Храмы и соборы Казани с гидом

Найдено 33 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Казани, цены от 1 899 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Свияжск — на «Круглой горе», где Иван Грозный выстроил город, вы познакомитесь со старинными обителями: увидите несколько церквей и посетите собор Всех Скорбящих Радости»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
«Некоторые объекты Свияжска (Успенский собор, Троицкая церковь) бывают недоступны для осмотра внутри из-за погодных условий и в зависимости от времени года»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
«Осмотрите Успенский монастырь, зайдете в собор Богоматери Всех Скорбящих Радости в неовизантийском стиле и в деревянную Троицкую церковь»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
«Вы осмотрите Иоанно-Предтеченский и Успенский монастыри, собор в честь иконы «Всех скорбящих радость» и одну из древнейших деревянных церквей России — Троицкую»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей Ленина»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Символы Казани и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«А чуть позже я отвезу вас в удивительный храм, который подчеркнул особый дух и настроение города — Храм всех религий»
5 авг в 15:00
6 авг в 15:00
7 990 за всё до 4 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Завершится наша экскурсия у Вселенского храма: его архитектура объединила стилевые элементы 16 мировых религий — попробуйте отыскать их на фасаде»
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«В выходные дни экскурсия проходит без посещения Успенского собора, так как получение билетов и прохождение очередей займет больше часа»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
37 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
«Побываете на территории Иоанно-Предтеченского монастыря, где расположился собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости», а также древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь — ровесница Свияжска, основанная монахами Троице-Сергиева монастыря»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900 за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
«Здесь расположены древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, Сергиевский храм эпохи Бориса Годунова и величественный пятиглавый собор Богоматери «Всех скорбящих Радость», выполненный в русско-византийском стиле»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
«Вы увидите храм, где молился Иван Грозный перед походом на Казань»
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
«Погуляете по территории Свияжского Богородицкого монастыря и посетите старинный Успенский собор»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399 за человека
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
«Успенский собор — памятник древнерусского зодчества, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Зилантов монастырь и Вселенский храм за 1 день
Автомобильное путешествие в древнейший монастырь Поволжья и самый яркий храм региона
«Рассмотрите старинную Всехсвятскую церковь, колокольню, настоятельский корпус 19 века и современный Троицкий собор»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами
«Вы увидите главные святыни Раифского монастыря: икону Иверской Божьей Матери в Троицком соборе, каменный храм в честь Святых отцов в Синае и Раифе избиенных и собор во имя Грузинской иконы Божией Матери»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Казани и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
«вход в Храм всех религий — 200 руб»
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
«Вы увидите старейшую в Поволжье деревянную Троицкую церковь и пятиглавый собор Богоматери Всех Скорбящих Радость, построенный в псевдовизантийском стиле»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 12:00
1 899 за человека
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
«Осмотрите Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО, и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1189 отзывов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
«Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле»
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900 за человека
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1542 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
«Обзор Церкви Живоначальной Троицы, Церкви во имя Сергия Радонежского, Собора «Всех Скорбящих Радости» (посещение), Собора Успения Пресвятой Богородицы, Церкви во имя Николы Чудотворца, Церкви во имя святых царей Константина и Елены»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
Из Казани - в Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Из Казани - в Храм всех религий
Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Службы и обряды в Храме всех религий не проводятся»
17 июня в 12:00
20 июня в 16:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Необычное автопутешествие: Храм всех религий, г. Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Необычное автопутешествие: Храм всех религий, г. Иннополис и Свияжск
Начало: Место проживания туристов
«Что вас ожидает: От старинных сёл до современного города инноваций и науки Авто прогулка начнётся с осмотра Храма всех религий»
Расписание: Ежедневно, с 8.30 до 13.00
25 июня в 08:30
26 июня в 08:30
10 500 за всё до 4 чел.
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
«Удивительно, что одни из самых впечатляющих построек Казани — усадьба в дворцовом стиле, уникальные здания в духе барокко, а также Петропавловский собор, известный как «каменные висячие сады» — находятся недалеко друг от друга»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова 51 в Казани
«На берегу вдали предстанет сказочный Храм всех религий, единственный в своем роде архитектурный комплекс»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
«На территории монастыря мы посетим Троицкий Собор и Собор во имя иконы Божьей Матери «Грузинская», у вас будет возможность набрать воды в освященном источнике и полюбоваться очаровательным озером»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990 за всё до 3 чел.
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
«Храм всех религий — одна из самых уникальных достопримечательностей России»
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
«Чтобы больше узнать о религиях, прогуляемся по залам Храма всех религий»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6 000 за всё до 10 чел.
Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Храм всех религий
Начало: Казань, ул. Кремлевская д. 2
«Один храм для всех религий Храм всех религий собрал вместе 16 разных религий»
Расписание: 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
«Вселенского храма — уникальный храм в поселке Старое Аракчино, который соединил основные религии мира»
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
«Завершающим пунктом программы станет - Вселенский Храм сооруженный из разных стилевых элементов, где присутствуют 16 мировых религий»
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450 за всё до 4 чел.
Остров-град-Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Групповая
8 часов
Остров-град-Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
«Храм всех религий (внешний осмотр) или правильно его надо называть "Вселенский храм"»
Расписание: Ежедневно в 08:30
2 400 за человека
Храм науки: экскурсия в Казанский университет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Храм науки: экскурсия в Казанский университет
Раскрыть тайны самого восточного университета Российской империи
Начало: Перед Главным зданием университета
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
    Профессионал с большой буквы. Великолепное знание материала сочетается с блестящим умением его донести. Спасибо)
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
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    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Организация экскурсии отличная. Автобус комфортный. Спасибо гиду Рустему за интересную и насыщенную экскурсию.
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
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    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
    Это была замечательная экскурсия. Все было на высшем уровне. Организация, маршрут, гид Рустем, четкий интересный рассказ. Все было так легко
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    и не принужденно, что 6 часов пролетели незаметно и мы даже не устали. Мой маме 82 года, но и она очень довольна экскурсией и мы потом даже в Петропавловский собор сходили. Приятно удивило и то, что нас в группе было всего четыре человека и экскурсия состоялась! Спасибо! Мы узнали и увидели и запомнили много интересного. Эта экскурсия на всю жизнь нам запомниться. Большая благодарность организаторам и Рустему! Молодцы!

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
    С нами была отличный гид Марина! Спасибо ей за терпение и понимание по отношению к подросткам, за интересную экскурсию, которая нам очень понравилась
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
    Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять.
    Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулятьСпасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулятьСпасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все было шикарно. Одно пожелание по больше свободного времени, что бы погулять

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  2. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
  3. 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
  4. Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
  5. Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 33 экскурсии от 1 899 до 18 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4632 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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