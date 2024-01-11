Остановите время и насладитесь красотой природы Татарстана.
Мощь самой большой реки Европы, нетронутая природа, уединенные монастыри и место, где соединены все религии — здесь нет бешеного ритма города и вечной спешки. Усаживайтесь поудобнее — мы начинаем наше путешествие по Волге.
Мощь самой большой реки Европы, нетронутая природа, уединенные монастыри и место, где соединены все религии — здесь нет бешеного ритма города и вечной спешки. Усаживайтесь поудобнее — мы начинаем наше путешествие по Волге.
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Что вас ожидает:
- Макарьевский монастырь
- Остров Маркиз
- Геологический Печищинский разрез
- Храм всех религий
- Мост М7
Описание
Что вас ожидает: Нетронутая природа Мы отправимся туда, где Свияга сливается с Волгой. Здесь можно прочувствовать единение с природой и ничего не напоминает о шумном городе:
- на крутом берегу среди тихих лесов спрятался Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь;
- с высоты горы на снежную гладь смотрит статуя преподобного Макария;
- нам повстречается тайный остров Маркиз;
мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация:.
мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация:.
• мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация:
- Вы можете взять с собой еду и напитки.
- Вместимость снегохода до 2-х взрослых человек.
- На протяжении всего маршрута Вас будет отдельно сопровождать капитан-инструктор.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
- В случае изменения температуры на акватории (потепление), повлекшей подтаивание некоторых участков, проезд к некоторым объектам на усмотрение организатора может быть ограничен или заменен на другие. Программа при этом не уменьшается по продолжительности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание (снегоход)
- Что не входит
- Питание
- Проезд до места встречи
- Место начала и завершения?
- Ул. Брюсова, 51, Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Вместимость снегохода до 2-х взрослых человек.
- На протяжении всего маршрута Вас будет отдельно сопровождать капитан-инструктор.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
- В случае изменения температуры на акватории (потепление), повлекшей подтаивание некоторых участков, проезд к некоторым объектам на усмотрение организатора может быть ограничен или заменен на другие. Программа при этом не уменьшается по продолжительности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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