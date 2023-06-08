Из Казани - в Храм всех религий

Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии

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В нескольких километрах от Казани, на берегу Волги, расположен удивительный Вселенский храм. Православные купола в нём соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой.

Буйство красок, советы Матери Терезы на стене, кирпич и мозаика — всё это вы увидите! А я поделюсь трогательной, интересной и доброй задумкой создателя храма.
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Из Казани - в Храм всех религий
Ближайшие даты:
8
июн
10
июн
12
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13
июн
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм всех религий — не религиозное строение, службы и обряды здесь не проводятся. Но можно зайти внутрь, чтобы узнать о различных религиях мира и насладиться красотой архитектуры. Что мы и сделаем! Вы прогуляетесь по ярким залам в православном, египетском, языческом, католическом и тибетском стилях. В зале Шивы сыграете на поющей чаше, в зале Кришны услышите блаженную мантру, а в католическом отсеке рассмотрите рыцарские ордена и гербы. Я расскажу:

  • Как и кому пришла идея создать Храм всех религий
  • Что было на его месте раньше и с какими трудностями пришлось столкнуться при строительстве
  • Как общество отнеслось к этому необычному замыслу
  • Чьё лицо изображено на сфинксах
  • Какие символы исчезнувших цивилизаций здесь скрываются

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты в Храм всех религий оплачиваются дополнительно — 200 руб. взрослые, дети до 7 лет бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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