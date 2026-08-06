Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Свияжск бережно хранит средневековую историю. Иногда — довольно необычным способом. Не так давно в городе появился удивительный музей, в мире таких всего 3. Здесь воссозданы элементы деревянной застройки и выставлены находки, которые много веков пролежали под землёй и уцелели.
На прогулке по городу и музею я помогу вам проследить путь Свияжска от величия к упадку — и возрождению.
Не в каждом городе найдётся такое количество древних построек, как в Свияжске. Местное зодчество поможет нам перенестись в прошлое и изучить историю начиная от времён Казанского ханства до наших дней.
Крепость, церкви и торжок
В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески 16-го века;
Выделим время на посещение двух средневековых монастырей. Это Богородице-Успенский мужской монастырь и Иоанно-Предтеченский женский;
Заглянем на Рождественскую площадь и реконструкцию «ленивого торжка», где можно будет купить свияжские сувениры, пострелять из арбалета и отведать чай из настоящего самовара и оладьи, которые напекут при вас и для вас.
Нескучный музей археологии
Это уникальное место точно не оставит вас равнодушными! Вы попадёте на подлинный раскоп, где во влажном слое на глубине до 3 метров, куда не попадает кислород, были найдены деревянные экспонаты середины 16 века. Подобных музеев в мире только три: — Берестье в Белоруссии — Морской музей Васа в Стокгольме — Татарская Слободка в Свияжске Музейный гид расскажет о том, как люди жили, во что одевались, чем занимались в быту. Вы услышите факты, о которых знают далеко не все историки. А ещё сможете оставить в музее свою «цифровую копию», которая пополнит ряды древних свияжцев на интерактивном панно.
Организационные детали
Это автопешеходная экскурсия с началом в Казани. В стоимость включён транспорт для 1-4 человек.
Для группы 4-7 чел. доплата за аренду минивэна составит 9000 ₽ за всех
Фрески Успенского собора и Троицкая церковь открыты для посетителей с мая по сентябрь и только в сухую погоду. Всего бывает три посещения в день по пол часа. Количество билетов ограничено. Экскурсия по монастырскому центру на Острове-граде Свияжск проходит 1,5 часа, в музее Археологического Дерева «Татарская Слободка» — 40-45 минут.
Дополнительные расходы
Входные билеты на территорию Свияжска (с 1 мая 2023 года): взрослый — 170 ₽/чел., льготный — 150 ₽/чел.
Экскурсионное обслуживание в музее археологического дерева можно заказать и в праздничные и в выходные дни. Стоимость — 2500 ₽ за группу до десяти человек.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Лариса, приятно познакомиться! В моей команде работают только аккредитованные гиды с опытом работы не менее 5 лет. Имеется аккредитация Казанского Кремля, Свияжска, города Болгар и Национального Музея Республики Татарстан. Чаще всего провожу экскурсии сама на собственной машине.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Мы были на экскурсии Свияжск и археологический музей дерева с гидом Ларисой. Мы провели прекрасный день, узнали много нового и интересного о Казани и городе-остррве Свияжске, посетили места, где сохранились читать дальшеуменьшить
архитектурные сооружения времен Ивана Грозного, и, конечно, потрясающий музей археологии дерева, где представлено множество артефактов быта, архитектуры, ремесел людей на Свияжске начиная с 15-16 веков, и даже более ранние находки. Это потрясающе. Спасибо большое Ларисе и Александру за организацию великолепной экскурсии!
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А
Анна
Все просто великолепно. Лариса все понятно пояснила, как, что, куда. Игорь просто великолепный гид, лучше пока не встречала!!! Получили огромное удовольствие от посещения Свияжска с таким знающим грамотным гидом и приятным рассказчиком!
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А
Анна
Было невероятно холодно, но всё равно поездка состоялась. Лариса не смогла быть, и вместо была Галина, которая проживает в Свияжске.
Это было очень здорово. Галина смогла увлечь детей (2 мальчика по 11 лет), невероятно интересно рассказывала, не смотря на холод всё прошло бодро и весело.
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Н
Наталья
Замечательное место. Отличный экскурсовод,очень вниматебьная,обходительная,знающая своё дело. Очень много интересного и познавательного почерпнуть в ходе экскурсии. Рекомендуем.
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И
Ирина
Очень интересная экскурсия. Советую всем, кто не посетил еще Музей археологического дерева, обязательно туда попасть. Наглядно и очень интересно была проведена экскурсия
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Денис
Очень интересная экскурсия, отзывчивый, внимательный экскурсовод, совсем не устали, хотя не было свободной минуты
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