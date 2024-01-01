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Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля

4.4
0 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Казани
Знакомство с Казанью за несколько часов.

В программе символы города: Казанский Кремль, «падающая» башня Сююмбике, театр кукол «Экият».

Полное собрание православных церквей и посещение Старо-татарской слободы со старинными татарскими мечетями.

Маршрут предполагает остановки для посещения главных исторических мест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 0 часов
  • 👤 Для 1-0 человек

  • 700 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля

Что вы увидите

  • сказочный замок – кукольный театр
  • как горит на медленном огне Казан – новый городской ЗАГС
  • поражает воображение самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань-Арена
  • феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани
  • Дворец земледельцев и Кремлёвская набережная
Обзорная экскурсия ⛳ включает: Посещение Старо-татарской слободы, где минареты мечетей Аль-Марджани, Апанаевской с остроконечными иглами своих шатров живописно оживляют высокий берег озера Кабан, где словно огромный белый парус возвышается здание Татарского академического театра им Г. Камала, любимый не только татарами, но и русскими, где золотые руки мастеров шили тюбетейки, изукрашивали сафьяновые сапоги (посещение сувенирных лавок в Татарской усадьбе). С другой стороны озера Суконная слобода, где в слободском храме пел маленький Шаляпин, «Татарская деревня» — «Туган авылым», театр Кукол «Экият», пл. Свободы, городская Ратуша, тихий респектабельный жилой район за Домом Правительства, Богородицкий монастырь, где хранится возвращенная Ватиканом величайшая святыня нашего края — икона Божьей Матери «Казанская».
В Кремле, где заканчивается 3-х часовая экскурсия, осмотр Падающей башни Сююмбике, Собора Благовещения (посещение), Губернаторского Дворца, Легендарной мечети Кол Шариф (посещение). Выход на смотровую площадку с живописной панорамой города: Дворец земледелия, Набережная реки Казанка, спортивные объекты: «Казань Арена», Дворец Водных видов спорта, ледовый дворец «Татнефть Арена» и т. д. Здесь же Вы сможете «приютить» сироту казанскую – кота казанского… «Почему он сирота?» — спросите Вы. Мы ответим на все Ваши вопросы!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ст. м. "Площадь Тукая"/ст. м. "Кремлевская"
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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