Свияжск бережно хранит средневековую историю. Иногда — довольно необычным способом. Не так давно в городе появился удивительный музей, в мире таких всего 3. Здесь воссозданы элементы деревянной застройки и выставлены находки, которые много веков пролежали под землёй и уцелели. На прогулке по городу и музею я помогу вам проследить путь Свияжска от величия к упадку — и возрождению.

Описание экскурсии

Не в каждом городе найдётся такое количество древних построек, как в Свияжске. Местное зодчество поможет нам перенестись в прошлое и изучить историю начиная от времён Казанского ханства до наших дней.

Крепость, церкви и торжок

В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески 16-го века;

Выделим время на посещение двух средневековых монастырей. Это Богородице-Успенский мужской монастырь и Иоанно-Предтеченский женский;

Заглянем на Рождественскую площадь и реконструкцию «ленивого торжка», где можно будет купить свияжские сувениры, пострелять из арбалета и отведать чай из настоящего самовара и оладьи, которые напекут при вас и для вас.

Нескучный музей археологии

Это уникальное место точно не оставит вас равнодушными! Вы попадёте на подлинный раскоп, где во влажном слое на глубине до 3 метров, куда не попадает кислород, были найдены деревянные экспонаты середины 16 века. Подобных музеев в мире только три:

— Берестье в Белоруссии

— Морской музей Васа в Стокгольме

— Татарская Слободка в Свияжске

Музейный гид расскажет о том, как люди жили, во что одевались, чем занимались в быту. Вы услышите факты, о которых знают далеко не все историки. А ещё сможете оставить в музее свою «цифровую копию», которая пополнит ряды древних свияжцев на интерактивном панно.

Организационные детали

Это автопешеходная экскурсия с началом в Казани. В стоимость включён транспорт для 1-4 человек.

Для группы 4-7 чел. доплата за аренду минивэна составит 9000 ₽ за всех

Фрески Успенского собора и Троицкая церковь открыты для посетителей с мая по сентябрь и только в сухую погоду. Всего бывает три посещения в день по пол часа. Количество билетов ограничено.

Экскурсия по монастырскому центру на Острове-граде Свияжск проходит 1,5 часа, в музее Археологического Дерева «Татарская Слободка» — 40-45 минут.

Дополнительные расходы