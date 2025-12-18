Вы погрузитесь в атмосферу праздничной Казани. Рассмотрите старинные особняки и мечети, храмы и дворцы, украшенные огнями улицы и площади.
Увидите, как древняя и современная Казань соединяются в праздничном ритме, и почувствуете гостеприимный и тёплый характер татарской столицы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- главное здание Казанского федерального университета — одного из старейших университетов России
- Казанский кремль — сердце города и его визитную карточку
- Старо-Татарскую слободу — атмосферный исторический район
- татарскую деревню «Туган авылым» с мечетью, мельницей и баней
- дворцы, театры и административные здания, которые в праздничной подсветке выглядят особенно нарядно
По желанию можем скорректировать маршрут и количество остановок — в зависимости от погоды и времени суток.
Вы узнаете:
- когда появилась Казань и какие истории хранят её старинные улицы и здания
- как в Казани праздновали Новый год и Рождество раньше и как делают это сегодня
- где проходят главные зимние торжества и устанавливают городские ёлки
- какие легенды и мифы связаны с Казанью
А ещё мы посетим рождественский базар, где можно угоститься татарским чаем и выпечкой, а также купить сувениры на память.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Kia Sportage или Lada Granta
- Дополнительно оплачиваются билеты в Кремль: взрослый — 150 ₽, льготный— 140 ₽
- Программу рекомендую для взрослых и детей старше 7 лет. Если вы будете с детьми младше, предупредите заранее, чтобы я подготовила автокресло
- Заберу вас в центральной части города (район станций метро «Площадь Тукая», «Суконная слобода», «Кремль», «Козья слобода»)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 776 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
