В нескольких километрах от Казани, на берегу Волги, расположен удивительный Вселенский храм. Православные купола в нём соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой. Буйство красок, советы Матери Терезы на стене, кирпич и мозаика — всё это вы увидите! А я поделюсь трогательной, интересной и доброй задумкой создателя храма.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Службы и обряды в Храме всех религий не проводятся. Но можно зайти внутрь, чтобы узнать о различных религиях мира и насладиться красотой архитектуры. Что мы и сделаем! Вы прогуляетесь по ярким залам в православном, египетском, языческом, католическом и тибетском стилях. В зале Шивы сыграете на поющей чаше, в зале Кришны услышите блаженную мантру, а в католическом отсеке рассмотрите рыцарские ордена и гербы. Я расскажу:

Как и кому пришла идея создать Храм всех религий

Что было на его месте раньше и с какими трудностями пришлось столкнуться при строительстве

Как общество отнеслось к этому необычному замыслу

Чьё лицо изображено на сфинксах

Какие символы исчезнувших цивилизаций здесь скрываются

И это далеко не всё!

Организационные детали