Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых

Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья

В здании бывшего Гостиного двора находится главный музей города, отражающий все эпохи становления Республики. Я познакомлю вас с историей учреждения, интерьерами залов и, конечно, самими экспонатами. Вы увидите археологические сокровища, военные артефакты, произведения искусства, документы, книги. И через трепетно собранные коллекции взглянете на прошлое края с древности до наших дней.
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
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Описание

Что вас ожидает

Жизнь людей в глубокой древности

Археологическая экспозиция представлена орудиями труда, оружием, предметами быта и реконструированными жилищами. Вы узнаете об открытиях и изобретениях в те давние времена. Наглядно представите жизнь охотников и рыболовов каменного века, земледельцев и скотоводов бронзового века. Услышите об искусных мастерах — металлургах железного века, а также о вождях и воинах древних племен.

Сокровища Средневековья

Перелистнув несколько тысяч лет, мы окажемся на страницах грандиозного периода, богатого на живые легенды и поразительные истории. Бесценные находки археологов станут поводом поговорить о Волжской Булгарии и Казанском ханстве. Среди артефактов есть замок XII века с благими пожеланиями и ярлык казанского хана Сахиб-Гирая.

История Казанской губернии

Два века российской истории — XVIII и XIX — необычайно насыщены событиями. Богатое собрание экспонатов, хранящихся в Национальном музее, позволит вам оценить историческое многообразие одного из самых ярких этапов жизни Среднего Поволжья. Вы увидите карету Екатерины II, личные вещи общественных и государственных деятелей, поэтов и представителей науки и культуры, оставивших яркий след в судьбе государства.

XX век — время испытаний

Кроме того, вы узнаете, как жил наш край в непростые годы прошлого столетия. Я расскажу о начале XX века и эпохе татарского возрождения. Вы узнаете о создании после Октябрьской революции ТАССР (Татарской Автономной Советской Социалистической республики) — первого национально-государственного образования поволжских татар со времен падения Казанского ханства. Поговорим о годах Гражданской войны, разрухе и голоде. Не обойдем вниманием 30-е гг. с индустриализацией, коллективизацией, репрессиями. И, конечно, затронем главу Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в музей, покупаются на кассе — 350 руб. /взрослого, 175 руб. — льготный (студенты, пенсионеры), дети до 18 лет — бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в фойе Национального музея Республики Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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