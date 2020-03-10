10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Емкое и насыщенное путешествие по историческим и современным памятникам города

Руфат
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Руфат – ваш гид
За два часа вы осмотрите ключевые достопримечательности города, узнаете, какие традиции чтят татары и как был устроен их быт в прошлом, познакомитесь с историей старейшего кукольного театра и университета, подарившего плеяду прославленных ученых.

А также откроете авторскую концепцию Храма всех религий и услышите о культовой реликвии Казани.
3529 ₽
3000 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий

Что вас ожидает

Самобытная столица Татарстана и ее сказочные постройки
О татарской культуре мы поговорим в деревне Туган Авылым, где представлены предметы прошлого быта, и возле дворца бракосочетаний «Казан», где вы узнаете о современном институте семьи и тех свадебных традициях, которые чтят до сих пор. Чтобы увидеть город с «волшебной» стороны, подъедем к театру кукол «Экият», построенному в виде сказочного дворца. Я расскажу историю создания крупнейшего и одного из старейших кукольных театров России. А также отвезу ко Дворцу земледельцев — зданию с роскошным фасадом и красивым видом на Казанский кремль.

Город академических открытий и передовых взглядов
Возле Казанского Университета вы услышите о крупных ученых, которые совершили здесь открытия или были связаны с учебным заведением — Лобачевском, Бутлерове, Бехтереве и других. А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий. Вы услышите об авторе проекта и его концепции универсального места всеобщего духовного единения, которая воплотилась в сооружении, ставшим одним из новых символов Казани.

Другие символы Казани
Вы также увидите Площадь Свободы, культурный и административный центр Казани, и Адмиралтейская слободу, основанную самим Петром. Услышите о знаменитой реликвии Богородицкого монастыря — иконе Казанской Божией Матери. А в завершение взглянете на монументальный стадион «Казань Арена», построенный к Универсиаде-2013, и мост «Миллениум», символизирующий 1000-летнюю историю нашего города.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Я встречу вас в любом удобном месте города и после экскурсии отвезу обратно
  • Входные билеты в Храм всех религий оплачиваются дополнительно (100 руб./чел, дети бесплатно)
  • Экскурсия рекомендована детям от 7 лет
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий
Символы Казани и Храм всех религий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руфат
Руфат
Я живу в Казани со студенческих лет. С тех пор, как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которые с удовольствием рассказываю гостям. Путешествуя по другим городам, я сам люблю индивидуальные прогулки с местными проводниками, и стараюсь, чтобы на моих экскурсиях людям тоже было комфортно, уютно и интересно!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Увидели все основные достопримечательности и не только. Поговорили обо всем))) о прошлом и настоящем, о том как жил город раньше, как и чем живёт сейчас. Увидели новые кварталы, и старый Кремль. Посетили музей Всех Религий (Руфат все рассказал о нем и дал свободное время для, самостоятельного осмотра. И многие другие интересные места Казани.
Экскурсиб рекомендую!!!
Юлия
3 марта 2020
Большое спасибо Руфату за знакомство с Казанью. Это была наша первая поездка в Казань и первая же экскурсия. Руфат рассказал об основных знаковых местах Казани. Мы посмотрели как старинную часть города, так и современную. Благодаря Руфату экскурсия была больше похожа на встречу знакомых, которые решили прокатиться по красивому городу. Все было легко, интересно, познавательно. Очень всем рекомендую экскурсию с Руфатом!
2 марта 2020
Шикарная экскурсия. Нет заученных высокопарных фраз . лишенных любых эмоций. Видно, что Руфату и самому нравится то, что он делает, он рассказывает увлеченно , с юмором, подробно. По нашей просьбе показал место, которого не было в первоначальном маршруте. И все это в совокупности с удобством автомобильной экскурсии. Готова слушать Руфата каждый раз, приезжая в Казань. Огромное спасибо
26 февраля 2020
Руфат, спасибо большое за экскурсию.
Нам очень все понравилось! Содержательно и очень интересно!
26 февраля 2020
Очень интересная экскурсия по городу и очень удобная. Мы были с двумя детьми, пешком с ними по городу ходить сложновато. А тут вся экскурсия проходит на машине, гид рассказывает много интересных фактов, все сидят и слушают. Очень понравилось, только положительные эмоции! Спасибо Рафату.
23 февраля 2020
С гидом очень повезло! Всем советую данную экскурсию. Ненавязчиво, без лишних деталей рассказал про Казань. Проехали по всем самым интересным и значимым местам Казани! Очень интересный собеседник! Знает очень много о истории Казани. На машине очень комфортно прошла экскурсия.
14 февраля 2020
Великолепно!! Получил огромное удовольствие от общения, знаний, увиденного и услышанного. Рекомендую очень.
7 января 2020
прекрасная экскурсия на автомобиле с интересным и эрудированным гидом! Руфат, спасибо! Обязательно вернёмся
6 января 2020
Вчера были на экскурсии с Руфатом. До этого ездили на групповую вечернюю экскурсию от Кремля, опасались, что будет то же самое. Но нет, остались очень довольны. Посмотрели много мест, которые не входят в стандартную обзорную и узнали много интересных фактов, как исторических, так и о современной Казани, которых на обзорной не рассказывали. На все попутно возникающие вопросы Руфат давал подробные разъяснения. К тому же, вместо стандартных двух часов наша экскурсия продлилась все три, с учетом дороги (Руфат забирает и отвозит откуда и куда попросите, что тоже очень удобно). В прохладную погоду в теплом авто гораздо комфортнее, чем на пешей экскурсии, при этом было достаточно остановок с выходом и более подробным осмотром достопримечательностей. Очень рады, что удалось посмотреть Храм всех религий, т.к. обычно его посещение входит в маршрут дальних экскурсий на остров Свияжск, куда по холоду мы ехать не планировали. Приятным моментом была и возможность объединиться с еще одной парой, что значительно удешевило стоимость экскурсии. В общем, рекомендуем эту экскурсию и гида, не пожалеете))
3 января 2020
Были в Казани с семьёй в новогодние праздники 2020. Экскурсия у Руфата привлекла потому что она на автомобиле. За 2 часа мы проехали все самые значимые символы Казани и отправились в Храм всех религий. Там бродили долго, Руфат нас не торопил. Все время рассказывал как было раньше, что изменилось сейчас. Видно что экскурсовод с большим уважением относится к такому месту и таким людям, которые строили это потрясающее место.
Много услышали, много увидели. Автоэкскурсия - это свободное перемещение по городу, остановки там, где гид знает хорошие виды на город. Немного истории и много оассказов о ьом, что человек видет здесь и сейчас.
Очень понравилась экскурсия.
Руфат отличный экскурсовод и собеседник.
Спасибо за отлично проведенное время.

Руфат проводит ещё 1 экскурсию

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