Приглашаем на авторскую экскурсию по мотивам известной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан» Роберта Гараева.
«Криминальная Казань» — это автобусная прогулка с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «Казанский Феномен».
«Криминальная Казань» — это автобусная прогулка с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «Казанский Феномен».
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
7
янв
янв
Что вас ожидает:
- Место начала криминальной эпохи Казани
- Территория Хади Такташ
- Маршрут набега тяпляповцев на Ново-татарскую слободу
- Действующее СИЗО на Адмиралтейской слободе
Описание
Мы собрали всю информацию, публикации и книги посвященные зарождению, развитию и упадку ОПГ в столице Татарстана и превратили их в рассказ, привязанный к маршруту. Эта экскурсия доступна только для совершеннолетних (18+). Она будет интересна как тем, кто застал группировки, так и тем, кто не видит никакого подтекста в словах «розочки» и «бабочки». Нашу первую экскурсию по этому маршруту приезжал провести Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана - криминальный Татарстан». Важно! Имеются ограничения по возрасту — строго 18+.
3, 4, 5 и 7 января 2024 года в 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Напитки
- Что не входит
- Без доп. расходов
- Место начала и завершения?
- ул. Спартаковская, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: 3, 4, 5 и 7 января 2024 года в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Вы забронировали билет.
- Имеются ограничения по возрасту — строго 18+
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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