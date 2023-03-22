Не в каждом городе найдётся такое количество столь древних построек, как в Свияжске. Местное зодчество поможет нам перенестись в прошлое и изучить историю начиная от времён Казанского ханства до наших дней.
Это уникальное место точно не оставит вас равнодушными! Вы попадёте на подлинный раскоп, где во влажном слое на глубине до 3 метров, куда не попадает кислород, были найдены деревянные экспонаты середины 16 века. Подобных музеев в мире только три:
— Берестье в Белоруссии
— Морской музей Васа в Стокгольме
— Татарская Слободка в Свияжске
Музейный гид расскажет о том, как люди жили, во что одевались, чем занимались в быту. Вы услышите факты, о которых знают далеко не все историки. А ещё сможете оставить в музее свою «цифровую копию», которая пополнит ряды древних свияжцев на интерактивном панно.