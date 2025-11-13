Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Легендарная стендап-экскурсия теперь и в Казани! Забудьте про скучные лекции — вас ждет динамичный микс комедии и познавательных фактов.



Мы пройдемся пройдемся по городу, соберем целую «коллекцию» памятников Ленину и раскроем тайны Казани с изюминкой.



Смех и небанальные истории гарантируем! Ваш гид не просто знаток истории, а настоящий комик, который превратит прогулку в незабываемое шоу.

Описание экскурсии Казань древняя и прикольная Легендарная стендап-экскурсия теперь и в Казани! Стендап уже давно завоёвывает сцены российских городов, а сейчас еще и выходит и на улицы. У вас есть уникальный шанс взглянуть на главные достопримечательности города новым взглядом — легко, непринужденно и с юмором. От Чёрного озера до реки Казанка, от бронзовых учёных до пластмассовых китайцев, от безумных выходок Лобачевского-студента до истории успеха Габдуллы Тукая, от памятника Ленину до… памятника Ленину (да, у нас реально много памятников Ленину). Казань не только древняя, но и прикольная — и на экскурсии вы убедитесь в этом сами. Интересные исторические факты, казанские достопримечательности, которые вы раньше не видели или не придавали им значения — и всё это в сопровождении комика-экскурсовода. По сути, вас ждет исторический стендап-концерт. Мы открыли новую страницу познавательных развлечений! Будь среди первых, кто это увидит! Важная информация: Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждому участнику экскурсии выдадут специальный радиогид и наушники. В летний период обязательно надевайте головной убор! При высоких температурах берите с собой воду, при дожде — зонт. При сильном дожде сеанс экскурсии отменяется! Информация об отмене появляется не менее чем за час до мероприятия, вам сообщат от отмене на почту, смс или звонком. Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их на сеанс экскурсии.

