На теплоходе по Волге с экскурсией и трансфером из центра Казани

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на двухчасовую прогулку по Волге! Комфортабельный автобус доставит вас из центра Казани на причал, откуда начнётся путешествие на теплоходе.



Вы насладитесь живописными пейзажами, увидите знаменитые достопримечательности с воды и услышите увлекательные истории от гида. А еще отдохнете от городской суеты и ощутите свободу волжских просторов. 3.8 113 отзывов

Экскурсионное Казань Ваш гид в Казани Задать вопрос Групповая экскурсия 1600 ₽ за человека 3.8 113 отзывов 1.5 часа На теплоходе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Приглашаем вас на незабываемую двухчасовую прогулку по величественной Волге. Вас ждут восхитительные пейзажи, исторические достопримечательности и настоящий отдых от городской суеты. Комфортабельный автобус заберет вас прямо из центра Казани и доставит на причал, откуда начнется наше увлекательное путешествие. Подставьте лицо свежему ветерку, услышьте плеск воды и ощутите свободу, которую дарит речное путешествие. С палубы комфортабельного теплохода вам откроется панорамный вид на Казань — город, основанный на берегу одной из крупнейших рек России. А пока вы будете любоваться волжскими просторами, профессиональный гид раскроет интересные факты из истории города, и вы увидите его знаменитые достопримечательности с нового, необычного ракурса — с воды. Даже за столько короткое время вы успеете насладиться прекрасными видами и приятным бризом. А что может быть лучше отдыха на воде? Отправляйтесь с нами в это увлекательное путешествие — Волга ждёт вас!

Ежедневно Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Волга

Панорамный вид на Казань Что включено Трансфер до места начала прогулки

Речная прогулка

Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Баумана, 78 Завершение: Речной порт, ул. Девятаева, 1 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.