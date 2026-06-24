10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За три часа вы увидите главные достопримечательности Казани, познакомитесь с историей Адмиралтейской слободы, услышите городские легенды и откроете для себя современные символы города.
Мы полюбуемся «Чашей» и Дворцом земледельцев, увидим популярные городские пространства, а также познакомимся с необычной концепцией Храма всех религий и поговорим о культовой реликвии Казани.
Мы полюбуемся «Чашей» и Дворцом земледельцев, увидим популярные городские пространства, а также познакомимся с необычной концепцией Храма всех религий и поговорим о культовой реликвии Казани.
Описание экскурсии
Самобытная столица Татарстана и ее сказочные постройки
Возле дворца бракосочетаний «Казан» вы узнаете о современном институте семьи и тех свадебных традициях, которые чтят до сих пор. А также подойдём ко Дворцу земледельцев — зданию с роскошным фасадом. Перед ним расстилается Дворцовая площадь с видом на Казанский кремль.
А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий. Вы услышите об авторе проекта и его концепции универсального места всеобщего духовного единения, которая воплотилась в сооружении, ставшим одним из новых символов Казани.
Другие символы Казани
Расскажу об истории и современной жизни Адмиралтейской слободы, основанной Петром I. А ещё вы услышите о знаменитой реликвии Богородицкого монастыря — иконе Казанской Божией Матери.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на 8-местном минивэне Peugeot Traveller
- Входные билеты в Храм всех религий оплачиваются дополнительно (300 ₽/чел.)
- Экскурсия рекомендована детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5877 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Руфату Чапаеву за проведённые с нами экскурсии. Экскурсовод знающий, начитанный, прекрасная и интересная подача материала, простота в общении - одним словом, комфорт во всём на протяжении всех экскурсий. Рекомендую всем этого экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Руфат грамотно и уверенно с иронической нотой открыл все символы Казани. Путешествие было в будний день зимой- людей было мало, повезло с погодой- солнечно. Поразил Вселенский храм и его создатели братья Хановы, воздвигшие его на своей земле. Спасибо Руфату за содержательную и неперегруженную экскурсию. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Руфат, огромное вам спасибо! Мы получили большое удовольствие от экскурсии) обязательно приедем еще!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасная экскурсия. без экскурсовода точно бы заблудились в храме) Получили много интересной информации, уверена, что без экскурсии просмотр не был таким захватывающим. дети 11-12 лет тоже в восторге. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое Руфоту, Отличная экскурсия, всё замечательно. Встретил на вокзале, отвез на квартиту. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо огромное Руфату за прекрасную экскурсию по городу: всегда гораздо интереснее быть с гидом один на один и задавать море вопросов, чем ходить большой группой. Руфат встретил нас прямо у
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Символы Казани и Храм всех религий»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗа горизонт Казани: речной экспресс к Храму всех религий
По Волге - от заброшенного острова-водозабора до Печищенского разреза (без гида)
Начало: У яхт-клуба «Локомотив»
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 архитектурных символа Татарстана: Свияжск, Раифа и Храм всех религий
Увидеть остров-крепость, монастырь среди лесов и самый необычный храм недалеко от Казани
Начало: На улице Баумана
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в Храм всех религий
Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Сегодня в 15:30
11 авг в 15:30
от 6650 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: У гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
2800 ₽ за человека
от 8500 ₽ за группу