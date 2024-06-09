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Казань, 1970-е. Символ подростковой преступности, слава одной из криминальных столиц СССР. Пацаны на улице, кровь на асфальте, кругом враги.



Что это были за «пацаны», о которых пишут книги, говорят в документальных фильмах и снимают завораживающие сериалы? Мы прогуляемся по современной и безопасной Казани, но вспомним те времена, когда всё было по-другому. Вы при делах?