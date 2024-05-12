Экскурсии в Национальный музей Республики Татарстан

Найдено 7 экскурсий в категории «Национальный музей Республики Татарстан» в Казани, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казанский кремль и Музей исламской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья
Начало: В фойе Национального музея Республики Татарстан
10 июня в 11:30
11 июня в 10:00
3 900 за всё до 20 чел.
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Индивидуальная
30 минут
10 отзывов
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
Начало: на площади Первого мая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7 810 за всё до 10 чел.
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250 за всё до 5 чел.
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600 за всё до 6 чел.
По главным страницам истории: Казанский кремль и Национальный музей Республики Татарстан
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По главным страницам истории: Казанский кремль и Национальный музей Республики Татарстан
Проследить прошлое татарского народа от Волжской Булгарии до наших дней
Начало: На площади Первого мая
2 июля в 10:00
3 июля в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
    Спасибо огромное Рамилю за прекрасную экскурсию по музею. Заинтересовал всех и детей и подростка и взрослых. Очень благодарны. Получили много информации. У Рамиля дар работать с людьми. Речь приятная. Поэтому слушать и вникать одно удовольствие!
    Спасибо огромное Рамилю за прекрасную экскурсию по музею. Заинтересовал всех и детей и подростка и взрослых
  • л
    лена
    3 мая 2024
    Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
    Очень понравилась экскурсия! Качественно сделана виртуальная реальность. В стоимость билета еще входит проход в сам музей. Музей очень интересный! Закладывайте еще час-два на экспозиции музея. Лучше взять экскурсию
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
    Отличная экскурсия. Сначала 30 минут в очках виртуальной реальности бродите по старым площадям и сравниваете с современными под рассказ о
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    тех локациях, в которых находитесь. Это прям огонь! Затем самостоятельно гуляете по музею. Ребенок получает очки виртуальной реальности и проходит в музей бесплатно. Понравилось буквально все, очень интересно сделали.

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
    Спасибо Рамилю! Отличная экскурсия.
  • А
    Алексей
    9 апреля 2024
    Казанский кремль и Музей исламской культуры
    Добрый день! Были семьёй на экскурсии в кремле. Очень понравилось, остались в восторге как от самой экскурсии, так и от гида Айназ. Спасибо большое организаторам. 😀
  • Е
    Елена
    22 марта 2024
    Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
    Очень мне понравилась экскурсия! Было интересно! Обязательно приедем летом. ❤️
  • О
    Ольга
    11 марта 2024
    Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
    Мы с дочерью в полном восторге! Такого еще не встречали мы нигде! Стопроцентное погружение в прошлое - ну ооочень любопытный опыт!
  • Д
    Дарья
    12 января 2024
    Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
    Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля, места, какие локации будем
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    смотреть. Далее мы продолжили путь в Кремль, к мечети Кул Шариф и к Благовещенскому собору, посетили их, затем посетили исторический музей и современный ювелирный магазин с татарскими украшениями. В ходе экскурсии мы коснулись не только темы украшений и ювелирного искусства, но и погрузились в историю Казани, что было для нас очень ценно, информация подавалась легко, интересно, Любовь рассказывала истории и легенды места, которые очень увлекли нас. Мы смогли задать вопросы и получить информацию, которая нас интересовала в полном объеме. От экскурсии осталось легкое приятное теплое ощущение, несмотря на морозы. Очень понравился рассказ про ювелирное искусство Казани, про украшения татарских мужчин и женщин в историческом музее. Спасибо большое за экскурсию, буду рекомендовать друзьям и знакомым!

    Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю КремляНас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
    Посетили Казань на новогодние праздники. Заказали экскурсию «Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней». Большое спасибо за интересную экскурсию. Любовь прекрасный экскурсовод, грамотная речь и приятный в общении человек. Время пролетело незаметно.
  • С
    Светлана
    10 января 2024
    Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
    Очень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общение проходит очень легко)). А
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    ещё на каждый ваш вопрос есть интересный ответ (к сожалению этим может похвастаться не каждый экскурсовод). Что касается самой экскурсии, то мы крайне беспокоились о температуре на улице, ведь было очень холодно, однако это оказалось напрасным беспокойством, т. к. перемещение между локациями (мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор Казанского кремля, музей и магазинчик) было довольно коротким и освежающим, за это время мы успели обсудить несколько интересных местных легенд и известных личностей (особенно понравилась история про ссылку Василия Сталина), и нашумевший современный сериал "Слово пацана". Экскурсия показывает постепенное развитие ювелирного промысла и искусности татарских мастеров, что особенно заметно благодаря различным локациям с которыми работает экскурсовод. Особенно интересно было увидеть разнообразные монеты различных времен и народов. Вообще музей довольно интересен, поэтому было особенно приятно узнать, что в него можно будет вернуться в течение дня и внимательнее рассмотреть экспонаты. Экскурсия оказалось очень интересной и колоритной, после неё остались очень теплые ощущения на душе, как будто погулял с местным жителем по городу и узнал много новой информации, которую практически не возможно найти ни водном справочнике или сети. После этой экскурсии город раскрылся с новой стороны))))

    Очень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общениеОчень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общениеОчень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общение

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Национальный музей Республики Татарстан»

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  4. Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
  5. Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Национальный музей Республики Татарстан" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 750 до 7 810. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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