Объять необъятное и изведать неизведанное… Эта экскурсия как нельзя лучше подходит для этого. В стенах Раифского монастыря вам откроются тайные страницы прошлого. И тут же — головокружительный прыжок в будущее: эстафету примет планетарий на территории действующей обсерватории. Вы удивитесь местным легендам и поверите в чудеса, небесные и мирские.

Описание экскурсии

Поиски и открытия

Не так давно зашла речь о расширении списка объектов ЮНЕСКО на территории Татарстана. И вот какое любопытное совпадение: на этот статус претендуют сразу 2 достопримечательности. Это Раифский Богородицкий монастырь и Казанская обсерватория. Их объединяет не только расположение, но и нацеленность на диалог различных культур и мировоззрений. Я расскажу вам об этих удивительных местах и людях, стоящих за их величием.

Раифа, Богом хранимая

Монастырь основан в 1613 году, претерпел много бедствий и пожаров, но был возрождён. На небольшой территории находится несколько храмов, в том числе неперестроенные. Вы погрузитесь в историю и ритуалы: сможете набрать святой воды, окунуться в купель, прикоснуться к чудотворной иконе. И узнаете о любопытных особенностях монастырского быта: что растёт в местных лесах и на кого охотятся обитатели «кошкиного дома».

Много звёзд на небе

В Казанской обсерватории вы проследите историю освоения космоса и узнаете о жизни великого учёного В. П. Энгельгардта, в честь которого она названа. На территории есть планетарий: при заказе программы научный сотрудник проведёт для вас экскурсию, а затем вы посмотрите полнокупольное шоу.

Организационные детали