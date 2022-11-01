Новогодняя сказка в Казани

Насыщенный новогодний тур, в котором вы увидите все значимые достопримечательности Казани

Насыщенный новогодний тур, в котором вы увидите все значимые достопримечательности Казани: от Кремля до озера Кабан, которое обросло тайнами и легендами.

На Новый год вас ждёт интерактивная программа под названием "Сказка" и, конечно, хоровод с Дедом Морозом. Вы также отправитесь в мужской монастырь XVII века, который находится на берегу прекрасного озера. Здесь можно набрать воду из святого источника – как раз перед Рождеством.
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Новогодняя сказка в Казани
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Остров Град Свияжск
Остров Град Свияжск
Почувствуем жизнь средневекового города, благодаря современным технологиям
Храм всех религий
Храм всех религий
Увидим самое необычное сооружение в Казани
Квест по сказкам
Квест по сказкам
Пройдем сказочный квест, чтобы встретиться с Дедом Морозом
Вечерняя поездка по праздничному городу
Вечерняя поездка по праздничному городу
Насладимся яркими огнями гирлянд и великолепием новогодней иллюминации
Сочные татарские угощения
Сочные татарские угощения
Узнаем секреты приготовления татарского национального блюда от шеф-повара
Запад и Восток
Запад и Восток
Увидим невероятное соединение культуры Запада и традиций Востока в Казани

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желанию

С 8:00 до 12:00 Встреча туристов с представителем туроператора на ж/д вокзале для получения уточненного графика тура и схемы проезда на общественном транспорте до выбранной гостиницы (подробнее см. в разделе Важно знать).

Трансфер до гостиницы возможно заказать за отдельную плату.

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

Выезд на экскурсионную программу.

13:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа "Якын дуслар" погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу “Новогодняя столица”.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька “Туган авылым” ("Родная деревня"), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

16:30 Экскурсия "Белокаменная крепость".

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора. На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:00 За дополнительную плату: Новогодний банкет в гостинице или ресторане города.

Отели и рестораны города порадует своих гостей Новогодней шоу-программой.

Окунитесь в фейерверк загадочной новогодней ночи!

Рестораны отелей предлагают новогоднее меню с большим ассортиментом рыбных, мясных блюд и изысканных закусок.

Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желаниюОбзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица». Казанский Кремль. Новогодний банкет по желанию
2 день

Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "

09:00 Поздний завтрак в гостинице.

11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

12:00 Новогодняя интерактивная программа “В Новогоднюю сказку Иске Казан”.

Вы познакомитесь с гномами Деда Мороза, побываете в логове безумного Шляпника и Зайца, встретите на своем пути настоящего Шрека и его друга Кота, увидите всеми любимую капризульку Машу и Медведя, переместитесь в Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и Минни Маусом.

Обед.

Угощение шашлычком, водочкой.

Вручение сладких подарков (подарки за доп. плату, необходим предварительный заказ).

16:00 Возвращение в Казань.

Вечерняя автобусная экскурсия "Огни новогодней Казани!".

Успейте насладиться красотой праздничной столицы Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием новогодней иллюминации.

На улицах и в парках появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года.

Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!

Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "Интерактивная программа "В Новогоднюю сказку Иске Казан". Вечерняя экскурсия "Огни новогодней Казани! "
3 день

Остров Град Свияжск. Национальный обед

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

Выезд на экскурсионную программу.

Экскурсия "Цитадель завоевателя" на Остров Град Свияжск.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.

Экскурсия “Вглубь веков. Легендарный город на Свияге”.

Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова – пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков.

А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.

По пути в Свияжск осмотр “Храма всех религий” на старом Московском тракте.

15:00 Национальный обед "Кулинарное путешествие".

Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.

16:30 Окончание программы.

Свободное время в центре города.

Остров Град Свияжск. Национальный обедОстров Град Свияжск. Национальный обедОстров Град Свияжск. Национальный обедОстров Град Свияжск. Национальный обедОстров Град Свияжск. Национальный обед
4 день

Раифский Богородицкий мужской монастырь

07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

Выезд на экскурсионную программу (вещи в автобус).

Экскурсия “Овеянная легендами земля” в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

12:40 Окончание программы для туристов с ранним выездом, трансфер на ж/д вокзал (поезда раннего отправления из Казани).

13:00 Обед кафе города.

14:30 Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы тура.

Раифский Богородицкий мужской монастырьРаифский Богородицкий мужской монастырьРаифский Богородицкий мужской монастырьРаифский Богородицкий мужской монастырьРаифский Богородицкий мужской монастырь

Проживание

Тру предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок* (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Тур Без проживания»22.12.2022-11.01.20231466014060/14360
«Давыдов Инн» 2* (стандартный TWIN/DBL/TRPL)22.12.2022-11.01.20231976014060/1946019760215602400/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом TWIN/DBL/TRPL)22.12.2022-11.01.20232066014060/2036020660236602700/3700
«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232066014060/2036020660242602700/3900
«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232126014060/2096021260266302900/4690
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232126014060/2096021260242602900/4100
«Парк Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232156014060/21260 278303000/5090
«Особняк на Театральной» 3* (стандартный TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232216014060/2186022160284603200/4500
«Отель Релита» 4* (стандартный TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232246014060/2216022460275603300/5000
«Биляр Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232276014060/2246022760290603400/5500
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232276014060/2246022760296603400/5700
«Гранд Отель Казань» 4* (стандартный TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232276014060/2246022760290603400/5500
«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232276014060/2246022760260603400/4500
Отель «Корстон Tower» 4* (номер superior TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232336014060/2306023360290603600/5500
«Отель Ибис» 3* (стандартный TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232363014060/2333023630292403720/5560
«Отель Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232381014060/2351023810290603750/5500
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232426014060/2396024260308603900/6100
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)22.12.2022-11.01.20232531014060/2501025310311304250/6190
«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL)20.12.2022-15.01.20233095014060/3065030950448106130/10750
«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL)20.12.2022-15.01.20233206014060/3176032060455606500/11000

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол (кроме размещения в «Особняке на Театральной» 3 *, тип завтрака – накрытие).

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2*

3 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2*Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2*Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2*Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2*

Отель «AMAKS Safar» 3*

3 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3*Отель «AMAKS Safar» 3*Отель «AMAKS Safar» 3*Отель «AMAKS Safar» 3*Отель «AMAKS Safar» 3*Отель «AMAKS Safar» 3*Отель «AMAKS Safar» 3*Отель «AMAKS Safar» 3*

Отель «Кристалл» 3*

3 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3*Отель «Кристалл» 3*Отель «Кристалл» 3*Отель «Кристалл» 3*

Отель «Давыдов» 3*

3 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов» 3*Отель «Давыдов» 3*Отель «Давыдов» 3*Отель «Давыдов» 3*

Отель «Парк Отель Центр» 3*

3 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3*Отель «Парк Отель Центр» 3*Отель «Парк Отель Центр» 3*Отель «Парк Отель Центр» 3*

Отель «Ибис» 3*

3 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*Отель «Ибис» 3*

Отель «Биляр Палас» 4*

3 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*Отель «Биляр Палас» 4*

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4 *

3 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4 *Гостиница «Гранд Отель Казань» 4 *Гостиница «Гранд Отель Казань» 4 *Гостиница «Гранд Отель Казань» 4 *

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4*

3 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4*Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4*Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4*Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4*

Отель «Ногай» 3*

3 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*Отель «Ногай» 3*

«Отель Релита» 4*

3 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4*«Отель Релита» 4*«Отель Релита» 4*«Отель Релита» 4*

Отель «Корстон Tower» 4*

3 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4*Отель «Корстон Tower» 4*Отель «Корстон Tower» 4*Отель «Корстон Tower» 4*

Отель «Корстон Royal» 5*

3 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5*Отель «Корстон Royal» 5*Отель «Корстон Royal» 5*Отель «Корстон Royal» 5*

Отель «Шаляпин Палас» 4*

3 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*Отель «Шаляпин Палас» 4*

Отель «Мираж» 5*

3 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*Отель «Мираж» 5*

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

3 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

«Особняк на Театральной» 3*

3 ночи

Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.

Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

«Особняк на Театральной» 3*«Особняк на Театральной» 3*«Особняк на Театральной» 3*«Особняк на Театральной» 3*

Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4*

3 ночи

Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.

В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.

В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.

Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.

Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.

Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4*Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4*Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4*Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4*

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание по программе
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
  • Групповой трансфер на ж/д вокзал
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Встреча в аэропорту с представителем туроператора
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта – от 1250 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе
  • Новогодний банкет
  • Вручение новогодних подарков – 700 руб. (предварительный заказ)
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию – радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где и во сколько встреча в первый день тура?

В 1 день тура с 8:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой “Третья Столица” представителем туроператора:

  • на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань – Пассажирская) – красное здание, главный вход у скульптур белых барсов.
  • на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание – Пассажирская) – у главного входа на ж/д вокзал.
  • в международном аэропорту «KAZAN» – за дополнительную плату, согласовывается заранее.

Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.

Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату.

с 12:00 до 14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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