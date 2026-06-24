10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Символы Казани и Храм всех религий

Ёмкое и насыщенное путешествие по историческим и современным памятникам города
За три часа вы увидите главные достопримечательности Казани, познакомитесь с историей Адмиралтейской слободы, услышите городские легенды и откроете для себя современные символы города.

Мы полюбуемся «Чашей» и Дворцом земледельцев, увидим популярные городские пространства, а также познакомимся с необычной концепцией Храма всех религий и поговорим о культовой реликвии Казани.
5
81 отзыв
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий

Описание экскурсии

Самобытная столица Татарстана и ее сказочные постройки

Возле дворца бракосочетаний «Казан» вы узнаете о современном институте семьи и тех свадебных традициях, которые чтят до сих пор. А также подойдём ко Дворцу земледельцев — зданию с роскошным фасадом. Перед ним расстилается Дворцовая площадь с видом на Казанский кремль.

А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий. Вы услышите об авторе проекта и его концепции универсального места всеобщего духовного единения, которая воплотилась в сооружении, ставшим одним из новых символов Казани.

Другие символы Казани

Расскажу об истории и современной жизни Адмиралтейской слободы, основанной Петром I. А ещё вы услышите о знаменитой реликвии Богородицкого монастыря — иконе Казанской Божией Матери.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 8-местном минивэне Peugeot Traveller
  • Входные билеты в Храм всех религий оплачиваются дополнительно (300 ₽/чел.)
  • Экскурсия рекомендована детям от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5877 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,
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инновационная. Все эти стороны я стараюсь отразить в своих экскурсиях. С тех пор как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которыми с удовольствием делюсь с гостями. Увлечение постепенно переросло в профессию — я аккредитованный гид. Мои экскурсии проходят увлекательно, с моментами юмора, а иногда и с элементами квеста. Коммуникабельность помогает мне вовлекать каждого участника — я нахожу общий язык с разной аудиторией и делаю всё, чтобы экскурсия запомнилась.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
1
3
2
1
Ирина
Огромное спасибо Руфату Чапаеву за проведённые с нами экскурсии. Экскурсовод знающий, начитанный, прекрасная и интересная подача материала, простота в общении - одним словом, комфорт во всём на протяжении всех экскурсий. Рекомендую всем этого экскурсовода!
Огромное спасибо Руфату Чапаеву за проведённые с нами экскурсии. Экскурсовод знающий, начитанный, прекрасная и интересная подача
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И
Руфат грамотно и уверенно с иронической нотой открыл все символы Казани. Путешествие было в будний день зимой- людей было мало, повезло с погодой- солнечно. Поразил Вселенский храм и его создатели братья Хановы, воздвигшие его на своей земле. Спасибо Руфату за содержательную и неперегруженную экскурсию. Рекомендуем.
Руфат грамотно и уверенно с иронической нотой открыл все символы Казани. Путешествие было в будний день
Руфат грамотно и уверенно с иронической нотой открыл все символы Казани. Путешествие было в будний день
Руфат грамотно и уверенно с иронической нотой открыл все символы Казани. Путешествие было в будний день
Руфат грамотно и уверенно с иронической нотой открыл все символы Казани. Путешествие было в будний день
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Александра
Руфат, огромное вам спасибо! Мы получили большое удовольствие от экскурсии) обязательно приедем еще!
Руфат, огромное вам спасибо! Мы получили большое удовольствие от экскурсии) обязательно приедем еще!
Руфат, огромное вам спасибо! Мы получили большое удовольствие от экскурсии) обязательно приедем еще!
Руфат, огромное вам спасибо! Мы получили большое удовольствие от экскурсии) обязательно приедем еще!
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Е
Прекрасная экскурсия. без экскурсовода точно бы заблудились в храме) Получили много интересной информации, уверена, что без экскурсии просмотр не был таким захватывающим. дети 11-12 лет тоже в восторге. Спасибо!
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Козлова
Спасибо большое Руфоту, Отличная экскурсия, всё замечательно. Встретил на вокзале, отвез на квартиту. Спасибо большое!
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К
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на один и задавать море вопросов, чем ходить большой группой. Руфат встретил нас прямо у
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отеля и привёз обратно, устроил нам экскурсию по городу: показал и рассказал о наиболее важных исторических местах, поделился интересными фактами о них. Затем мы отправились в Храм всех религий - вот там действительно без гида никуда: в закоулках Храма можно легко потеряться. Руфат сам знаком с людьми, которые принимают участие в строительстве этого удивительного места, поэтому мы получили огромное количество полезной и интересной информации. Огромное спасибо - это была одна из самых познавательных экскурсий в нашей программе. Очень рекомендую!

Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на+1
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на
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