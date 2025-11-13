Легендарная стендап-экскурсия теперь и в Казани! Забудьте про скучные лекции — вас ждет динамичный микс комедии и познавательных фактов.
Мы пройдемся пройдемся по городу, соберем целую «коллекцию» памятников Ленину и раскроем тайны Казани с изюминкой.
Смех и небанальные истории гарантируем! Ваш гид не просто знаток истории, а настоящий комик, который превратит прогулку в незабываемое шоу.
Описание экскурсии
Казань древняя и прикольнаяЛегендарная стендап-экскурсия теперь и в Казани! Стендап уже давно завоёвывает сцены российских городов, а сейчас еще и выходит и на улицы. У вас есть уникальный шанс взглянуть на главные достопримечательности города новым взглядом — легко, непринужденно и с юмором. От Чёрного озера до реки Казанка, от бронзовых учёных до пластмассовых китайцев, от безумных выходок Лобачевского-студента до истории успеха Габдуллы Тукая, от памятника Ленину до… памятника Ленину (да, у нас реально много памятников Ленину). Казань не только древняя, но и прикольная — и на экскурсии вы убедитесь в этом сами. Интересные исторические факты, казанские достопримечательности, которые вы раньше не видели или не придавали им значения — и всё это в сопровождении комика-экскурсовода. По сути, вас ждет исторический стендап-концерт. Мы открыли новую страницу познавательных развлечений! Будь среди первых, кто это увидит! Важная информация: Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждому участнику экскурсии выдадут специальный радиогид и наушники. В летний период обязательно надевайте головной убор! При высоких температурах берите с собой воду, при дожде — зонт. При сильном дожде сеанс экскурсии отменяется! Информация об отмене появляется не менее чем за час до мероприятия, вам сообщат от отмене на почту, смс или звонком. Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их на сеанс экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Влюблённых и парк «Чёрное озеро»
- Дом Ушковой
- Студгородок КФУ
- Ленинский сад
- Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
- Площадь Свободы
- Памятник Карлу Фуксу
Что включено
- Прогулка с комиком-экскурсоводом
- Радиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лобачевского, 5, арка влюбленных в парке «Чёрное озеро»
Завершение: Памятник Карлу Фуксу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждому участнику экскурсии выдадут специальный радиогид и наушники
- В летний период обязательно надевайте головной убор! При высоких температурах берите с собой воду, при дожде - зонт
- При сильном дожде сеанс экскурсии отменяется! Информация об отмене появляется не менее чем за час до мероприятия, вам сообщат от отмене на почту, смс или звонком
- Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их на сеанс экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Казани
