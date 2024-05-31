1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«Путешествие проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе «Москва» в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 160 человек)»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
скидка
20%
Групповая
7 часов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«На комфортабельном судне вы отправитесь по Волге в сторону острова Свияжск»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160₽ за человека
Круиз
1 час
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
«Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
45 минут
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Проходите на борт — вас ждет речная прогулка по центру Казани»
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
«Тогда предлагаем вам организовать незабываемую речную прогулку по реке Волге на теплоходе с профессиональным экскурсоводом»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
«Он отправится в плавание по реке Волге, где вы сможете полюбоваться живописными пейзажами реки»
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова 51 в Казани
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
«На красочных сап-бордах мы проплывём по реке Казанка, сделаем остановку на зелёном острове, осмотрим старинные мосты»
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
«Путешествие по Волге проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе типа «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 160 человек)»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080₽ за человека
Групповая
2 часа
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Путешествуй с комфортом Речная прогулка пройдёт на комфортабельном экскурсионном двухпалубном теплоходе «Москва 84» или «Азимут»»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
«Начало и окончание речной прогулки на причале у Центра семьи «Казан»»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза31 мая 2024Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
- ЛЛиза30 мая 2024Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
- ААнастасия30 мая 2024С удовольствием посетили экскурсию по острову-городу Свияжску. Понравилось всем и детям и взрослым. Кораблик комфортный, экскурсия не утомительная. Экскурсовод местная
- ДДмитрий29 мая 2024Интересная экскурсия
- ВВалерий29 мая 2024Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
- ДДмитрий29 мая 2024музыкант хороший, очень понравилось, как он играет на инструменте и как кайфует от своего дела. Спасибо
- ИИрина29 мая 2024Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)
- ЕЕлена28 мая 2024Понравилось. Интересная и познавательная экскурсия. Гид и экскурсию провел и культурную программу. Было весело. Единственный минус - это ужасная работа
- ТТатьяна28 мая 2024Отличная прогулка. Прекрасные виды на город и реку. Музыкальное сопровождение просто супер! Нам понравилось.
- ЕЕлена27 мая 2024Интересно, познавательно. Но хотелось бы, чтобы судно, указанное в билете, совпалало с тем, что в реальности, или хотя бы о замене оповещали. Потому что это вносит сумятицу.
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