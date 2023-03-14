Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани

Узнать о промышленной империи купцов и посетить галереи уличного искусства под открытым небом

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Фабрика Алафузова — бывшее предприятие, ныне покрытое граффити.

Здесь полным-полно спрятанных закоулков и атмосферных закутков, а в местных помещениях ежегодно проводят фестиваль стрит-арта.

На экскурсии вы познакомитесь с историей промышленного района дореволюционной Казани и откроете самое андеграундное место в городе.
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия включает рассказ об империи купцов Алафузовых. В 19 веке Иван Алафузов реорганизовал убыточный завод в целый промышленный район с собственной больницей, школой, библиотекой и театром, а пристань завода с фамилией Алафузовых было видно за много километров. Поговорим о крупнейшем текстильном предприятии Поволжья и попробуем представить, как выглядела здесь жизнь и быт в позапрошлом столетии.

От старинного «культурного слоя» перейдём к современности — гуляя по заброшенным цехам и фабричным лабиринтам, вы увидите, как их преобразовали во множество креативных локаций. Я расскажу о мероприятиях, которые здесь проходят, и познакомлю с самыми интересными образцами стрит-арта.

Ключевые точки маршрута: управляющая контора 19 века, бюст купца-миллионщика Алафузова, галереи уличного искусства под открытым небом.

В тёплое время года мы поднимемся на крышу производственного корпуса, с которой, вы увидите непарадную Казань с нового необычного ракурса. Промышленный район 19 века и старое русло реки Казанки предстанут отсюда во всей красе.

Организационные детали

Рекомендую позаботиться об удобной обуви для пеших прогулок и переходов по лестницам. Одевайтесь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Гладилова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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