Обзорная экскурсия ⛳ включает: Посещение Старо-татарской слободы, где минареты мечетей Аль-Марджани, Апанаевской с остроконечными иглами своих шатров живописно оживляют высокий берег озера Кабан, где словно огромный белый парус возвышается здание Татарского академического театра им Г. Камала, любимый не только татарами, но и русскими, где золотые руки мастеров шили тюбетейки, изукрашивали сафьяновые сапоги (посещение сувенирных лавок в Татарской усадьбе). С другой стороны озера Суконная слобода, где в слободском храме пел маленький Шаляпин, «Татарская деревня» — «Туган авылым», театр Кукол «Экият», пл. Свободы, городская Ратуша, тихий респектабельный жилой район за Домом Правительства, Богородицкий монастырь, где хранится возвращенная Ватиканом величайшая святыня нашего края — икона Божьей Матери «Казанская».

В Кремле, где заканчивается 3-х часовая экскурсия, осмотр Падающей башни Сююмбике, Собора Благовещения (посещение), Губернаторского Дворца, Легендарной мечети Кол Шариф (посещение). Выход на смотровую площадку с живописной панорамой города: Дворец земледелия, Набережная реки Казанка, спортивные объекты: «Казань Арена», Дворец Водных видов спорта, ледовый дворец «Татнефть Арена» и т. д. Здесь же Вы сможете «приютить» сироту казанскую – кота казанского… «Почему он сирота?» — спросите Вы. Мы ответим на все Ваши вопросы!