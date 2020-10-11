9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Казанский Кремль — сердце тысячелетнего города

Музей-заповедник, внесенный в список ЮНЕСКО, заслуживает особого внимания. Построенный по приказу Ивана Грозного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он смог выдержать осаду Емельяна Пугачева и бои времен Гражданской войны. По мостовым крепости ходили Петр I и Екатерина II, а убранством Благовещенского собора восхищался Александр Дюма. О самых ярких событиях, связанных с памятником, обстоятельно поговорим на прогулке 👣. И, конечно, отдельное внимание редкой архитектуре кремля, воплотившей достижения русских и татарских мастеров. Вы посетите смотровую площадку с потрясающим видом на центр города. А также изучите:

красавицу мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор ;

и древний ; средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного;

дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов;

падающую башню Сююмбике, названной в честь легендарной татарской царицы.

Культура казанских татар

В Старо-Татарской слободе, старинном этническом квартале, вы осмотрите аутентичные дома и мечеть Марджани, познакомитесь с непростой историей 📖 казанских татар. А чуть позже в этнографическом комплексе Туган Авылым узнаете, какой была повседневная жизнь татар в былые времена.

Места мифические, религиозные и светские

Вы увидите мистическое озеро Кабан и узнаете, что за легенды о кладе с ним связаны. В Богородицком монастыре послушаете предания о его главной святыне — иконе Казанской Божией Матери. Возле Казанского университета я расскажу об ученых с мировым именем и знаменитых людях, учившихся или работавших в заведении. Также поговорим о крупнейшем и одном из старейших кукольных театров России — сказочном Экияте. У здания-парусника Татарского академического театра им. Камала — о выдающемся драматурге и истории национального театра.

Казань в наши дни

Также в программе и относительно новые достопримечательности 🏛️, без которых уже не представить города. Вы посетите культурный и административный центр Казани — площадь Свободы. Рассмотрите вблизи Дворец земледельцев — здание с роскошным фасадом и красивым видом на Казанский кремль. А также взглянете на «Чашу», или центр семьи «Казан»; стадион 🏟️ Казань Арена, построенный к Универсиаде-2013; и мост Миллениум, символизирующий 1000-летнюю историю областной столицы ⭐️.

Организационные детали