Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон

Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани

5
28 отзывов
Задача этой экскурсии — познакомить вас не только с красивыми природными и историческими памятниками Татарстана, но и показать примеры знаковых идей, гармонично воплощенных в постройках.

Вы побываете в центре духовного единения, узнаете о роли Верхнего Услона в жизни страны и, конечно, исследуете детище Ивана Грозного — чудо-град, ставший поволжским Иерусалимом.
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон

Что вас ожидает

Храм всех религий — центр духовного единения

В поселке Старое Аракчино вы посетите один из самых удивительных храмов в мире, где православные купола соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой. Пройдете по его залам и через архитектурные элементы познакомитесь с главной идеей основателя храма, полагавшего, что все религии мира едины и ведут к добру и свету. Оцените уединенную атмосферу территории вдали от шума и суеты мегаполиса. А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье.

История Верхнего Услона

Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки. Я расскажу, какую историческую роль он сыграл в жизни Казани и всей страны в период Гражданской войны, а также объясню ценность его стратегического положения, использованного командованием Красной армии при боях с белогвардейцами.

Остров-град Свияжск — чудо татарской земли

Сухопутным путем вы доберетесь до Свияжска, находящегося в живописном месте слияния Волги, Свияги и Щуки. Услышите предание об Иване Грозном, которому приглянулся остров-град на «Круглой горе», и удивительные факты о крепости, построенной по его приказу для нападения на Казань. Узнаете, как город стал православным центром Поволжья, взглянете на золоченые купола церквей с белокаменными стенами монастырей, поразитесь плотности старинных обителей, ведь не было в России уголка, где на 1 кв. км. приходилось бы столько религиозных объектов. И оцените редкий образец единения природы и человека, создавшего гармонию между памятниками и окружающим ландшафтом.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии (автомобиль Мазда 6)
  • Обязательных дополнительных расходов нет
  • В Свияжске у вас будет свободное время (40-60 мин)
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте города и после экскурсии привезу обратно
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: От вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руфат
Руфат
С тех пор, как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которые с удовольствием рассказываю гостям. Увлечение постепенно переросло в профессию, сейчас я аккредитованный гид и стараюсь, чтобы на моих экскурсиях людям было комфортно, уютно и интересно!
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28 реальных отзывов от туристов

Л
13 сен 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия. Благодарность гиду Руфату за увлекательный рассказ, исторических местах, памятниках. Успехов в Вашем увлекательном поприще!
Е
27 авг 2021
День-путешествие был настолько длинным, что вечером, увидев фотографии Вселенского храма в телефоне, я вспомнила, что это тоже было сегодня)))
Экскурсия больше напомнила дружескую прогулку, от этого было ещё комфортнее. Познавательно, объемно, но ненавязчиво Руфат рассказывал нам о местах, где мы проезжали и проходили.
Спасибо отдельное от сына за то, что посетили и Иннополис (его в силу возраста это впечатлило сильнее)
О
14 июня 2021
10 июня были на экскурсии, Всё понравилось - маршрут, подача информации, индивидуальный подход. Всем рекомендуем!
Д
6 янв 2021
Нам очень понравилась экскурсия - она была очень разноплановая и удобно составлена.

Руфат провел всю экскурсию простым и доступным языком. По нашей просьбе путешествие началось с экскурса в историю древнего мира от болгар до современных татар. Руфат познакомил нас с Храмом всех религий и с историей и особенностями острова Буян, как называют Свияжск. Экскурсия была проведена с учётом наших пожеланий, за что мы очень благодарны. Очень удобно, что на машине.
Всем рекомендуем для посещения. Точно запомнится. Огромное спасибо Руфату за великолепную подачу материала и создание праздничного настроения, а также создание комфортных условий во время проведения путешествия!
Е
19 дек 2020
Было приятно посетить остров-град Свияжск в компании Руфата. Все было на высшем уровне: от момента встречи в холле отеля и до места окончания экскурсии в нужном нам месте. Размеренный и приятный голос никого не оставит равнодушным. Превосходные знания истории родного города, а так хорошее чувство юмора превратило 6 часов экскурсии в один миг!
Ю
21 ноя 2020
Наша экскурсия в Свияжск проходила в день прилёта. Думала будет напряжно, но нет, все прошло отлично. Нам все очень понравилось.
Дарья
7 ноя 2020
Спасибо Руфату за такую прекрасную загородную поездку.
Очень понравились маршрут, комфорт и удобство. Свияжск покорил своей многовековой историей.
Рекомендую!
С
8 окт 2020
Ездили в Свияжск, храм всех религий, ВерхнийУслон-очень интересно, Руфат очень интересно рассказывает, очень ненавязчиво, но в тоже время очень познавательно, содержательно. Узнали очень много нового. Рекомендую.
Ирина
28 сен 2020
Это было незабываемое путешествие! Чудесная погода, волшебные виды, потрясающе красивый и атмосферный Свияжск, впечатляющий Храм всех религий. Огромное спасибо Руфату за интересные рассказы, прекрасную организацию поездки и комфорт. Шесть часов в его обществе пролетели совершенно не заметно. Очень рекомендую всем!
Т
22 сен 2020
Экскурсия очень понравилась, спасибо Руфату за интересный день
С
18 сен 2020
Выбирала экскурсию на основании прочитанных отзывов и не прогадала. Нам с мужем очень понравилось, отлично провели день, узнали много интересной информации. Руфат хороший рассказчик, знает историю, его интересно слушать. Рекомендую.
И
8 сен 2020
Большое спасибо Руфату за проведённую экскурсию. Мы отлично провели время.
Ю
28 авг 2020
Очень понравилось, что Руфат очень хорошо знает историю Казани и России! Интересно и увлекательно было слушать его рассказ! Экскурсия комфортная по времени и по наполняемости, индивидуальный подход! Спасибо большое Руфату и рекомендуем к посещению эти места именно с ним!
С
24 авг 2020
Ощущение после экскурсии-как будто мы встретили старого друга и провели весь день, вспоминая прошлое) Очень содержательное путешествие, много интересных фактов, много красивой природы и много любви к своей работе и родному краю! Большое Вам спасибо, Руфат! Приезжайте к нам в гости, в Нижний Новгород. )
РЕКОМЕНДУЕМ ЭКСКУРСИЮ ВСЕМ!
И
23 авг 2020
Очень интересная экскурсия. Руфат показал и рассказал про Храм всех религий так здорово, что осталось впечатление чего - то волшебного! Свияжск поразил своей древностью. Видно, что Руфат много знает и любит историю своего края. Спасибо ему!
Ещё 13 отзывов

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