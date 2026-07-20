Мои заказы

Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий

Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на Казанской земле - и за её пределами
Объять необъятное и изведать неизведанное… Эта экскурсия как нельзя лучше подходит для этого. В стенах Раифского монастыря вам откроются тайные страницы прошлого.

И тут же — головокружительный прыжок в будущее: эстафету примет планетарий на территории действующей обсерватории. Вы удивитесь местным легендам и поверите в чудеса, небесные и мирские.
5
11 отзывов
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий

Описание экскурсии

Поиски и открытия

Не так давно зашла речь о расширении списка объектов ЮНЕСКО на территории Татарстана. И вот какое любопытное совпадение: на этот статус претендуют сразу 2 достопримечательности. Это Раифский Богородицкий монастырь и Казанская обсерватория. Их объединяет не только расположение, но и нацеленность на диалог различных культур и мировоззрений. Я расскажу вам об этих удивительных местах и людях, стоящих за их величием.

Раифа, Богом хранимая

Монастырь основан в 1613 году, претерпел много бедствий и пожаров, но был возрождён. На небольшой территории находится несколько храмов, в том числе неперестроенные. Вы погрузитесь в историю и ритуалы: сможете набрать святой воды, окунуться в купель, прикоснуться к чудотворной иконе. И узнаете о любопытных особенностях монастырского быта: что растёт в местных лесах и на кого охотятся обитатели «кошкиного дома».

Много звёзд на небе

В Казанской обсерватории вы проследите историю освоения космоса и узнаете о жизни великого учёного В. П. Энгельгардта, в честь которого она названа. На территории есть планетарий: при заказе программы научный сотрудник проведёт для вас экскурсию, а затем вы посмотрите полнокупольное шоу.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия с началом в Казани. В стоимость включён транспорт для 1-4 человек
  • Для группы 4-8 чел. доплата за аренду минивэна составит 7000 ₽ за всех
  • За доплату в обсерватории вы можете:
    — посетить планетарий — в будни 400–450 ₽ за чел., в выходные 500–600 ₽ за чел.
    — попасть на дневную экскурсию по обсерватории с экскурсоводом-звездочётом — 5000 ₽ за группу
  • По вторникам обсерватория и планетарий закрыты, экскурсия не проводится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Лариса, приятно познакомиться! В моей команде работают только аккредитованные гиды с опытом работы не менее 5 лет. Имеется аккредитация Казанского Кремля, Свияжска, города Болгар и Национального Музея Республики Татарстан. Чаще всего провожу экскурсии сама на собственной машине.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Элина
Спасибо Ларисе за профессионализм и ненавязчивую подачу материала. Уже посещали Раифский монастырь самостоятельно, но захотелось вернуться в это прекрасное, благостное место и послушать рассказ человека, который не только любит, но
читать дальшеуменьшить

и очень много знает о прошлом и настоящем монастыря и не только.
Экскурсию в музее астрономической обсерватории проводил Георгий. Это тот случай, когда человек науки с любовью рассказывает о своей работе простыми словами, понятными людям далекими от астрономии. Если вы хотите получить новые знания, узнать о людях увлеченных и преданных своему делу и понять как работала обсерватория и в 19 веке и в наши дни, то вам сюда.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Большое спасибо Ларисе за организацию прекрасной поездки! Раифский монастырь - райский уголок, очень правильно выбрано время для поездки, не было толп народа, насладились местами! Отдельная благодарность за организацию прекрасной экскурсии в обсерватории, просто уникальное место, фантастические люди-подвижники! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
I
На данной экскурсии гид была Елена. Спокойно и терпеливо, обстоятельно отвечала на все вопросы. Мы очень довольны.
На данной экскурсии гид была Елена. Спокойно и терпеливо, обстоятельно отвечала на все вопросы. Мы очень довольны.
На данной экскурсии гид была Елена. Спокойно и терпеливо, обстоятельно отвечала на все вопросы. Мы очень довольны.
На данной экскурсии гид была Елена. Спокойно и терпеливо, обстоятельно отвечала на все вопросы. Мы очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
В Раифу надо ехать за покоем и умиротворением. Хотя, может быть много народа. Но храмы очень намоленные, с уникальными иконами. В планетарий второй раз я бы не поехала, а вот погулять по обсерватории очень приятно, природа богатейшая. Лариса прекрасный гид. Знает множество интересных фактов, очень харизматичная, относится к своему краю с большой любовью.
В Раифу надо ехать за покоем и умиротворением. Хотя, может быть много народа. Но храмы очень
В Раифу надо ехать за покоем и умиротворением. Хотя, может быть много народа. Но храмы очень
В Раифу надо ехать за покоем и умиротворением. Хотя, может быть много народа. Но храмы очень
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Очень интересная экскурсия. Удивительные места - монастырь и обсерватория. Узнали много нового. Радость для души и пища для ума! Спасибо организаторам!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
.С одной стороны-посмотрели интересные места,было удобно,что забрали нас на машине от отеля. Экскурсовод рассказывала о достопримечательностях интересно,и по дороге от Казани рассказывала интересные факты о городе и о людях. Одно но:наверное,нужно,чтобы за рулем был водитель,так как экскурсоводу Татьяне было тяжело одновременно вести машину и рассказывать.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии на «Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий»

Казанский кремль в вечерних огнях
Пешая
1.5 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5385 ₽ за всё до 4 чел.
Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту
Пешая
3 часа
33 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Казанское трио: экскурсия по классическому пешему маршруту
Познакомиться с главными местами - Казанским кремлём, улицей Баумана и Старо-Татарской слободой
Начало: У Казанского кремля
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2750 ₽ за человека
Казанский университет: от императорского до федерального
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Казанский университет: от императорского до федерального
Узнать о 220-летней истории заведения и посидеть в аудитории, где учились Толстой и Ленин
Начало: В главном здании Казанского университета
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 4250 ₽ за всё до 6 чел.
От древнего города - к звёздам. Свияжск, Иннополис и планетарий
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От древнего города - к звёздам. Свияжск, Иннополис и планетарий
Увидеть и узнать Казань с разных сторон с посещением обсерватории ИМ.В.П. Энгельгарда
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 21 200 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
от 16 000 ₽ за экскурсию