Объять необъятное и изведать неизведанное… Эта экскурсия как нельзя лучше подходит для этого. В стенах Раифского монастыря вам откроются тайные страницы прошлого. И тут же — головокружительный прыжок в будущее: эстафету примет планетарий на территории действующей обсерватории. Вы удивитесь местным легендам и поверите в чудеса, небесные и мирские.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поиски и открытия

Не так давно зашла речь о расширении списка объектов ЮНЕСКО на территории Татарстана. И вот какое любопытное совпадение: на этот статус претендуют сразу 2 достопримечательности. Это Раифский Богородицкий монастырь и Казанская обсерватория. Их объединяет не только расположение, но и нацеленность на диалог различных культур и мировоззрений. Я расскажу вам об этих удивительных местах и людях, стоящих за их величием.

Раифа, Богом хранимая

Монастырь основан в 1613 году, претерпел много бедствий и пожаров, но был возрождён. На небольшой территории, находится несколько храмов, в том числе неперестроенные. Вы погрузитесь в историю и ритуалы: сможете набрать святой воды, окунуться в купель, прикоснуться к чудотворной иконе. И узнаете о любопытных особенностях монастырского быта: что растёт в местных лесах и на кого охотятся обитатели «кошкиного дома».

Поиски и открытия

В Казанской обсерватории вы проследите историю освоения космоса и узнаете о жизни великого ученого В. П. Энгельгардта, в честь которого она названа. На территории есть интерактивный Астропарк и планетарий. При заказе программы научный сотрудник проведёт для вас экскурсию, а затем вы посмотрите полнокупольное шоу.

Организационные детали

Экскурсия по времени 5 часов, из них 1.5 часа программа в планетарии.

По оплате группа от 1 до 4 чел с учётом автомобиля и экскурсии на объектах составляет 8000.

Группа от 4-х до 8 – ми чел:экскурсовод 6000 /транспорт минивен 6000/.

Входной билет в планетарий цена на 1 человека, в будни 400 – 450руб. На одного человека в выходной день 500 – 600руб.

Детям до 14 лет скидки.

Каждый вторник месяца – выходной.