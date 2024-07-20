читать дальше Казани рассказывала интересные факты о городе и о людях. Одно но:наверное,нужно,чтобы за рулем был водитель,так как экскурсоводу Татьяне было тяжело одновременно вести машину и рассказывать.

.С одной стороны-посмотрели интересные места,было удобно,что забрали нас на машине от отеля. Экскурсовод рассказывала о достопримечательностях интересно,и по дороге от