Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие

С комфортом доехать до города и незамедлительно познакомиться с его главными достопримечательностями

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О гиде
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Ответы на вопросы
Я встречу вас в аэропорту на современном кроссовере — и мы отправимся в центр Казани. По пути я расскажу историю основания города, поделюсь местными традициями и обычаями. Далее вас ждут обзорная экскурсия и, по желанию, татарское чаепитие с национальными сладостями. В конце я привезу вас по указанному адресу и подарю гайд с интересной информацией о Казани.
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
Казань: трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и чаепитие
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер и знакомство с городом

Из аэропорта мы отправимся в нарядный центр Казани. Вы увидите Кремль и проедете по территории старинного Посада, где я покажу вам купеческие особняки и знаменитый на всю страну университет. Кроме того, мы прокатимся по древним слободам: Стрелецкой, Старо-Татарской и Суконной. А также полюбуемся дворянской частью города с церквями, монастырем и учебными заведениями.

Татарское чаепитие

По желанию, мы заедем в уютное кафе на восточное чаепитие. Вы сможете проникнуться татарским гостеприимством и попробовать лучшие местные сладости. За чаем я расскажу о самых интересных музеях города и подскажу, где попробовать национальную кухню. В завершение подарю вам гайд с подробной информацией о том, что привезти из Казани и где купить сувениры.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Чаепитие оплачивается дополнительно — 300 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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