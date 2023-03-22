Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева

Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Свияжск бережно хранит средневековую историю. Иногда — довольно необычным способом. Не так давно в городе появился удивительный музей, в мире таких всего 3. Здесь бережно воссозданы элементы деревянной застройки, которые много веков пролежали под землёй и уцелели.

На прогулке по городу и музею я помогу вам проследить путь Свияжска от величия к упадку — и возрождению.
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Не в каждом городе найдётся такое количество столь древних построек, как в Свияжске. Местное зодчество поможет нам перенестись в прошлое и изучить историю начиная от времён Казанского ханства до наших дней.

Крепость, церкви и торжок

  • В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески 16-го века;
  • Выделим время на посещение двух средневековых монастырей. Это Богородице-Успенский мужской монастырь и Иоанно-Предтеченский женский;
  • Заглянем на Рождественскую площадь и реконструкцию «ленивого торжка», где можно будет купить свияжские сувениры, пострелять из арбалета и отведать чай из настоящего самовара и оладушек, которые напекут при вас и для вас.

Нескучный музей археологии

Это уникальное место точно не оставит вас равнодушными! Вы попадёте на подлинный раскоп, где во влажном слое на глубине до 3 метров, куда не попадает кислород, были найдены деревянные экспонаты середины 16 века. Подобных музеев в мире только три:
— Берестье в Белоруссии
— Морской музей Васа в Стокгольме
— Татарская Слободка в Свияжске
Музейный гид расскажет о том, как люди жили, во что одевались, чем занимались в быту. Вы услышите факты, о которых знают далеко не все историки. А ещё сможете оставить в музее свою «цифровую копию», которая пополнит ряды древних свияжцев на интерактивном панно.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия с началом в Казани. В стоимость включён транспорт для 1-4 человек.
  • Для группы 4-8 доплата за аренду минивэна составит 4000 руб. за всех
  • Фрески Успенского собора и Троицкая церковь открыты для посетителей с 1 мая по 1 ноября и только в сухую погоду

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на территорию Свияжска: взрослый — 100 руб. /чел., льготный — 80 руб. /чел. Школьникам и студентам доступна оплата по Пушкинской карте.
  • Входные билеты в музей: взрослый — 250 руб. /чел., льготный — 200 руб. /чел.
  • Экскурсионное обслуживание в музее в туристический сезон (с 1 мая по 1 ноября): 1000 рублей за группу до 10 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Ночные
Водные развлечения
Зимние
Летние
Выездные
Свияжск
Музеи
Обзорные
На микроавтобусе

Похожие туры из Казани

Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ильхам
Ильхам
60 отзывов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
в любом удобном вам месте
22 мар
23 мар
29 мар
30 мар
1444012 996 за всё до 4 чел.
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Айгуль
Айгуль
8 отзывов
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками
Завтра
19 мар
21 мар
22 мар
9 500 за всё до 4 чел.
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Рамиль
Рамиль
1 отзыв
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья
в фойе Национального музея Республики Татарстан
Завтра
19 мар
21 мар
22 мар
2 220 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ