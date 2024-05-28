Ю Юлия Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+) Очень информативная авторская экскурсия. Экскурсовод Гузелия - молодец! Спасибо.

А Александр «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+) читать дальше период становления группировок, но и о современном положении вещей. Особенно ценно было послушать личный опыт гида, который видел этот пласт истории своими глазами. Экскурсия - кайф! Помимо локаций криминальной Казани показали еще много интересных мест города, рассказали о его истории не только в

К Ксения Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+) Спасибо. Поездка понравилась. Музыка крутая. Сидеть невозможно. Все время танцевать хочется. Внутри на палубе уютно, чисто. Плавали на теплоходе Москва-43. Уже второй раз. Специально приезжаем из другого города за400км, чтобы проплыть именно с этой программой. Спасибо!

Е Екатерина Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+) читать дальше нас задавать вопросы и высказывать мнение, от чего создалось ощущение приятной и интересной беседы. Рекомендую тем, кто интересуется казанским феноменом, или просто хочет больше узнать о сериале Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо экскурсоводу Гузелии, которая сопроводила прогулку по дворам и улочкам Казани увлекательным рассказом. Понравилось, что поощряла

Г Гульнара Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+) Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы

А Адель Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+) Крутой опыт, думаю, понравится и туристам, и местным жителям как я. Много нового узнал, прикольный маршрут, геймификаций по маршруту в виде квеста в телеграме, живой рассказчик с чувством юмора. В общем, не чушпаны, нормальные пацаны)

Д Денис Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+) читать дальше понравилось. В этот раз организаторы обновили маршрут, расширили немного информационную часть, отполировали организационные заминки. Рекомендую экскурсию и тем кому надо сводить гостей, и тем кто хочет сам просветиться) Приехали друзья из другого города, повел их на эту экскурсию, потому что сам уже был на ней. Ребятам всем очень

К Казанский Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+) Лучшая экскурсия своего рода! Я читал книгу, смотрел сериал - но здесь я погрузился с интересом. Скучные экскурсии позади, было интересно даже жене.