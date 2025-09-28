Как театр начинается с вешалки, так и посещение Казани должно начинаться с экскурсии по Национальному музею Республики Татарстан. С удовольствием познакомлю вас с главным музеем Татарстана. Расскажу об истории музея,
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Экскурсия начинается с археологической экспозиции музея. Орудия труда, оружие, бытовые предметы и реконструкции жилищ познакомят с открытиями и изобретениями древности, расскажут о жизни охотников и рыболовов каменного века, о земледельцах и скотоводах бронзового века, об искусных мастерах-металлургах железного века, о древних вождях и воинах. В музее много уникальных экспонатов. Вы увидите находки археологических экспедиций, бесценные памятники времени Волжской Булгарии и Казанского ханства, среди которых замо́к XII века с благими пожеланиями и ярлык казанского хана Сахиб-Гирая. Два века российской истории — XVIII и XIX — необычайно насыщены событиями. Историческое многообразие этого периода отражено в богатом собрании экспонатов, хранящихся в Национальном музее. Вы увидите карету Екатерины II, личные вещи общественных и государственных деятелей, поэтов, представителей науки и культуры, оставивших яркий след в истории государства. Начало ХХ века стало эпохой татарского возрождения. После Октябрьской революции появляется первое национально-государственное образование поволжских татар со времен падения Казанского ханства — Автономная Татарская Советская Социалистическая республика. Но революцию сменяет гражданская война, разруха и голод. Тридцатые ознаменовались индустриализацией и коллективизацией, годами репрессий, а в 1941 году начинается Великая Отечественная война, завершившаяся Великой Победой в мае 1945 года.
Все дни недели, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00
- Услуги гида
- Дополнительные расходы:/n - входные билеты в музей для группы до 5 человек: 500 ₽/взрослый, дети до 18 лет - бесплатно/n - входные билеты в музей при покупке с экскурсоводом для группы от 5 человек: 300 ₽/взрослый, 150 ₽/дети до 18 лет, студенты, пенсионеры.
Казань, ул. Кремлевская, 2
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
