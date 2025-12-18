Вы погрузитесь в атмосферу праздничной Казани. Рассмотрите старинные особняки и мечети, храмы и дворцы, украшенные огнями улицы и площади. Увидите, как древняя и современная Казань соединяются в праздничном ритме, и почувствуете гостеприимный и тёплый характер татарской столицы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы увидите:

главное здание Казанского федерального университета — одного из старейших университетов России

— одного из старейших университетов России Казанский кремль — сердце города и его визитную карточку

— сердце города и его визитную карточку Старо-Татарскую слободу — атмосферный исторический район

— атмосферный исторический район татарскую деревню «Туган авылым» с мечетью, мельницей и баней

с мечетью, мельницей и баней дворцы, театры и административные здания, которые в праздничной подсветке выглядят особенно нарядно

По желанию можем скорректировать маршрут и количество остановок — в зависимости от погоды и времени суток.

Вы узнаете:

когда появилась Казань и какие истории хранят её старинные улицы и здания

как в Казани праздновали Новый год и Рождество раньше и как делают это сегодня

где проходят главные зимние торжества и устанавливают городские ёлки

какие легенды и мифы связаны с Казанью

А ещё мы посетим рождественский базар, где можно угоститься татарским чаем и выпечкой, а также купить сувениры на память.

Организационные детали