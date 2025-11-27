Казань по праву считается студенческой столицей России: здесь сосредоточено множество вузов, и главный из них — Казанский федеральный университет. Это старейшее учебное заведение города, один из лучших университетов страны и мира. Мы прогуляемся по его городку, увидим знаковые места и поговорим о знаменитых выпускниках.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Один из трёх старейших классических университетов России

Студентами Казанского университета были: Лев Толстой, Владимир Ленин, Сергей Аксаков. Император Александр I пожаловал университету библиотеку, среди которой древние книги, сделанные из телячьей кожи. А в начале 19 века здесь был напечатан первый в Поволжье печатный Коран.

Экскурсия по университетскому городку

Мы пройдём по территории университета. Вы познакомитесь с его историей, увидите основной корпус начала 19 века и первые научные корпуса. Посетите сквер, студенческую площадку «Сковородка», а также рассмотрите астрономическую обсерваторию им. В. П. Энгельгардта — объект ЮНЕСКО.