Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)

Групповая экскурсия в Казани
Приглашаем на авторскую экскурсию по мотивам известной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан» Роберта Гараева.

«Криминальная Казань» — это автобусная прогулка с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «Казанский Феномен».
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
7
янв

Что вас ожидает:

  • Место начала криминальной эпохи Казани
  • Территория Хади Такташ
  • Маршрут набега тяпляповцев на Ново-татарскую слободу
  • Действующее СИЗО на Адмиралтейской слободе

Описание

Мы собрали всю информацию, публикации и книги посвященные зарождению, развитию и упадку ОПГ в столице Татарстана и превратили их в рассказ, привязанный к маршруту. Эта экскурсия доступна только для совершеннолетних (18+). Она будет интересна как тем, кто застал группировки, так и тем, кто не видит никакого подтекста в словах «розочки» и «бабочки». Нашу первую экскурсию по этому маршруту приезжал провести Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана - криминальный Татарстан». Важно! Имеются ограничения по возрасту — строго 18+.

3, 4, 5 и 7 января 2024 года в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Напитки
Что не входит
  • Без доп. расходов
Место начала и завершения?
ул. Спартаковская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: 3, 4, 5 и 7 января 2024 года в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Вы забронировали билет.
  • Имеются ограничения по возрасту — строго 18+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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