Казанский университет - 200 лет истории

Погрузиться в жизнь самого именитого учебного заведения города и увидеть обсерваторию
Казань по праву считается студенческой столицей России: здесь сосредоточено множество вузов, и главный из них — Казанский федеральный университет. Это старейшее учебное заведение города, один из лучших университетов страны и мира. Мы прогуляемся по его городку, увидим знаковые места и поговорим о знаменитых выпускниках.
Описание экскурсии

Один из трёх старейших классических университетов России

Студентами Казанского университета были: Лев Толстой, Владимир Ленин, Сергей Аксаков. Император Александр I пожаловал университету библиотеку, среди которой древние книги, сделанные из телячьей кожи. А в начале 19 века здесь был напечатан первый в Поволжье печатный Коран.

Экскурсия по университетскому городку

Мы пройдём по территории университета. Вы познакомитесь с его историей, увидите основной корпус начала 19 века и первые научные корпуса. Посетите сквер, студенческую площадку «Сковородка», а также рассмотрите астрономическую обсерваторию им. В. П. Энгельгардта — объект ЮНЕСКО.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кремлёвской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 48 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
и нашем крае. Я многогранная личность: педагог-методист, учитель татарского языка, носитель культуры, этнограф и этнолог. Прекрасно знаю фольклор и литературу, пишу стихи и песни, увлекаюсь музыкой, изучаю историю народов через их фольклор и создаю ювелирные украшения из камней. С радостью расскажу об истории и современности края, о народах, традициях и обычаях Татарстана.

