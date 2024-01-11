Что вас ожидает: Нетронутая природа Мы отправимся туда, где Свияга сливается с Волгой. Здесь можно прочувствовать единение с природой и ничего не напоминает о шумном городе:

на крутом берегу среди тихих лесов спрятался Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь;

с высоты горы на снежную гладь смотрит статуя преподобного Макария;

нам повстречается тайный остров Маркиз;

мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация:.

мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация:.

• мы проедем у Печищинского разреза — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске. Храм всех религий Не обойдем мы стороной и современные постройки. В 1990-х года на берегу реки Волги началось строительство Храма всех религий. Его создатель хотел объединить все существующие религии в одном месте, и теперь в ансамбле храма можно увидеть христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Наш путь пройдет через новый мост М7 — вас поразит красота и величие строения. Важная информация: