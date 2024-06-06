🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 8 часов 442 отзыва Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий Начало: Недалеко от Казанского Кремля «Свияжск — на «Круглой горе», где Иван Грозный выстроил город, вы познакомитесь со старинными обителями: увидите несколько церквей и посетите собор Всех Скорбящих Радости» Расписание: ежедневно в 09:30 2400 2 160 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 111 отзывов Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие «Некоторые объекты Свияжска (Успенский собор, Троицкая церковь) бывают недоступны для осмотра внутри из-за погодных условий и в зависимости от времени года» 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 113 отзывов Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности Начало: Спасская башня Казанского кремля «Мы посмотрим место обретения иконы Казанской Божией Матери и заглянем в Богородицкий монастырь — он интересен своей непростой судьбой, о которой я упомяну вскользь или расскажу в подробностях, если захотите» 4 540 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 840 отзывов Казань: путешествие по третьей столице России Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю «И конечно, зайдете в Благовещенский собор, построенный по указу Ивана Грозного, и в мечеть Кул-Шариф» 6 990 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва По Казани с широко открытыми глазами Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос... «На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном» 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 153 отзыва 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать «Осмотрите Успенский монастырь, зайдете в собор Богоматери Всех Скорбящих Радости в неовизантийском стиле и в деревянную Троицкую церковь» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 331 отзыв Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами Начало: В районе метро Площадь Тукая «Рассмотрите современную мечеть Кул Шариф, Пушечный двор, падающую башню Сююмбике и Благовещенский собор XVI века» 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 105 отзывов Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас Начало: Ваш отель в центре города «Вы осмотрите Иоанно-Предтеченский и Успенский монастыри, собор в честь иконы «Всех скорбящих радость» и одну из древнейших деревянных церквей России — Троицкую» 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 43 отзыва Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности «Осмотрите Богородице-Успенский монастырь и Иоанно-Предтеченский монастыри, собор Богоматери в неовизантийском стиле, церковь покровителя острова — Николая Чудотворца, деревянную Троицкую церковь» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 146 отзывов Популярное предложение Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор Начало: Спасская башня Казанского Кремля «Зайдем в Благовещенский храм 16 века, величественную мечеть Кул Шариф» 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Секреты и красота исторического центра Казани Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны Начало: На площади 1 Мая «Петропавловский собор и улица Баумана» 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 73 отзыва Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии Начало: В любом удобном вам месте «Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей Ленина» от 18 667 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 57 отзывов Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности «А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий» 7 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 68 отзывов Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... «Завершится наша экскурсия у Вселенского храма: его архитектура объединила стилевые элементы 16 мировых религий — попробуйте отыскать их на фасаде» 15500 13 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 104 отзыва Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест «В выходные дни экскурсия проходит без посещения Успенского собора, так как получение билетов и прохождение очередей займет больше часа» 13 760 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7.5 часов 43 отзыва Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... «Побываете в главной соборной мечети Кул-Шариф и полюбуетесь Казанью с высоты» 18800 16 920 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города «На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным» 5 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине ⛴ На теплоходе Индивидуальная 7 часов 37 отзывов Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани Начало: От вашего отеля «А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье» 18 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков Начало: В Музее Казанской Иконы «А в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери сможете приложится к Ватиканскому списку Казанской иконы — новой святыне монастыря» 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 33 отзыва Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения Начало: У отеля «Ибис» «В Казанском соборе рассмотрите великолепные интерьеры храма» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1200 1 080 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 5.5 часов 790 отзывов Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием Начало: В холле отеля Ибис «Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню»» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1700 1 615 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 37 отзывов Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия) Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны Начало: У гостиницы «Ибис» «Побываете на территории Иоанно-Предтеченского монастыря, где расположился собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости», а также древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь — ровесница Свияжска, основанная монахами Троице-Сергиева монастыря» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 1 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 10% скидка Групповая 7.5 часов 1 отзыв Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе) Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город Начало: В районе речного порта Расписание: ежедневно в 08:30 2100 1 890 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 144 отзыва Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом Начало: В холле отеля Ибис «Здесь расположены древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, Сергиевский храм эпохи Бориса Годунова и величественный пятиглавый собор Богоматери «Всех скорбящих Радость», выполненный в русско-византийском стиле» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 13 отзывов 3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости Начало: У центрального входа в Кремль «Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню»» Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30 1 200 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 20% скидка Групповая 7 часов 9 отзывов На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе) По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу Начало: На ул. Девятаева «По желанию вы посетите церковь Успения Богородицы, Спасо-Преображенский собор и музей-заповедник «Свияжск»» Расписание: ежедневно в 09:00 5200 4 160 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 10 отзывов Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга «Вы увидите храм, где молился Иван Грозный перед походом на Казань» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 38 отзывов Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий» Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день Начало: В центре города «Погуляете по территории Свияжского Богородицкого монастыря и посетите старинный Успенский собор» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00 2 399 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе «В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески 16-го века» 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 253 отзыва Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль Начало: Напротив гостиницы «Ногай» «Богородицкий монастырь, хранящий главную святыню нашей земли, Казанскую икону Божьей матери» Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Групповая 6.5 часов 28 отзывов Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе Начало: Около гостиницы «Татарстан» «Успенский собор — памятник древнерусского зодчества, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО» 3600 2 880 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на Казанской земле - и за её пределами «На небольшой территории находится несколько храмов, в том числе неперестроенные» 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Добро пожаловать в самобытную Казань Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города «Поговорим о потрясающем Кул Шарифе, предшествующих ему мечетях и первом православном соборе — Благовещенском» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело Посетить древнее благодатное место, где больше вкладывают в душу, чем в камень «Необходимо соблюдать общепринятые правила посещения православных храмов (на входе есть платки для женщин)» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Казанский кремль с профессиональным гидом Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля «Оцените визитные карточки кремля: старинный Благовещенский собор, современную мечеть Кул-Шариф и «падающую» башню Сююмбике» 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 100 отзывов Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии Начало: в районе ст. метро Кремлёвская «В кремле вы посетите изящную соборную мечеть татар-мусульман Кул-Шариф: узнаете о появлении ислама на территории региона, о личности имама Кул Шарифа и о строительстве мечети» 8 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день Автомобильное путешествие в древнейший монастырь Поволжья и самый яркий храм региона «Рассмотрите старинную Всехсвятскую церковь, колокольню, настоятельский корпус 19 века и современный Троицкий собор» 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 13 отзывов Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями «Не обойдём вниманием и Петропавловский собор в стиле петровского барокко, построенный в честь визита в Казань первого императора России» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами «Вы увидите главные святыни Раифского монастыря: икону Иверской Божьей Матери в Троицком соборе, каменный храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных и собор во имя Грузинской иконы Божией Матери» 9 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Путешествие по Казани: история, религия и современность Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке «вход в Храм всех религий — 200 руб» 14 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 10 отзывов Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм Начало: В центре города «Вы увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле» Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00 1 899 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 317 отзывов Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани Начало: напротив гостиницы «Ногай» «Осмотрите Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО, и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле» Расписание: ежедневно в 10:00 2 400 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск «Вы полюбуетесь мастерством резьбы деревянной церкви и росписями собора» 15 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 104 отзыва Первый день в Казани Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа) «Полюбуетесь Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля и витиеватыми украшениями Петропавловского собора, узнаете легенды о сокровищах озера Кабан» Расписание: ежедневно в 10:30 1 199 ₽ за человека