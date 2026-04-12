В здании бывшего Гостиного двора находится главный музей города, отражающий все эпохи становления Республики. Я познакомлю вас с историей учреждения, интерьерами залов и, конечно, самими экспонатами. Вы увидите археологические сокровища, военные артефакты, произведения искусства, документы, книги. И через трепетно собранные коллекции взглянете на прошлое края с древности до наших дней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Жизнь людей в глубокой древности

Археологическая экспозиция представлена орудиями труда, оружием, предметами быта и реконструированными жилищами. Вы узнаете об открытиях и изобретениях в те давние времена. Наглядно представите жизнь охотников и рыболовов каменного века, земледельцев и скотоводов бронзового века. Услышите об искусных мастерах — металлургах железного века, а также о вождях и воинах древних племен.

Сокровища Средневековья

Перелистнув несколько тысяч лет, мы окажемся на страницах грандиозного периода, богатого на живые легенды и поразительные истории. Бесценные находки археологов станут поводом поговорить о Волжской Булгарии и Казанском ханстве. Среди артефактов есть замок12I века с благими пожеланиями и ярлык казанского хана Сахиб-Гирая.

История Казанской губернии

Два века российской истории — XVIII и XIX — необычайно насыщены событиями. Богатое собрание экспонатов, хранящихся в Национальном музее, позволит вам оценить историческое многообразие одного из самых ярких этапов жизни Среднего Поволжья. Вы увидите карету Екатерины II, личные вещи общественных и государственных деятелей, поэтов и представителей науки и культуры, оставивших яркий след в судьбе государства.

20 век — время испытаний

Кроме того, вы узнаете, как жил наш край в непростые годы прошлого столетия. Я расскажу о начале 20 века и эпохе татарского возрождения. Вы узнаете о создании после Октябрьской революции ТАССР (Татарской Автономной Советской Социалистической республики) — первого национально-государственного образования поволжских татар со времен падения Казанского ханства. Поговорим о годах Гражданской войны, разрухе и голоде. Не обойдем вниманием 30-е гг. с индустриализацией, коллективизацией, репрессиями. И, конечно, затронем главу Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

— входные билеты в музей для группы до 5 человек: 600 ₽/взрослый, 300 ₽/льготный (пенсионеры, студенты); дети до 18 лет — бесплатно. Многодетным семьям вход бесплатный (при предъявлении удостоверения)

— входные билеты в музей при покупке с экскурсоводом для группы от 5 человек: 300 ₽/взрослый, 150 ₽/дети до 18 лет, студенты, пенсионеры