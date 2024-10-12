Театр Даниила Миронова — это современный иммерсивный театр, где зрители могут не только наблюдать за действиями актёров, но и взаимодействовать с ними. Приглашаем вас с головой окунуться в захватывающий процесс игры, где мафией может оказаться каждый.

Описание экскурсии

Стать частью игры

Легендарная «Мафия» обретёт на ваших глазах новую форму: вы станете непосредственными участниками этой увлекательной игры. Программа отлично подойдёт тем, кому уже не так интересно наблюдать за актёрами на сцене, а хочется погрузиться в историю вместе с ними и почувствовать себя в самом сердце происходящих событий.

Тайны мафиози

Действия разворачиваются в роскошном доме могущественного мафиози Мичелли Кальто. Он приглашает вас в свои пенаты для особой игры, где вам предстоит столкнуться с любовью, борьбой, смехом, драмой и трагедией. Этот дом наполнен всеми чувствами и эмоциями, присущими человеку. Возможно, именно вам удастся раскрыть тайны, над которыми ломают головы персонажи!

Организационные детали

Наши спектакли рассчитаны на аудиторию 16+.