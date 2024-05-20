После захода солнца наш восточный город преображается.
Откройте для себя великолепие его ночного облика! Вы окунётесь в волшебную атмосферу, когда знакомые места Казани — Дворец земледельцев, Цирк, деревня «Туган Авылым», центр семьи «Казан», театр кукол «Экият» и многие другие — засверкают новыми красками!
Откройте для себя великолепие его ночного облика! Вы окунётесь в волшебную атмосферу, когда знакомые места Казани — Дворец земледельцев, Цирк, деревня «Туган Авылым», центр семьи «Казан», театр кукол «Экият» и многие другие — засверкают новыми красками!
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В ярких ночных иллюминациях в новом свете перед вами предстанут главные достопримечательности города, а гид расскажет захватывающие легенды о несметных богатствах и летающих драконах. Итак в программе:
- По каналу Булак протянулась «летающая тарелка», от которой и начнётся наш маршрут. Это Казанский цирк, построенный в 1967 году и до сих пор остающийся крупнейшим в мире архитектурным НЛО! Здесь у нас будет первая остановка. Перед вами откроется потрясающий вид на знаменитую мечеть Кул Шариф и стены Казанского Кремля, сверкающие огнями в ночном небе.
- Проезжая мимо белоснежных стен кремля, вы окажетесь в изысканно украшенном сквере у Дворца Земледельцев, здесь у нас будет остановка. Вы насладитесь видами кремля и правого берега реки Казанки с современными жилыми комплексами.
- Не обойдём вниманием мы и семейный центр «Казан», известный как Чаша, — это здание главного ЗАГСа города, сочетающее в себе легенды и традиции татарского народа.
- В Казани есть уникальная возможность перенестись из прошлого в будущее, пересекая реку Казанку по различным мостам. Слева от реки вы увидите исторические достопримечательности, а справа — современные памятники архитектуры и инженерии.
- Из окон автобуса посмотрим на несколько знаковых спортивных объектов в современной части Казани: футбольный стадион «Ак Барс Арена» с самым большим в Европе медиа-фасадом, Ледовая арена и Дворец водных видов спорта.
- Полюбуемся колесом обозрения «Вокруг света» — самым крупным в Европе после Лондонского. А также побываем рядом с парком экстремальных видов спорта «Урам», открывшемся в 2021 году.
- Финальным аккордом нашей ночной экскурсии станет посещение стилизованной татарской деревни «Туган Авылым». Здесь можно попробовать местные угощения и увидеть изделия мастеров (оплачивается отдельно), сделать колоритные фото.
- Завершим путешествие у театра кукол «Экият» с волшебной атмосферой. Это зрелище станет настоящим подарком для детей и взрослых!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на туристическом автобусе
- В стоимость включены транспорт, сопровождение гида
- Отдельно по желанию оплачивается дегустация и осмотр изделий мастеров в татарской деревне
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный аккредитованный гид из нашей команды
ежедневно в 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 045 ₽
|Пенсионеры
|950 ₽
|Школьники
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле отеля Ибис
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 28953 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марьяна
20 мая 2024
Экскурсия прошла на отлично. Гид интересно рассказывал, была отличная подборка достопримечательностей. Мы остались очень доволы
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