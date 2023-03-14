Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия включает рассказ об империи купцов Алафузовых. В 19 веке Иван Алафузов реорганизовал убыточный завод в целый промышленный район с собственной больницей, школой, библиотекой и театром, а пристань завода с фамилией Алафузовых было видно за много километров. Поговорим о крупнейшем текстильном предприятии Поволжья и попробуем представить, как выглядела здесь жизнь и быт в позапрошлом столетии.
От старинного «культурного слоя» перейдём к современности — гуляя по заброшенным цехам и фабричным лабиринтам, вы увидите, как их преобразовали во множество креативных локаций. Я расскажу о мероприятиях, которые здесь проходят, и познакомлю с самыми интересными образцами стрит-арта.
Ключевые точки маршрута: управляющая контора 19 века, бюст купца-миллионщика Алафузова, галереи уличного искусства под открытым небом.
В тёплое время года мы поднимемся на крышу производственного корпуса, с которой, вы увидите непарадную Казань с нового необычного ракурса. Промышленный район 19 века и старое русло реки Казанки предстанут отсюда во всей красе.
Организационные детали
Рекомендую позаботиться об удобной обуви для пеших прогулок и переходов по лестницам. Одевайтесь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Гладилова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Провёл 374 экскурсии для 551 туриста
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошел курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском Кремле. Но еще раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца XX века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигла своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» еще не модно.