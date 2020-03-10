10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самобытная столица Татарстана и ее сказочные постройки

О татарской культуре мы поговорим в деревне Туган Авылым, где представлены предметы прошлого быта, и возле дворца бракосочетаний «Казан», где вы узнаете о современном институте семьи и тех свадебных традициях, которые чтят до сих пор. Чтобы увидеть город с «волшебной» стороны, подъедем к театру кукол «Экият», построенному в виде сказочного дворца. Я расскажу историю создания крупнейшего и одного из старейших кукольных театров России. А также отвезу ко Дворцу земледельцев — зданию с роскошным фасадом и красивым видом на Казанский кремль.

Город академических открытий и передовых взглядов

Возле Казанского Университета вы услышите о крупных ученых, которые совершили здесь открытия или были связаны с учебным заведением — Лобачевском, Бутлерове, Бехтереве и других. А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий. Вы услышите об авторе проекта и его концепции универсального места всеобщего духовного единения, которая воплотилась в сооружении, ставшим одним из новых символов Казани.

Другие символы Казани

Вы также увидите Площадь Свободы, культурный и административный центр Казани, и Адмиралтейская слободу, основанную самим Петром. Услышите о знаменитой реликвии Богородицкого монастыря — иконе Казанской Божией Матери. А в завершение взглянете на монументальный стадион «Казань Арена», построенный к Универсиаде-2013, и мост «Миллениум», символизирующий 1000-летнюю историю нашего города.