Казань, 1970-е. Символ подростковой преступности, слава одной из криминальных столиц СССР. Пацаны на улице, кровь на асфальте, кругом враги.
Что это были за «пацаны», о которых пишут книги, говорят в документальных фильмах и снимают завораживающие сериалы? Мы прогуляемся по современной и безопасной Казани, но вспомним те времена, когда всё было по-другому. Вы при делах?
Что это были за «пацаны», о которых пишут книги, говорят в документальных фильмах и снимают завораживающие сериалы? Мы прогуляемся по современной и безопасной Казани, но вспомним те времена, когда всё было по-другому. Вы при делах?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приготовьтесь на пару часов погрузиться в криминальное прошлое Казани. Вместе мы:
- Прогуляемся по легендарным районам и заглянем во дворы, где происходили страшные, шокирующие события
- Порассуждаем, как же становятся преступниками и какие понятия существуют в криминальном мире
- Вспомним о печально известных казанских группировках и авторитетах и обсудим, как сложилась судьба этих людей и их ближайших родственников
- Отыщем следственный изолятор, который функционирует уже 216 лет в центре Казани
- Завершим погружение в атмосферном Музее социалистического быта с любопытными артефактами из прошлого
Кому подойдёт экскурсия
Любителям детективов и сильных сюжетов и просто желающим поностальгировать.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Музей социалистического быта — от 450 руб. /чел. Музей доступен лишь в будни при бронировании не менее чем за 4–5 дней.
- Эта программа не рекомендуется детям младше 18 лет
- Это автопешеходная экскурсия. По запросу для больших групп можно провести её на микроавтобусе за дополнительную плату.
- Мы заберём вас из удобного вам места в Казани и по окончании отвезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 7318 туристов
Всем привет) Меня зовут Рената, в Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015Задать вопрос
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