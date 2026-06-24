10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За три часа вы увидите главные достопримечательности Казани, познакомитесь с историей Адмиралтейской слободы, услышите городские легенды и откроете для себя современные символы города. Мы полюбуемся «Чашей» и Дворцом земледельцев, увидим популярные городские пространства, а также познакомимся с необычной концепцией Храма всех религий и поговорим о культовой реликвии Казани.

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Описание экскурсии

Самобытная столица Татарстана и ее сказочные постройки

Возле дворца бракосочетаний «Казан» вы узнаете о современном институте семьи и тех свадебных традициях, которые чтят до сих пор. А также подойдём ко Дворцу земледельцев — зданию с роскошным фасадом. Перед ним расстилается Дворцовая площадь с видом на Казанский кремль.

А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий. Вы услышите об авторе проекта и его концепции универсального места всеобщего духовного единения, которая воплотилась в сооружении, ставшим одним из новых символов Казани.

Другие символы Казани

Расскажу об истории и современной жизни Адмиралтейской слободы, основанной Петром I. А ещё вы услышите о знаменитой реликвии Богородицкого монастыря — иконе Казанской Божией Матери.

Организационные детали