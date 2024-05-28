Экскурсии и развлечения в Казани для взрослых

Найдено 7 экскурсий в категории «Только для взрослых» в Казани, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
10 отзывов
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Начало: Ул. Спартаковская, 2. IT-Park им. Башира Рамеева
«Эта экскурсия доступна только для совершеннолетних (18+
Расписание: Каждую субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
15 июня в 15:00
1 900 за человека
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
67 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Возрастное ограничение тура 18+»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200 за человека
Тайная жизнь Казани 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500 за всё до 20 чел.
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
12 отзывов
Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Авторская программа по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан»
Начало: На ул. Спартаковская
15 июня в 15:00
23 июня в 12:00
1 900 за человека
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400 за всё до 6 чел.
Криминальная Казань. Слово пацана. 18+
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальная Казань. Слово пацана. 18+
Прочувствовать атмосферу города 1970-1980-х, которая вдохновила на съёмки нашумевшего сериала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
    Очень информативная авторская экскурсия. Экскурсовод Гузелия - молодец! Спасибо.
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
    Экскурсия - кайф! Помимо локаций криминальной Казани показали еще много интересных мест города, рассказали о его истории не только в
    читать дальше

    период становления группировок, но и о современном положении вещей. Особенно ценно было послушать личный опыт гида, который видел этот пласт истории своими глазами.

  • К
    Ксения
    21 мая 2024
    Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
    Спасибо. Поездка понравилась. Музыка крутая. Сидеть невозможно. Все время танцевать хочется. Внутри на палубе уютно, чисто. Плавали на теплоходе Москва-43. Уже второй раз. Специально приезжаем из другого города за400км, чтобы проплыть именно с этой программой. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
    Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо экскурсоводу Гузелии, которая сопроводила прогулку по дворам и улочкам Казани увлекательным рассказом. Понравилось, что поощряла
    читать дальше

    нас задавать вопросы и высказывать мнение, от чего создалось ощущение приятной и интересной беседы. Рекомендую тем, кто интересуется казанским феноменом, или просто хочет больше узнать о сериале

  • Г
    Гульнара
    18 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Экскурсия-супер! Недушно,небанально,новый взгляд надавно любимый город. Экскурсовод рассказывал очень интересно,шутил и отвечал на все вопросы
  • А
    Адель
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Крутой опыт, думаю, понравится и туристам, и местным жителям как я. Много нового узнал, прикольный маршрут, геймификаций по маршруту в виде квеста в телеграме, живой рассказчик с чувством юмора. В общем, не чушпаны, нормальные пацаны)
  • Д
    Денис
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
    Приехали друзья из другого города, повел их на эту экскурсию, потому что сам уже был на ней. Ребятам всем очень
    читать дальше

    понравилось. В этот раз организаторы обновили маршрут, расширили немного информационную часть, отполировали организационные заминки. Рекомендую экскурсию и тем кому надо сводить гостей, и тем кто хочет сам просветиться)

  • К
    Казанский
    21 апреля 2024
    Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
    Лучшая экскурсия своего рода! Я читал книгу, смотрел сериал - но здесь я погрузился с интересом. Скучные экскурсии позади, было интересно даже жене.
  • Е
    Евгений
    17 марта 2024
    Тайная жизнь Казани 18+
    Экскурсовод Данил Абдулхаев очень хорошо знает материал и умеет его подать. Также хорошо ориентируется при неожиданных вопросах

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Только для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
  2. Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
  3. Тайная жизнь Казани 18+
  4. «Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
  5. Групповая экскурсия «Криминальная Казань: казанский феномен» (18+)
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Только для взрослых" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 32 400. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Только для взрослых», 91 ⭐ отзыв, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам