Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Поездка в Храм всех религий

Вы увидите большой религиозный комплекс под открытым небом

5
1 отзыв
Вы увидите большой религиозный комплекс под открытым небом.

Вселенский храм, который вместил под одной крышей шестнадцать мировых религий.

Вы сможете полюбоваться внешней красотой здания, пройтись по его залам и насладиться его необычным внутренним убранством.
Поездка в Храм всех религий
Поездка в Храм всех религий
Поездка в Храм всех религий
Поездка в Храм всех религий
Поездка в Храм всех религий
Поездка в Храм всех религий
Куда поедем?
Автомобилем из Казани мы отправимся на левый берег Волги в поселок Старое Аракчино. Здесь находится удивительное сооружение — Вселенский Храм. Задумка автора Ильдара Ханова, под одной крышей объединить 16 мировых религий.
Что увидите?
Внутри каждый зал посвящен отдельной религии и украшен символами. Это целый архитектурный комплекс совмещающий православную и католическую церкви, мусульманскую мечеть, буддистский храм, иудейскую синагогу, китайскую пагоду и множество знаковых символов других религий. Вы сможете не только полюбоваться внешней красотой здания, но и посетив необычный храм, его внутренним убранством.

Важно знать:

    Трансфер и билеты в стоимость не включены
    🚩 Начало и место завершения: Ул. Саида Галеева д. 6
     Что входит
    • услуги гида
     Что не входит
    • входные билеты
    • трансфер
    Время проведения: по договоренности
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Елена Л.
    Елена Л.
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