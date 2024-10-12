Театр Даниила Миронова — это современный иммерсивный театр, где зрители могут не только наблюдать за действиями актёров, но и взаимодействовать с ними. Приглашаем вас с головой окунуться в захватывающий процесс игры, где мафией может оказаться каждый.
Описание экскурсии
Стать частью игры
Легендарная «Мафия» обретёт на ваших глазах новую форму: вы станете непосредственными участниками этой увлекательной игры. Программа отлично подойдёт тем, кому уже не так интересно наблюдать за актёрами на сцене, а хочется погрузиться в историю вместе с ними и почувствовать себя в самом сердце происходящих событий.
Тайны мафиози
Действия разворачиваются в роскошном доме могущественного мафиози Мичелли Кальто. Он приглашает вас в свои пенаты для особой игры, где вам предстоит столкнуться с любовью, борьбой, смехом, драмой и трагедией. Этот дом наполнен всеми чувствами и эмоциями, присущими человеку. Возможно, именно вам удастся раскрыть тайны, над которыми ломают головы персонажи!
Организационные детали
Наши спектакли рассчитаны на аудиторию 16+.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 зритель
|1 600 ₽
|2 зрителя
|2 800 ₽
|3 зрителя
|3 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Казани
Приглашаю вас посетить наш уникальный иммерсивный театр, где каждое мгновение раскрывает новые грани искусства, превращая зрителей в активных участников сюжетной линии. Иммерсивный театр — это форма театрального искусства, которая стирает границыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
12 окт 2024
Формат самого спектакля оказался не подходящий для меня, к организаторам претензий нет
Я ушла через 15 минут
Я ушла через 15 минут
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