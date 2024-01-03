Приглашаем на авторскую экскурсию по мотивам известной книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан» Роберта Гараева. «Криминальная Казань» — это автобусная прогулка с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «Казанский Феномен».

Описание

Мы собрали всю информацию, публикации и книги посвященные зарождению, развитию и упадку ОПГ в столице Татарстана и превратили их в рассказ, привязанный к маршруту. Эта экскурсия доступна только для совершеннолетних (18+). Она будет интересна как тем, кто застал группировки, так и тем, кто не видит никакого подтекста в словах «розочки» и «бабочки». Нашу первую экскурсию по этому маршруту приезжал провести Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана - криминальный Татарстан». Важно! Имеются ограничения по возрасту — строго 18+.