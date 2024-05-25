Это авторская экскурсия, созданная по мотивам книги Роберта Гараева «Криминальный Татарстан». Мы покажем вам территории знаменитых группировок, которые появились в республике 1980-е годы. Расскажем про известные казанские ОПГ и законы улиц.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Озеро Кабан — именно на льду озера встречались русские и татары, так и зародились бои в Казани.
- Район теплоконтроля — здесь появилась первая группировка — пионер советской оргпреступности.
- Исправительная колония № 2 — одна из старейших колоний в Татарстане.
- Район Хади Такташ — место, где находилась одна из самых жестоких группировок.
- Дом офицеров — мемориал, место дискотек и драк.
Вы узнаете:
- Правда ли, что даже Фёдору Шаляпину доставалось во время кулачных боёв.
- Какую главную группировку Казани переделали в «Универсам» из фильма «Слово пацана».
- Бабская контора — это миф или реальность.
- Что любили слушать на дискотеке — «Lady in red» или «Ласковый май».
- Удавалось ли панкам и цыганам соседствовать с группировками.
Организационные детали
- Экскурсия 18+.
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Hyundai ix.
- Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 56 туристов
Привет, я Ольга — аккредитованный гид по Казани с 2019 года, создатель авторских маршрутов. В прошлом бортпроводник авиации, налетала в небе больше 1500 часов, жила в разных уголках мира. Сегодня делюсьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
25 мая 2024
Экскурсия - кайф! Помимо локаций криминальной Казани показали еще много интересных мест города, рассказали о его истории не только в период становления группировок, но и о современном положении вещей. Особенно ценно было послушать личный опыт гида, который видел этот пласт истории своими глазами.
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