Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Куда поедем?

Автомобилем из Казани мы отправимся на левый берег Волги в поселок Старое Аракчино. Здесь находится удивительное сооружение — Вселенский Храм. Задумка автора Ильдара Ханова, под одной крышей объединить 16 мировых религий.

Что увидите?

Внутри каждый зал посвящен отдельной религии и украшен символами. Это целый архитектурный комплекс совмещающий православную и католическую церкви, мусульманскую мечеть, буддистский храм, иудейскую синагогу, китайскую пагоду и множество знаковых символов других религий. Вы сможете не только полюбоваться внешней красотой здания, но и посетив необычный храм, его внутренним убранством.

Важно знать:

Трансфер и билеты в стоимость не включены