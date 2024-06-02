1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«Слушай Казань» - иммерсивный спектакль-променад (в наушниках)
Начало: Парк Тысячелетия у фонтана Казан, ул. Островского
Расписание: с понедельника по субботу в 10:00 и в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара2 июня 2024Приехали на один вечер в Казань с свном 6ти лет. Эта экскурсия оказалась очень кстати: мы ни от кого и
- ЕЕкатерина26 мая 2024Бронировала именно такую экскурсию в первую очередь из-за ребенка, потому что монотонная экскурсия, перенасыщенная датами и сухими сведениями, однозначно её
- ККсения22 мая 2024Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)
- ННикита20 мая 2024Всё понравилось Детям было интересно
- ММаргарита20 мая 2024Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….
- ВВероника20 мая 2024Очень интересный формат экскурсии! Не нужно никого искать в городе, чтобы провели экскурсию, покупаешь её в аудио формате и идёшь
- ААнна15 мая 2024Великолепная экскурсия!!! Это целый спектакль! Чудесный голос звучит в наушниках,не отпускающий внимание ни на минуту. Интересный маршрут. Уверена,что понравится всем,много интересного и нового узнала на этой экскурсии,хотя она не первая в этой локации. С удовольствием рекомендую всем!
- ИИрина11 мая 2024Интересный и запоминающийся опыт, скорее назвала бы театрализованным представлением на улицах Казани, а не экскурсией. Позволяет заглянуть внутрь себя и выйти из рутины.
- ААнна11 мая 2024Мне и детям понравилось, интересно, волшебно, местами даже трогательно. Рекомендую!
- ИИрина11 мая 2024Потрясающая иммерсивная экскурсия для детей и взрослых. Мы погрузилась в волшебный мир Казани и отключились от городской суеты! Читаю отзывы и
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Иммерсивные»
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