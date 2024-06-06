Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Казани

Найдено 74 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Казани, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Свияжск — на «Круглой горе», где Иван Грозный выстроил город, вы познакомитесь со старинными обителями: увидите несколько церквей и посетите собор Всех Скорбящих Радости»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
«Некоторые объекты Свияжска (Успенский собор, Троицкая церковь) бывают недоступны для осмотра внутри из-за погодных условий и в зависимости от времени года»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Центр Казани за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
113 отзывов
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
«Мы посмотрим место обретения иконы Казанской Божией Матери и заглянем в Богородицкий монастырь — он интересен своей непростой судьбой, о которой я упомяну вскользь или расскажу в подробностях, если захотите»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540 за всё до 10 чел.
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«И конечно, зайдете в Благовещенский собор, построенный по указу Ивана Грозного, и в мечеть Кул-Шариф»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
«Осмотрите Успенский монастырь, зайдете в собор Богоматери Всех Скорбящих Радости в неовизантийском стиле и в деревянную Троицкую церковь»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
331 отзыв
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
«Рассмотрите современную мечеть Кул Шариф, Пушечный двор, падающую башню Сююмбике и Благовещенский собор XVI века»
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800 за всё до 4 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
«Вы осмотрите Иоанно-Предтеченский и Успенский монастыри, собор в честь иконы «Всех скорбящих радость» и одну из древнейших деревянных церквей России — Троицкую»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
«Осмотрите Богородице-Успенский монастырь и Иоанно-Предтеченский монастыри, собор Богоматери в неовизантийском стиле, церковь покровителя острова — Николая Чудотворца, деревянную Троицкую церковь»
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Легенды и загадки Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
146 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
«Зайдем в Благовещенский храм 16 века, величественную мечеть Кул Шариф»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Петропавловский собор и улица Баумана»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей Ленина»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Символы Казани и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий»
5 авг в 15:00
6 авг в 15:00
7 990 за всё до 4 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Завершится наша экскурсия у Вселенского храма: его архитектура объединила стилевые элементы 16 мировых религий — попробуйте отыскать их на фасаде»
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«В выходные дни экскурсия проходит без посещения Успенского собора, так как получение билетов и прохождение очередей займет больше часа»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Побываете в главной соборной мечети Кул-Шариф и полюбуетесь Казанью с высоты»
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
«А в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери сможете приложится к Ватиканскому списку Казанской иконы — новой святыне монастыря»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600 за всё до 6 чел.
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
33 отзыва
Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Начало: У отеля «Ибис»
«В Казанском соборе рассмотрите великолепные интерьеры храма»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
«Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню»»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
37 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
«Побываете на территории Иоанно-Предтеченского монастыря, где расположился собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости», а также древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь — ровесница Свияжска, основанная монахами Троице-Сергиева монастыря»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900 за человека
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
«Здесь расположены древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, Сергиевский храм эпохи Бориса Годунова и величественный пятиглавый собор Богоматери «Всех скорбящих Радость», выполненный в русско-византийском стиле»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
«Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню»»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«По желанию вы посетите церковь Успения Богородицы, Спасо-Преображенский собор и музей-заповедник «Свияжск»»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
«Вы увидите храм, где молился Иван Грозный перед походом на Казань»
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
«Погуляете по территории Свияжского Богородицкого монастыря и посетите старинный Успенский собор»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399 за человека
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
«В начале обзорной экскурсии вы побываете в Троицкой церкви, в которой молился сам Иван Грозный, и рассмотрите фрески 16-го века»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
253 отзыва
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«Богородицкий монастырь, хранящий главную святыню нашей земли, Казанскую икону Божьей матери»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200 за человека
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
«Успенский собор — памятник древнерусского зодчества, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Раифский монастырь, историческая обсерватория и планетарий
Узнать об удивительных открытиях и людях, оставивших след на Казанской земле - и за её пределами
«На небольшой территории находится несколько храмов, в том числе неперестроенные»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
11 500 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в самобытную Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
«Поговорим о потрясающем Кул Шарифе, предшествующих ему мечетях и первом православном соборе — Благовещенском»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Седмиозерная пустынь: чудеса здесь - обыденное дело
Посетить древнее благодатное место, где больше вкладывают в душу, чем в камень
«Необходимо соблюдать общепринятые правила посещения православных храмов (на входе есть платки для женщин)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Казанский кремль с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
«Оцените визитные карточки кремля: старинный Благовещенский собор, современную мечеть Кул-Шариф и «падающую» башню Сююмбике»
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800 за всё до 10 чел.
Казань: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
«В кремле вы посетите изящную соборную мечеть татар-мусульман Кул-Шариф: узнаете о появлении ислама на территории региона, о личности имама Кул Шарифа и о строительстве мечети»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700 за всё до 4 чел.
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Автомобильное путешествие в древнейший монастырь Поволжья и самый яркий храм региона
«Рассмотрите старинную Всехсвятскую церковь, колокольню, настоятельский корпус 19 века и современный Троицкий собор»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
«Не обойдём вниманием и Петропавловский собор в стиле петровского барокко, построенный в честь визита в Казань первого императора России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами
«Вы увидите главные святыни Раифского монастыря: икону Иверской Божьей Матери в Троицком соборе, каменный храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных и собор во имя Грузинской иконы Божией Матери»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Казани и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
«вход в Храм всех религий — 200 руб»
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
«Вы увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 12:00
1 899 за человека
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
«Осмотрите Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО, и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
«Вы полюбуетесь мастерством резьбы деревянной церкви и росписями собора»
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000 за всё до 10 чел.
Первый день в Казани
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
«Полюбуетесь Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля и витиеватыми украшениями Петропавловского собора, узнаете легенды о сокровищах озера Кабан»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199 за человека
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками
«В Свияжске погуляем по посадской части и изучим сохранившиеся святыни: Успенский монастырь 1555 года и женскую обитель Иоанно-Предтеченского монастыря»
7 июля в 08:00
9 июля в 08:30
10 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
    читать дальше

    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
    читать дальше

    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
    Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
    читать дальше

    навозом. Очень нудно и ничего стоящего, можно за 5 минут их обойти. А потом даже не вышли возле театра кукол, так просто мимо проехали. Ну и на Казанский собор выделено было обзорно только 10 минут. Эти купеческие особняки ни к селу ни к городу, только потраченное время.

  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
    читать дальше

    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
    Все понравилось.
  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  2. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
  3. Центр Казани за 3 часа
  4. Казань: первые впечатления о третьей столице
  5. По Казани с широко открытыми глазами
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 74 экскурсии от 1 000 до 18 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 9072 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 74 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 9072 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам