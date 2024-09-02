4 часа
Групповая
По Казани с посещением кремля
Увидеть ключевые достопримечательности города и погулять по некоторым из них
Начало: У ст. метро «Кремлёвская»
Расписание: ежедневно в 11:30
2 сен в 11:30
3 сен в 11:30
1 200₽ за человека
2.5 часа
Групповая
«Самое-самое…» в Казани
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 300₽ за человека
скидка
20%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Университетская история Казани
Познакомиться с хрониками одного из старейших вузов страны и пройтись по Сковородке
Начало: На Кремлёвской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
900720₽ за человека
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