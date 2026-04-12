Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья
В здании бывшего Гостиного двора находится главный музей города, отражающий все эпохи становления Республики. Я познакомлю вас с историей учреждения, интерьерами залов и, конечно, самими экспонатами. Вы увидите археологические сокровища, военные артефакты, произведения искусства, документы, книги. И через трепетно собранные коллекции взглянете на прошлое края с древности до наших дней.
Археологическая экспозиция представлена орудиями труда, оружием, предметами быта и реконструированными жилищами. Вы узнаете об открытиях и изобретениях в те давние времена. Наглядно представите жизнь охотников и рыболовов каменного века, земледельцев и скотоводов бронзового века. Услышите об искусных мастерах — металлургах железного века, а также о вождях и воинах древних племен.
Сокровища Средневековья
Перелистнув несколько тысяч лет, мы окажемся на страницах грандиозного периода, богатого на живые легенды и поразительные истории. Бесценные находки археологов станут поводом поговорить о Волжской Булгарии и Казанском ханстве. Среди артефактов есть замок12I века с благими пожеланиями и ярлык казанского хана Сахиб-Гирая.
История Казанской губернии
Два века российской истории — XVIII и XIX — необычайно насыщены событиями. Богатое собрание экспонатов, хранящихся в Национальном музее, позволит вам оценить историческое многообразие одного из самых ярких этапов жизни Среднего Поволжья. Вы увидите карету Екатерины II, личные вещи общественных и государственных деятелей, поэтов и представителей науки и культуры, оставивших яркий след в судьбе государства.
20 век — время испытаний
Кроме того, вы узнаете, как жил наш край в непростые годы прошлого столетия. Я расскажу о начале 20 века и эпохе татарского возрождения. Вы узнаете о создании после Октябрьской революции ТАССР (Татарской Автономной Советской Социалистической республики) — первого национально-государственного образования поволжских татар со времен падения Казанского ханства. Поговорим о годах Гражданской войны, разрухе и голоде. Не обойдем вниманием 30-е гг. с индустриализацией, коллективизацией, репрессиями. И, конечно, затронем главу Великой Отечественной войны.
Организационные детали
Дополнительные расходы: — входные билеты в музей для группы до 5 человек: 600 ₽/взрослый, 300 ₽/льготный (пенсионеры, студенты); дети до 18 лет — бесплатно. Многодетным семьям вход бесплатный (при предъявлении удостоверения) — входные билеты в музей при покупке с экскурсоводом для группы от 5 человек: 300 ₽/взрослый, 150 ₽/дети до 18 лет, студенты, пенсионеры
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе Национального музея Республики Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2056 туристов
По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — гид-экскурсовод. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, познакомлю с историей края.
Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Наше знакомство с городом Казань началось с экскурсии в Национальном музее Татарстана. Нашим гидом был Рамиль. Экскурсия длилась 2ч, но все наши дети её достойно выдержали. Рамиль очень интересно преподнёс читать дальшеуменьшить
материал, с шутками, понятным языком. Делались перерывы, где мы могли посидеть, сделать фото, а Рамиль нам рассказывал интересные истории и Татарские сказки даже с цитатами на Татарском языке. Отвечал на все вопросы детей! Так интересно в музее мне ещё ни разу не было. Всем рекомендую! С удовольствием бы посетила ещё раз Казань и сходила бы и на другие экскурсии с гидом Рамилем.
+7
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А
Альбина
Привет из Бурятии. Во время новогодних каникул были в Казани. Посетили много интересных мест и достопримечательностей города. Особенно нам поразила экскурсия в Национальный музей Татарстана. Музей один из самых красивых, читать дальшеуменьшить
интересных, познавательных, старых музеев Казани. Поражает своим масштабом, обхватом исторических эпох, экспозиций. В музее собраны не только памятники культуры относящиеся к истории Республики Татарстан, география более обширна от древних веков, до наших дней. Экскурсовод Рамиль погрузил нас в историю татарского народа своим интересным и очень содержательным рассказом. Он поделился с нами своими богатейшими познаниями: исторические события, факты, даты, имена, особенности национальной культуры и даже предания и сказки. Благодарим Рамиля, желаем ему всего самого доброго и хорошего! Время пролетело быстро, с пользой, а главное появился план вернуться, но только летом или осенью. Рекомендуем Достоинства: Много экспонатов небольшая стоимость билета Недостатки: нет
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Чикулаева
Казанский национальный музей мы посетили семьей летом этого года. Экскурсовод- историк Рамиль поведал нам интересные факты с момента поселения восточного булгарского народа на казанских землях, начиная с незапамятных времен до читать дальшеуменьшить
н. э. по настоящее время. Нам очень понравилась экскурсия. Грамотная речь экскурсовода. Много интересной информации. Экспонаты, на которые бы возможно не обратили бы внимание одни, истории, о которой мы бы и не узнали сами. В маленькой группе все прошло идеально. Мы уехали с прекрасными впечатлениями, и это благодаря экскурсии, которую провел Рамиль.
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Мария
Рекомендую для семей с детьми, доступный материал, переплетенный со сказками и легендами. В музее экспонаты от древних племён до начала 20 века. Много предметов быта. Очень познавательно.
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Наталья
Очень было интересно и увлекательно. Рамиль великолепный рассказчик и много информации доносит до путешественника. Спасибо.
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Яна
Экскурсия очень понравилась!!! всё чётко!!! Не только для взрослых, но и для детей было интересно!!! Экскурсовод грамотный! Знает очень много!!! Объем знаний получили огромный. Теперь интересно вернуться летом!!! моя семья осталась довольна!!! Спасибо огромнейшее!!!
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