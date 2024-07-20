Обсерватория Энгельгардта – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Обсерватория Энгельгардта» в Казани, цены от 2 499 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
На машине
7 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на Казанской земле - и за её пределами
24 авг в 10:00
26 авг в 10:00
11 500 за всё до 3 чел.
Казанская обсерватория Энгельгардта
На машине
скидка
20%
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Казанская обсерватория Энгельгардта
Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале
Завтра в 20:00
24 авг в 18:00
1550012 400 за всё до 3 чел.
Татарские Мальдивы из Казани (на электричке)
Пешая
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Татарские Мальдивы из Казани (на электричке)
Хайкинг вдоль Волги и по сосновому лесу в душевной компании
Начало: На Привокзальной площади
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
2 499 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 июля 2024
    Казанская обсерватория Энгельгардта
    Интереснейшая экскурсия по обсерватории, жаль, облака не позволили посмотреть с гидом звёздное небо!! Приедем ещё! Удобная организация экскурсии.
  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Казанская обсерватория Энгельгардта
    Очень интересная экскурсия! Узнали много нового об астрономии. Экскурсовод в обсерватории замечательный мужчина и любитель своего дела. Обязательно вернемся сюда летом!)
  • М
    Марина
    18 декабря 2023
    Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
    Ларисочка, спасибо за экскурсию! И до новых встреч!
  • Л
    Людмила
    11 декабря 2023
    Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
    Прекрасная экскурсия, даже не смотря на то, что было холодно, получили массу впечатлений! Отдельное спасибо, Звездочету)
  • Ю
    Юлия
    17 октября 2023
    Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
    .С одной стороны-посмотрели интересные места,было удобно,что забрали нас на машине от отеля. Экскурсовод рассказывала о достопримечательностях интересно,и по дороге от
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    Казани рассказывала интересные факты о городе и о людях. Одно но:наверное,нужно,чтобы за рулем был водитель,так как экскурсоводу Татьяне было тяжело одновременно вести машину и рассказывать.

  • Л
    Людмила
    6 сентября 2023
    Казанская обсерватория Энгельгардта
    Прекрасная и познавательная экскурсия. Космосом болею лет 20, но первый раз вживую увидела звезды в телескоп. Сбылась давняя мечта! Организация экскурсии
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    просто отличная - забрали из гостиницы, привезли на место, отвезли обратно. Все это сопровождалось увлекательной беседой. Контакты сохранила, поеду обязательно снова - на ночную экскурсию

    Прекрасная и познавательная экскурсия. Космосом болею лет 20, но первый раз вживую увидела звезды в телескоп. Сбылась давняя мечта!Прекрасная и познавательная экскурсия. Космосом болею лет 20, но первый раз вживую увидела звезды в телескоп. Сбылась давняя мечта!Прекрасная и познавательная экскурсия. Космосом болею лет 20, но первый раз вживую увидела звезды в телескоп. Сбылась давняя мечта!Прекрасная и познавательная экскурсия. Космосом болею лет 20, но первый раз вживую увидела звезды в телескоп. Сбылась давняя мечта!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Обсерватория Энгельгардта»

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  1. Самое главное
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  5. Кремль
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
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Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
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