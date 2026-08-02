Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Задача этой экскурсии — познакомить вас не только с красивыми природными и историческими памятниками Татарстана, но и показать примеры знаковых идей, гармонично воплощенных в постройках. Вы побываете в центре духовного единения, узнаете о роли Верхнего Услона в жизни страны и, конечно, исследуете детище Ивана Грозного — чудо-град, ставший поволжским Иерусалимом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм всех религий — центр духовного единения

В поселке Старое Аракчино вы посетите один из самых удивительных храмов в мире, где православные купола соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой. Пройдете по его залам и через архитектурные элементы познакомитесь с главной идеей основателя храма, полагавшего, что все религии мира едины и ведут к добру и свету. Оцените уединенную атмосферу территории вдали от шума и суеты мегаполиса. А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье.

История Верхнего Услона

Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки. Я расскажу, какую историческую роль он сыграл в жизни Казани и всей страны в период Гражданской войны, а также объясню ценность его стратегического положения, использованного командованием Красной армии при боях с белогвардейцами.

Остров-град Свияжск — чудо татарской земли

Сухопутным путем вы доберетесь до Свияжска, находящегося в живописном месте слияния Волги, Свияги и Щуки. Услышите предание об Иване Грозном, которому приглянулся остров-град на «Круглой горе», и удивительные факты о крепости, построенной по его приказу для нападения на Казань. Узнаете, как город стал православным центром Поволжья, взглянете на золоченые купола церквей с белокаменными стенами монастырей, поразитесь плотности старинных обителей, ведь не было в России уголка, где на 1 кв. км. приходилось бы столько религиозных объектов. И оцените редкий образец единения природы и человека, создавшего гармонию между памятниками и окружающим ландшафтом.

Организационные детали