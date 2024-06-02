Иммерсивные экскурсии в Казани

Найдено 6 экскурсий в категории «Иммерсивные» в Казани, цены от 1 043 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500 за человека
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
219 отзывов
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200 за человека
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440 за человека
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
🚶 Пешая
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
8 отзывов
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043 за всё до 4 чел.
«Слушай Казань» - иммерсивный спектакль-променад (в наушниках)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
«Слушай Казань» - иммерсивный спектакль-променад (в наушниках)
Начало: Парк Тысячелетия у фонтана Казан, ул. Островского
Расписание: с понедельника по субботу в 10:00 и в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    2 июня 2024
    Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
    Приехали на один вечер в Казань с свном 6ти лет. Эта экскурсия оказалась очень кстати: мы ни от кого и
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    ни от чего не зависили, двигались по маршруту в своем ритме. Информация представлена живо, интересно и согласно детскому восприятию. Спасибо 🙏🏻

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Бронировала именно такую экскурсию в первую очередь из-за ребенка, потому что монотонная экскурсия, перенасыщенная датами и сухими сведениями, однозначно её
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    бы не заинтересовала. Но мы, взрослые, пришли в не меньший восторг! Всё загадочно и таинственно, мы вызвали интерес у всех, кто оказался рядом 😁 Большое спасибо за незабываемые впечатления!

  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
    Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)
    Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтиченЯ впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтиченЯ впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен
  • Н
    Никита
    20 мая 2024
    Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
    Всё понравилось Детям было интересно
  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
    Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….
  • В
    Вероника
    20 мая 2024
    Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
    Очень интересный формат экскурсии! Не нужно никого искать в городе, чтобы провели экскурсию, покупаешь её в аудио формате и идёшь
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    слушаешь! Особенно, когда начинается сезон это очень удобно. Гид всегда найдётся, чтобы рассказать, в данном случае, о Казанском Кремле! Очень интересно по содержанию и всё понятно! Спасибо!

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
    Великолепная экскурсия!!! Это целый спектакль! Чудесный голос звучит в наушниках,не отпускающий внимание ни на минуту. Интересный маршрут. Уверена,что понравится всем,много интересного и нового узнала на этой экскурсии,хотя она не первая в этой локации. С удовольствием рекомендую всем!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
    Интересный и запоминающийся опыт, скорее назвала бы театрализованным представлением на улицах Казани, а не экскурсией. Позволяет заглянуть внутрь себя и выйти из рутины.
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
    Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Потрясающая иммерсивная экскурсия для детей и взрослых. Мы погрузилась в волшебный мир Казани и отключились от городской суеты! Читаю отзывы и
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    в отрицательных многие пишут, что дорого. Так вот хочется сказать: если вы изначально берете эту экскурсию с мыслями о том, что это очень дорого, то лучше не брать, т. к. будете ожидать во время экскурсии оправдания своей оплаты и не сможете отключиться и насладиться волшебством, которое вас окружает. Спасибо организаторам/актёрам за сказку и обращение к мечте!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Иммерсивные»

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  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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