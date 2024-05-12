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ещё на каждый ваш вопрос есть интересный ответ (к сожалению этим может похвастаться не каждый экскурсовод). Что касается самой экскурсии, то мы крайне беспокоились о температуре на улице, ведь было очень холодно, однако это оказалось напрасным беспокойством, т. к. перемещение между локациями (мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор Казанского кремля, музей и магазинчик) было довольно коротким и освежающим, за это время мы успели обсудить несколько интересных местных легенд и известных личностей (особенно понравилась история про ссылку Василия Сталина), и нашумевший современный сериал "Слово пацана". Экскурсия показывает постепенное развитие ювелирного промысла и искусности татарских мастеров, что особенно заметно благодаря различным локациям с которыми работает экскурсовод. Особенно интересно было увидеть разнообразные монеты различных времен и народов. Вообще музей довольно интересен, поэтому было особенно приятно узнать, что в него можно будет вернуться в течение дня и внимательнее рассмотреть экспонаты. Экскурсия оказалось очень интересной и колоритной, после неё остались очень теплые ощущения на душе, как будто погулял с местным жителем по городу и узнал много новой информации, которую практически не возможно найти ни водном справочнике или сети. После этой экскурсии город раскрылся с новой стороны))))