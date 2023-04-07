Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на казанской земле - и за её пределами
И тут же — головокружительный прыжок в будущее: эстафету примет планетарий на территории действующей обсерватории. Вы удивитесь местным легендам и поверите в чудеса, небесные и мирские.
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Описание
Что вас ожидает
Поиски и открытия
Не так давно зашла речь о расширении списка объектов ЮНЕСКО на территории Татарстана. И вот какое любопытное совпадение: на этот статус претендуют сразу 2 достопримечательности. Это Раифский Богородицкий монастырь и Казанская обсерватория. Их объединяет не только расположение, но и нацеленность на диалог различных культур и мировоззрений. Я расскажу вам об этих удивительных местах и людях, стоящих за их величием.
Раифа, Богом хранимая
Монастырь основан в 1613 году, претерпел много бедствий и пожаров, но был возрождён. На небольшой территории, находится несколько храмов, в том числе неперестроенные. Вы погрузитесь в историю и ритуалы: сможете набрать святой воды, окунуться в купель, прикоснуться к чудотворной иконе. И узнаете о любопытных особенностях монастырского быта: что растёт в местных лесах и на кого охотятся обитатели «кошкиного дома».
Поиски и открытия
В Казанской обсерватории вы проследите историю освоения космоса и узнаете о жизни великого ученого В. П. Энгельгардта, в честь которого она названа. На территории есть интерактивный Астропарк и планетарий. При заказе программы научный сотрудник проведёт для вас экскурсию, а затем вы посмотрите полнокупольное шоу.
Организационные детали
Экскурсия по времени 5 часов, из них 1.5 часа программа в планетарии.
По оплате группа от 1 до 4 чел с учётом автомобиля и экскурсии на объектах составляет 8000.
Группа от 4-х до 8 – ми чел:экскурсовод 6000 /транспорт минивен 6000/.
Входной билет в планетарий цена на 1 человека, в будни 400 – 450руб. На одного человека в выходной день 500 – 600руб.
Детям до 14 лет скидки.
Каждый вторник месяца – выходной.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.