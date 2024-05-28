1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Начало: Ул. Спартаковская, 2. IT-Park им. Башира Рамеева
«Эта экскурсия доступна только для совершеннолетних (18+)»
Расписание: Каждую субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
15 июня в 15:00
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Возрастное ограничение тура 18+»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
15 июня в 15:00
23 июня в 12:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальная Казань. Слово пацана. 18+
Прочувствовать атмосферу города 1970-1980-х, которая вдохновила на съёмки нашумевшего сериала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 мая 2024Очень информативная авторская экскурсия. Экскурсовод Гузелия - молодец! Спасибо.
- ААлександр25 мая 2024Экскурсия - кайф! Помимо локаций криминальной Казани показали еще много интересных мест города, рассказали о его истории не только в
- ККсения21 мая 2024Спасибо. Поездка понравилась. Музыка крутая. Сидеть невозможно. Все время танцевать хочется. Внутри на палубе уютно, чисто. Плавали на теплоходе Москва-43. Уже второй раз. Специально приезжаем из другого города за400км, чтобы проплыть именно с этой программой. Спасибо!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо экскурсоводу Гузелии, которая сопроводила прогулку по дворам и улочкам Казани увлекательным рассказом. Понравилось, что поощряла
- ГГульнара18 мая 2024Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы
- ААдель8 мая 2024Крутой опыт, думаю, понравится и туристам, и местным жителям как я. Много нового узнал, прикольный маршрут, геймификаций по маршруту в виде квеста в телеграме, живой рассказчик с чувством юмора. В общем, не чушпаны, нормальные пацаны)
- ДДенис8 мая 2024Приехали друзья из другого города, повел их на эту экскурсию, потому что сам уже был на ней. Ребятам всем очень
- ККазанский21 апреля 2024Лучшая экскурсия своего рода! Я читал книгу, смотрел сериал - но здесь я погрузился с интересом. Скучные экскурсии позади, было интересно даже жене.
- ЕЕвгений17 марта 2024Экскурсовод Данил Абдулхаев очень хорошо знает материал и умеет его подать. Также хорошо ориентируется при неожиданных вопросах
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Только для взрослых»
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