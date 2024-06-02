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в отрицательных многие пишут, что дорого. Так вот хочется сказать: если вы изначально берете эту экскурсию с мыслями о том, что это очень дорого, то лучше не брать, т. к. будете ожидать во время экскурсии оправдания своей оплаты и не сможете отключиться и насладиться волшебством, которое вас окружает. Спасибо организаторам/актёрам за сказку и обращение к мечте!