5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на Казанской земле - и за её пределами
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Казанская обсерватория Энгельгардта
Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале
Завтра в 20:00
24 авг в 18:00
1550012 400₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Татарские Мальдивы из Казани (на электричке)
Хайкинг вдоль Волги и по сосновому лесу в душевной компании
Начало: На Привокзальной площади
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
2 499₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 июля 2024Интереснейшая экскурсия по обсерватории, жаль, облака не позволили посмотреть с гидом звёздное небо!! Приедем ещё! Удобная организация экскурсии.
- ААнна21 марта 2024Очень интересная экскурсия! Узнали много нового об астрономии. Экскурсовод в обсерватории замечательный мужчина и любитель своего дела. Обязательно вернемся сюда летом!)
- ММарина18 декабря 2023Ларисочка, спасибо за экскурсию! И до новых встреч!
- ЛЛюдмила11 декабря 2023Прекрасная экскурсия, даже не смотря на то, что было холодно, получили массу впечатлений! Отдельное спасибо, Звездочету)
- ЮЮлия17 октября 2023.С одной стороны-посмотрели интересные места,было удобно,что забрали нас на машине от отеля. Экскурсовод рассказывала о достопримечательностях интересно,и по дороге от
- ЛЛюдмила6 сентября 2023Прекрасная и познавательная экскурсия. Космосом болею лет 20, но первый раз вживую увидела звезды в телескоп. Сбылась давняя мечта! Организация экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Обсерватория Энгельгардта»
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