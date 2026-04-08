В нескольких километрах от Казани, на берегу Волги, расположен удивительный Вселенский храм. Православные купола в нём соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой.
Буйство красок, советы Матери Терезы на стене, кирпич и мозаика — всё это вы увидите! А я поделюсь трогательной, интересной и доброй задумкой создателя храма.
Буйство красок, советы Матери Терезы на стене, кирпич и мозаика — всё это вы увидите! А я поделюсь трогательной, интересной и доброй задумкой создателя храма.
Описание экскурсии
Службы и обряды в Храме всех религий не проводятся. Но можно зайти внутрь, чтобы узнать о различных религиях мира и насладиться красотой архитектуры. Что мы и сделаем! Вы прогуляетесь по ярким залам в православном, египетском, языческом, католическом и тибетском стилях. В зале Шивы сыграете на поющей чаше, в зале Кришны услышите блаженную мантру, а в католическом отсеке рассмотрите рыцарские ордена и гербы. Я расскажу:
- Как и кому пришла идея создать Храм всех религий
- Что было на его месте раньше и с какими трудностями пришлось столкнуться при строительстве
- Как общество отнеслось к этому необычному замыслу
- Чьё лицо изображено на сфинксах
- Какие символы исчезнувших цивилизаций здесь скрываются
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле гида
- Билеты в Храм всех религий оплачиваются дополнительно: 300 ₽ — взрослые, дети до 10 лет — бесплатно
- Организационный сбор — 300 ₽ с группы
- Экскурсия подходит путешественникам от 8 лет
- По желанию маршрут можно дополнить посещением острова Свияжска или Раифского монастыря — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В самом центре города. Старт программы от Вашей гостиницы оплачивается дополнительно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2889 туристов
Я гид с высшим образованием и аккредитацией на объекты ЮНЕСКО. Провожу увлекательные экскурсии по Казани, Свияжску, Голубым озёрам, Храму всех религий, Раифскому монастырю, Иннополису и другим знаковым местам. Влюблён в Казань
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Алмазу за очень познавательную экскурсию в Храм-музей всех религий. Алмаз рассказал историю создания храма, познакомил лично нас с основателем музея архитектором, художником Ильдаром Хановым.
Мы любовались искусством нескольких залов, каждый
Мы любовались искусством нескольких залов, каждый
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Алмаз, спасибо за потрясающе интересную экскурсию!!! Все было очень круто!!!
+8
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Н
Благодарим за интересный рассказ и проведенную экскурсию Алмаза - организатора нашего путешествия!
Поездка осуществлялась на личном автомобиле гида. В процессе поездки из Казани обменялись впечатлениями о городе (это был наш четвертый
Поездка осуществлялась на личном автомобиле гида. В процессе поездки из Казани обменялись впечатлениями о городе (это был наш четвертый
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И
Это первая экскурсия, после которой дочка (9лет) сказала: -"Я в восторге!"
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Храм поразил своей красотой, рассказ был интересен. Все понравилось
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О
Спасибо большое Алмазу за прекрасную, очень познавательную экскурсию. Было много интересной информации, историй и легенд. Нам очень понравилось. Сам Храм всех религий поражает своей красотой как снаружи, так и внутри. Надеюсь это не последняя моя поездка в Казань. И в следующий раз я опять посещу Храм, чтобы увидеть новые творения его Создателя.
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