
Таинственный Свияжск
Таинственный Свияжск
Ближайшие даты:
19
мая
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы узнаете о важных событиях, происходивших в этом селе, повлиявших на ход истории Казани и России, от становления, падения, и возрождения. Посетите уникальные древние храмы и монастыри, один из которых входит в перечень объектов ЮНЕСКО. Также насладитесь красивой панорамой Свияжских мест и услышите невыдуманные, таинственные истории о Свияжске.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

каждый день в 13.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Сувениры
  • Обед
Место начала и завершения?
ваш отель или ул. Салимжанова, 27
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 13.00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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