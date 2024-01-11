Про Флот. Про Волгу и Волгарей

Индивидуальная экскурсия в Казани
Остановите время и насладитесь красотой природы Татарстана.

Мощь самой большой реки Европы, нетронутая природа, уединенные монастыри и место, где соединены все религии — здесь нет бешеного ритма города и вечной спешки. Усаживайтесь поудобнее — мы начинаем наше путешествие по Волге.
Про Флот. Про Волгу и Волгарей
Про Флот. Про Волгу и Волгарей
Про Флот. Про Волгу и Волгарей
Про Флот. Про Волгу и Волгарей
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Что вас ожидает:

  • Макарьевский монастырь
  • Остров Маркиз
  • Геологический Печищинский разрез
  • Храм всех религий
  • Мост М7

Описание

Что вас ожидает: Нетронутая природа Мы отправимся туда, где Свияга сливается с Волгой. Здесь можно прочувствовать единение с природой и ничего не напоминает о шумном городе:

  • на крутом берегу среди тихих лесов спрятался Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь;
  • с высоты горы на снежную гладь смотрит статуя преподобного Макария;
  • нам повстречается тайный остров Маркиз;
мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация:.
мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация:.
• мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация:
  • Вы можете взять с собой еду и напитки.
  • Вместимость снегохода до 2-х взрослых человек.
  • На протяжении всего маршрута Вас будет отдельно сопровождать капитан-инструктор.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
  • В случае изменения температуры на акватории (потепление), повлекшей подтаивание некоторых участков, проезд к некоторым объектам на усмотрение организатора может быть ограничен или заменен на другие. Программа при этом не уменьшается по продолжительности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание (снегоход)
Что не входит
  • Питание
  • Проезд до места встречи
Место начала и завершения?
Ул. Брюсова, 51, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Вместимость снегохода до 2-х взрослых человек.
  • На протяжении всего маршрута Вас будет отдельно сопровождать капитан-инструктор.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
  • В случае изменения температуры на акватории (потепление), повлекшей подтаивание некоторых участков, проезд к некоторым объектам на усмотрение организатора может быть ограничен или заменен на другие. Программа при этом не уменьшается по продолжительности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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