Как холерная окраина Казани стала культурным центром

Понять, как изменилась татарская столица за 200 лет
Район Фёдоровского бугра — сейчас экономический и культурный центр Казани. А в 19 веке воры делили здесь награбленное, писатели думали о смерти, а врачи били тревогу. Тут дымила электростанция и шумел завод, вода то подчинялась человеку, то затапливала улицы.

Здесь планировали, но так и не построили сталинскую высотку, зато сейчас можно увидеть причудливые жилые комплексы.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • секретную скульптуру главного татарского зверя.
  • символы роскоши и успеха в архитектуре 1980-х, 2000-х и 2010-х годов.
  • уникальную для Татарстана систему освещения.

Вы узнаете:

  • чем занимались учёные в мрачной избе на окраине города в начале 19 века.
  • когда в Казани установили статую Свободы и у какой скульптуры два лица.
  • когда река Казанка в последний раз угрожала прибрежным районам.
  • какие инженерные решения повысили уровень жизни на левом берегу Казанки.
  • какие архитектурные элементы подчеркивают его элитный статус сегодня.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены посещение книгохранилища и выставочного зала Национальной библиотеки РТ.
  • Часть программы проходит на улице. Одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Фуксовского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 1209 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

