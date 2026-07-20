Не так давно зашла речь о расширении списка объектов ЮНЕСКО на территории Татарстана. И вот какое любопытное совпадение: на этот статус претендуют сразу 2 достопримечательности. Это Раифский Богородицкий монастырь и Казанская обсерватория. Их объединяет не только расположение, но и нацеленность на диалог различных культур и мировоззрений. Я расскажу вам об этих удивительных местах и людях, стоящих за их величием.
Раифа, Богом хранимая
Монастырь основан в 1613 году, претерпел много бедствий и пожаров, но был возрождён. На небольшой территории находится несколько храмов, в том числе неперестроенные. Вы погрузитесь в историю и ритуалы: сможете набрать святой воды, окунуться в купель, прикоснуться к чудотворной иконе. И узнаете о любопытных особенностях монастырского быта: что растёт в местных лесах и на кого охотятся обитатели «кошкиного дома».
Много звёзд на небе
В Казанской обсерватории вы проследите историю освоения космоса и узнаете о жизни великого учёного В. П. Энгельгардта, в честь которого она названа. На территории есть планетарий: при заказе программы научный сотрудник проведёт для вас экскурсию, а затем вы посмотрите полнокупольное шоу.
Организационные детали
Это авто-пешеходная экскурсия с началом в Казани. В стоимость включён транспорт для 1-4 человек
Для группы 4-8 чел. доплата за аренду минивэна составит 7000 ₽ за всех
За доплату в обсерватории вы можете: — посетить планетарий — в будни 400–450 ₽ за чел., в выходные 500–600 ₽ за чел. — попасть на дневную экскурсию по обсерватории с экскурсоводом-звездочётом — 5000 ₽ за группу
По вторникам обсерватория и планетарий закрыты, экскурсия не проводится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Лариса, приятно познакомиться! В моей команде работают только аккредитованные гиды с опытом работы не менее 5 лет. Имеется аккредитация Казанского Кремля, Свияжска, города Болгар и Национального Музея Республики Татарстан. Чаще всего провожу экскурсии сама на собственной машине.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Элина
Спасибо Ларисе за профессионализм и ненавязчивую подачу материала. Уже посещали Раифский монастырь самостоятельно, но захотелось вернуться в это прекрасное, благостное место и послушать рассказ человека, который не только любит, но читать дальшеуменьшить
и очень много знает о прошлом и настоящем монастыря и не только. Экскурсию в музее астрономической обсерватории проводил Георгий. Это тот случай, когда человек науки с любовью рассказывает о своей работе простыми словами, понятными людям далекими от астрономии. Если вы хотите получить новые знания, узнать о людях увлеченных и преданных своему делу и понять как работала обсерватория и в 19 веке и в наши дни, то вам сюда.
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Е
Елена
Большое спасибо Ларисе за организацию прекрасной поездки! Раифский монастырь - райский уголок, очень правильно выбрано время для поездки, не было толп народа, насладились местами! Отдельная благодарность за организацию прекрасной экскурсии в обсерватории, просто уникальное место, фантастические люди-подвижники! Спасибо!
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I
Irina
На данной экскурсии гид была Елена. Спокойно и терпеливо, обстоятельно отвечала на все вопросы. Мы очень довольны.
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Н
Наталья
В Раифу надо ехать за покоем и умиротворением. Хотя, может быть много народа. Но храмы очень намоленные, с уникальными иконами. В планетарий второй раз я бы не поехала, а вот погулять по обсерватории очень приятно, природа богатейшая. Лариса прекрасный гид. Знает множество интересных фактов, очень харизматичная, относится к своему краю с большой любовью.
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Светлана
Очень интересная экскурсия. Удивительные места - монастырь и обсерватория. Узнали много нового. Радость для души и пища для ума! Спасибо организаторам!
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Ю
Юлия
.С одной стороны-посмотрели интересные места,было удобно,что забрали нас на машине от отеля. Экскурсовод рассказывала о достопримечательностях интересно,и по дороге от Казани рассказывала интересные факты о городе и о людях. Одно но:наверное,нужно,чтобы за рулем был водитель,так как экскурсоводу Татьяне было тяжело одновременно вести машину и рассказывать.
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