1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья
Начало: В фойе Национального музея Республики Татарстан
10 июня в 11:30
11 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
30 минут
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
Начало: на площади Первого мая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7 810₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По главным страницам истории: Казанский кремль и Национальный музей Республики Татарстан
Проследить прошлое татарского народа от Волжской Булгарии до наших дней
Начало: На площади Первого мая
2 июля в 10:00
3 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина12 мая 2024Спасибо огромное Рамилю за прекрасную экскурсию по музею. Заинтересовал всех и детей и подростка и взрослых. Очень благодарны. Получили много информации. У Рамиля дар работать с людьми. Речь приятная. Поэтому слушать и вникать одно удовольствие!
- ллена3 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Качественно сделана виртуальная реальность. В стоимость билета еще входит проход в сам музей. Музей очень интересный! Закладывайте еще час-два на экспозиции музея. Лучше взять экскурсию
- ЕЕлена2 мая 2024Отличная экскурсия. Сначала 30 минут в очках виртуальной реальности бродите по старым площадям и сравниваете с современными под рассказ о
- ООльга29 апреля 2024Спасибо Рамилю! Отличная экскурсия.
- ААлексей9 апреля 2024Добрый день! Были семьёй на экскурсии в кремле. Очень понравилось, остались в восторге как от самой экскурсии, так и от гида Айназ. Спасибо большое организаторам. 😀
- ЕЕлена22 марта 2024Очень мне понравилась экскурсия! Было интересно! Обязательно приедем летом. ❤️
- ООльга11 марта 2024Мы с дочерью в полном восторге! Такого еще не встречали мы нигде! Стопроцентное погружение в прошлое - ну ооочень любопытный опыт!
- ДДарья12 января 2024Нас встретила гид Любовь у стен Кремля, там и началась экскурсия, нам рассказали про историю Кремля, места, какие локации будем
- ЕЕлена11 января 2024Посетили Казань на новогодние праздники. Заказали экскурсию «Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней». Большое спасибо за интересную экскурсию. Любовь прекрасный экскурсовод, грамотная речь и приятный в общении человек. Время пролетело незаметно.
- ССветлана10 января 2024Очень понравилась экскурсия! Прежде всего хочется поблагодарить нашего экскурсовода Любовь. Она хорошо выстраивает коммуникацию, поэтому общение проходит очень легко)). А
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Национальный музей Республики Татарстан»
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