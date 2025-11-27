Казань по праву считается студенческой столицей России: здесь сосредоточено множество вузов, и главный из них — Казанский федеральный университет. Это старейшее учебное заведение города, один из лучших университетов страны и мира. Мы прогуляемся по его городку, увидим знаковые места и поговорим о знаменитых выпускниках.
Один из трёх старейших классических университетов России
Студентами Казанского университета были: Лев Толстой, Владимир Ленин, Сергей Аксаков. Император Александр I пожаловал университету библиотеку, среди которой древние книги, сделанные из телячьей кожи. А в начале 19 века здесь был напечатан первый в Поволжье печатный Коран.
Мы пройдём по территории университета. Вы познакомитесь с его историей, увидите основной корпус начала 19 века и первые научные корпуса. Посетите сквер, студенческую площадку «Сковородка», а также рассмотрите астрономическую обсерваторию им. В. П. Энгельгардта — объект ЮНЕСКО.
