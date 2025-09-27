На теплоходе по Волге с экскурсией и трансфером из центра Казани

Приглашаем на двухчасовую прогулку по Волге! Комфортабельный автобус доставит вас из центра Казани на причал, откуда начнётся путешествие на теплоходе.
Вы насладитесь живописными пейзажами, увидите знаменитые достопримечательности с воды и услышите увлекательные истории от гида. А еще отдохнете от городской суеты и ощутите свободу волжских просторов.
Описание экскурсииПриглашаем вас на незабываемую двухчасовую прогулку по величественной Волге. Вас ждут восхитительные пейзажи, исторические достопримечательности и настоящий отдых от городской суеты. Комфортабельный автобус заберет вас прямо из центра Казани и доставит на причал, откуда начнется наше увлекательное путешествие. Подставьте лицо свежему ветерку, услышьте плеск воды и ощутите свободу, которую дарит речное путешествие. С палубы комфортабельного теплохода вам откроется панорамный вид на Казань — город, основанный на берегу одной из крупнейших рек России. А пока вы будете любоваться волжскими просторами, профессиональный гид раскроет интересные факты из истории города, и вы увидите его знаменитые достопримечательности с нового, необычного ракурса — с воды. Даже за столько короткое время вы успеете насладиться прекрасными видами и приятным бризом. А что может быть лучше отдыха на воде? Отправляйтесь с нами в это увлекательное путешествие — Волга ждёт вас!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волга
- Панорамный вид на Казань
Что включено
- Трансфер до места начала прогулки
- Речная прогулка
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 78
Завершение: Речной порт, ул. Девятаева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на последних 30 из 113 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия!Вечерняя Казань на теплоходной прогулке!
Здравствуйте, большое спасибо за экскурсию; интересную информацию узнали. Отличная вечерняя прогулка. Рекомендую 👍🏻😊
Добрый день! Поскольку мы разместились на корме, то транслируемую экскурсию совсем не было слышно. В конце экскурсии произошёл неприятный инцидент между пассажиром и одним из представителей команды теплохода, что тоже повлияло на впечатление от поездки. Погода была хорошая - это позволило хотя бы просто приятно прокатиться.
Это не экскурсия, а просто прогулка на теплоходе, причем открытом (по бокам стеклопакет только) возможно днем когда солнце и не холодно, но у нас уже была прогулка ближе к вечеру,
Очень мало рассказали о Казани и ее реках, надо вместо музыки на все время в пути, а это около часа поставить аудиогида
Всё супер! Интересная экскурсия, очень энергичное тематическое музыкальное сопровождение, а в конце круиза еще и выступление певицы, конкурсы и танцы! Очень всем рекомендую!
Скучно. Запись на аудиогиде неинформативная и нерниереснпя. Поехдка начиналась в 18.00, было уже темно. Маршрут проходил по немвещенным местам, смотреть было не на что.
Все просто прекрасно
Экскурстя очень непродолжительная (по факту чуть больше часа на реке) и малоинформативная (очень скудная информация). Вместо интересного материала на обратном пути играла музыка. В общем, мало времени, мало информации. Надо было выбрать вариант экскурсии "Две реки…"Если бы еще не хорошая погода, было бы совсем грустно.
Мало мест на верхней палубе, не хватило. Народу было много,пришлось смотреть на Волгу через стекло, хотя погода была хорошая. Экскурсовода не было, включали аудио гида минут на 10.
Экскурсия отличная за свои деньги. Автобус отправился без опозданий, приехали на речной вокзал, нас сразу же проводили к теплоходу. Я была с детьми 15 и 10 лет. Очень красивые места,
