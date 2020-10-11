9 отзывов оставили туристы

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Казанский кремль и вся Казань за 4 часа

Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города

5
9 отзывов
Руфат
Руфат – Гид из Казани
Вы исследуете историю 📖 и архитектуру всех объектов на территории кремля — лучшей части Старого города.

Узнаете о жизни казанских татар в этническом квартале и культурном комплексе Туган Авылым.

Услышите легенды о ханских сокровищах и православных реликвиях.

Осмотрите современные символы Казани.

И в результате в полной мере прочувствуете самобытность и красоту столицы ⭐️ Татарстана!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 54904 941 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа

Что вас ожидает

Казанский Кремль — сердце тысячелетнего города
Музей-заповедник, внесенный в список ЮНЕСКО, заслуживает особого внимания. Построенный по приказу Ивана Грозного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он смог выдержать осаду Емельяна Пугачева и бои времен Гражданской войны. По мостовым крепости ходили Петр I и Екатерина II, а убранством Благовещенского собора восхищался Александр Дюма. О самых ярких событиях, связанных с памятником, обстоятельно поговорим на прогулке 👣. И, конечно, отдельное внимание редкой архитектуре кремля, воплотившей достижения русских и татарских мастеров. Вы посетите смотровую площадку с потрясающим видом на центр города. А также изучите:

  • красавицу мечеть Кул Шариф и древний Благовещенский собор;
  • средневековые стены и башни, возведенные лучшими мастерами Ивана Грозного;
  • дворец Президента республики Татарстан и мавзолей казанских ханов;
  • падающую башню Сююмбике, названной в честь легендарной татарской царицы.

Культура казанских татар
В Старо-Татарской слободе, старинном этническом квартале, вы осмотрите аутентичные дома и мечеть Марджани, познакомитесь с непростой историей 📖 казанских татар. А чуть позже в этнографическом комплексе Туган Авылым узнаете, какой была повседневная жизнь татар в былые времена.

Места мифические, религиозные и светские
Вы увидите мистическое озеро Кабан и узнаете, что за легенды о кладе с ним связаны. В Богородицком монастыре послушаете предания о его главной святыне — иконе Казанской Божией Матери. Возле Казанского университета я расскажу об ученых с мировым именем и знаменитых людях, учившихся или работавших в заведении. Также поговорим о крупнейшем и одном из старейших кукольных театров России — сказочном Экияте. У здания-парусника Татарского академического театра им. Камала — о выдающемся драматурге и истории национального театра.

Казань в наши дни
Также в программе и относительно новые достопримечательности 🏛️, без которых уже не представить города. Вы посетите культурный и административный центр Казани — площадь Свободы. Рассмотрите вблизи Дворец земледельцев — здание с роскошным фасадом и красивым видом на Казанский кремль. А также взглянете на «Чашу», или центр семьи «Казан»; стадион 🏟️ Казань Арена, построенный к Универсиаде-2013; и мост Миллениум, символизирующий 1000-летнюю историю областной столицы ⭐️.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Я встречу вас в любом удобном месте города и после экскурсии 🧭 отвезу обратно
  • Входные билеты 🎫 в Кремль оплачиваются дополнительно (100 руб. /чел. )
  • Экскурсия рекомендована детям от 7 лет
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руфат
Руфат
Я живу в Казани со студенческих лет. С тех пор, как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которые с удовольствием рассказываю гостям. Путешествуя по другим городам, я сам люблю индивидуальные прогулки с местными проводниками, и стараюсь, чтобы на моих экскурсиях людям тоже было комфортно, уютно и интересно!
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9 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Экскурсия с Рефатом была очень интересной и познавательной. Спасибо ему!
11 октября 2020
Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид, легкое и интересное изложение, поставленная речь. Отличный выбор для ознакомительной экскурсии по Казани - посмотрите и Кремль, и основные интересные локации города для понимания того, что бы Вам еще было интересно посмотреть. Руфат, огромное Вам спасибо и удачи в Вашей работе!
29 сентября 2020
Добрый день. Спасибо Руфату за знакомство с Казанью. Интересно, насыщенно. По нашей просьбе расширили программу и посетили еще несколько объектов. Нас было 4 чел, возраст 30-40 лет. Рекомендую)
27 сентября 2020
Экскурсия понравилась, смогли за 4 часа в спокойном темпе, без гонки, познакомиться с Казанью и рассмотреть все самое примечательное, узнать много действительно интересного о городе. Руфат аккуратный водитель, пунктуальный и доброжелательный человек. Я довольна и рекомендую нашего гида. Спасибо, Руфат!
26 сентября 2020
Большое спасибо Руфату за очень познавательную и насыщенную программу экскурсии! Очень удобен предложенный гидом формат - на его автомобиле. Перемещение от объекта к объекту на машине, с рассказом Руфата о том, что видим из окна и пешие прогулки по всем знаковым достопримечательностям Казани с подробной информацией гида по каждой из них. Для нашего однодневного знакомства с Казанью то, что нужно.
21 сентября 2020
Экскурсию провел Руфат, очень профессионально, доступно и интересно. С 16-00 до 20-00 увидели Казань и днем и вечером. Город с каждым годом становится всё краше. Руфат показал всё самое значимое. Рекомендую индивидуальную экскурсию, гораздо удобнее и приятнее во всех отношениях по сравнению с групповой. Подойдет взрослым и детям старшего школьного возраста. Спасибо команде Трипстера и Руфату в отдельности.
20 сентября 2020
Для первого знакомства с Казанью, я считаю - отлично! Посмотрели все места "must see", описанные в путеводителях, даже немного проехали по новым районам. Не устали, потому что с места на место передвигались на машине. Тем, кто первый раз в Казани - рекомендую
18 сентября 2020
Большое спасибо Руфату за прекрасные экскурсии. В следующий визит в Казань обязательно обратимся к нему. Все очень понравилось, интересно и ненавязчиво!
13 сентября 2020
Отличная экскурсия, Руфат прекрасный рассказчик и собеседник, вовремя и к месту умеет пошутить, атмосфера все 4 часа экскурсии очень приятная. Огромный плюс тому, что экскурсия на машине - много успеваешь посмотреть, в нашем случае это было очень удобно! Спасибо огромное, Руфат!

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