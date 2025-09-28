Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше его экспонатах, о городе и республике.



Великолепные интерьеры музейных залов, их архитектурно-декоративное и живописное убранство помогут погрузиться в загадочную атмосферу прошлого.



Вы узнаете историю создания музея, увидите разнообразные собрания, формировавшиеся на протяжении многих десятилетий: богатейшие археологические коллекции, реликвии военной истории, произведения декоративно-прикладного искусства, документы и книги. Как театр начинается с вешалки, так и посещение Казани должно начинаться с экскурсии по Национальному музею Республики Татарстан.

Описание экскурсии Что вас ожидает: Экскурсия начинается с археологической экспозиции музея. Орудия труда, оружие, бытовые предметы и реконструкции жилищ познакомят с открытиями и изобретениями древности, расскажут о жизни охотников и рыболовов каменного века, о земледельцах и скотоводах бронзового века, об искусных мастерах-металлургах железного века, о древних вождях и воинах. В музее много уникальных экспонатов. Вы увидите находки археологических экспедиций, бесценные памятники времени Волжской Булгарии и Казанского ханства, среди которых замо́к XII века с благими пожеланиями и ярлык казанского хана Сахиб-Гирая. Два века российской истории — XVIII и XIX — необычайно насыщены событиями. Историческое многообразие этого периода отражено в богатом собрании экспонатов, хранящихся в Национальном музее. Вы увидите карету Екатерины II, личные вещи общественных и государственных деятелей, поэтов, представителей науки и культуры, оставивших яркий след в истории государства. Начало ХХ века стало эпохой татарского возрождения. После Октябрьской революции появляется первое национально-государственное образование поволжских татар со времен падения Казанского ханства — Автономная Татарская Советская Социалистическая республика. Но революцию сменяет гражданская война, разруха и голод. Тридцатые ознаменовались индустриализацией и коллективизацией, годами репрессий, а в 1941 году начинается Великая Отечественная война, завершившаяся Великой Победой в мае 1945 года.

