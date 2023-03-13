Из аэропорта мы отправимся в нарядный центр Казани. Вы увидите Кремль и проедете по территории старинного Посада, где я покажу вам купеческие особняки и знаменитый на всю страну университет. Кроме того, мы прокатимся по древним слободам: Стрелецкой, Старо-Татарской и Суконной. А также полюбуемся дворянской частью города с церквями, монастырем и учебными заведениями.
По желанию, мы заедем в уютное кафе на восточное чаепитие. Вы сможете проникнуться татарским гостеприимством и попробовать лучшие местные сладости. За чаем я расскажу о самых интересных музеях города и подскажу, где попробовать национальную кухню. В завершение подарю вам гайд с подробной информацией о том, что привезти из Казани и где купить сувениры.