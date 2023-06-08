Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
В нескольких километрах от Казани, на берегу Волги, расположен удивительный Вселенский храм. Православные купола в нём соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой.
Буйство красок, советы Матери Терезы на стене, кирпич и мозаика — всё это вы увидите! А я поделюсь трогательной, интересной и доброй задумкой создателя храма.
Буйство красок, советы Матери Терезы на стене, кирпич и мозаика — всё это вы увидите! А я поделюсь трогательной, интересной и доброй задумкой создателя храма.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Храм всех религий — не религиозное строение, службы и обряды здесь не проводятся. Но можно зайти внутрь, чтобы узнать о различных религиях мира и насладиться красотой архитектуры. Что мы и сделаем! Вы прогуляетесь по ярким залам в православном, египетском, языческом, католическом и тибетском стилях. В зале Шивы сыграете на поющей чаше, в зале Кришны услышите блаженную мантру, а в католическом отсеке рассмотрите рыцарские ордена и гербы. Я расскажу:
- Как и кому пришла идея создать Храм всех религий
- Что было на его месте раньше и с какими трудностями пришлось столкнуться при строительстве
- Как общество отнеслось к этому необычному замыслу
- Чьё лицо изображено на сфинксах
- Какие символы исчезнувших цивилизаций здесь скрываются
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Билеты в Храм всех религий оплачиваются дополнительно — 200 руб. взрослые, дети до 7 лет бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 149 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Алмаз, я провожу интересные и увлекательные экскурсии по Татарстану. Постараюсь сделать всё, чтобы наше знакомство запомнилось вам надолго. Подскажу, где купить восточные сладости и куда сходить в свободное время.Задать вопрос
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