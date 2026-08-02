Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

В поселке Старое Аракчино вы посетите один из самых удивительных храмов в мире, где православные купола соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой. Пройдете по его залам и через архитектурные элементы познакомитесь с главной идеей основателя храма, полагавшего, что все религии мира едины и ведут к добру и свету. Оцените уединенную атмосферу территории вдали от шума и суеты мегаполиса. А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье.
История Верхнего Услона
Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки. Я расскажу, какую историческую роль он сыграл в жизни Казани и всей страны в период Гражданской войны, а также объясню ценность его стратегического положения, использованного командованием Красной армии при боях с белогвардейцами.
Остров-град Свияжск — чудо татарской земли
Сухопутным путем вы доберетесь до Свияжска, находящегося в живописном месте слияния Волги, Свияги и Щуки. Услышите предание об Иване Грозном, которому приглянулся остров-град на «Круглой горе», и удивительные факты о крепости, построенной по его приказу для нападения на Казань. Узнаете, как город стал православным центром Поволжья, взглянете на золоченые купола церквей с белокаменными стенами монастырей, поразитесь плотности старинных обителей, ведь не было в России уголка, где на 1 кв. км. приходилось бы столько религиозных объектов. И оцените редкий образец единения природы и человека, создавшего гармонию между памятниками и окружающим ландшафтом.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии (микроавтобус Peugeot Traveller)
Дополнительно оплачиваются билеты: в Храм всех религий — 300 ₽ за чел., паром — 450 ₽ со всей группы
Экскурсию по Свияжску можно провести на карете, оплачивается дополнительно 5000 ₽, согласовывается минимум за 3 дня до даты экскурсии
В Свияжске после экскурсии у вас будет свободное время
Я заберу вас в любом удобном месте центральной части города и после экскурсии привезу обратно
По согласованию с гидом экскурсию можно совместить с посещением Иннополиса, Раифского монастыря или природного оазиса — Голубых озёр. В этом случае продолжительность маршрута, а соответственно и стоимость изменится из расчёта 2500 ₽ за час
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5923 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная, читать дальшеуменьшить
инновационная. Все эти стороны я стараюсь отразить в своих экскурсиях.
С тех пор как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которыми с удовольствием делюсь с гостями. Увлечение постепенно переросло в профессию — я аккредитованный гид.
Мои экскурсии проходят увлекательно, с моментами юмора, а иногда и с элементами квеста. Коммуникабельность помогает мне вовлекать каждого участника — я нахожу общий язык с разной аудиторией и делаю всё, чтобы экскурсия запомнилась.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Ещё одна прекрасная экскурсия с Руфатом! И место замечательное! Остров-музей! Очень советую посетить. Ехали на комфортным автомобиле вшестером, много услышали интересной информации и о Казани в целом, и о Свияжске. читать дальшеуменьшить
Все наши ожидания совпали. Получили массу удовольствия от общения с гидом и от всего увиденного! В начале путешествия заехали в Чаирский монастырь, поднялась на смотровую площадку башни, окунулись в купели. Было здорово! Спасибо большое за прекрасную организацию и любовь к своему краю! Это заразно! 😃 Теперь хотим снова приезать! ❤️🔥
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И
Ирина
Остались только приятные впечатления от нашего с Руфатом путешествия. Комфортный авто, аккуратный водитель, прекрасный рассказчик.
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М
Майорова
Огромная благодарность Руфату за профессионально проведенную экскурсию в Свияжск. Очень понравилась подача материала: глубокие исторические знания без скучных лекций и сухих дат - все факты вплетены в живой и понятный читать дальшеуменьшить
рассказ. Поездка на остров стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия! Руфат - не просто гид, а потрясающий рассказчик, который искренне влюблен в историю своего края. Время пролетело незаметно, легко и на одном дыхании. Руфат умеет держать внимание, шутить, отвечать на любые каверзные вопросы и создавать очень теплую атмосферу в группе. Огромное спасибо за этот незабываемый день!
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Татьяна
«Огромное спасибо за экскурсию! Влюбились в Казань именно благодаря Вам. Вы влекательно и живо рассказываете, море деталей и потрясающая энергетика. Спасибо за Ваш труд и любовь к городу, которую Вы смогли передать нам».
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Регина
Данная экскурсия позволила посетить несколько мест, которые оставили глубокое впечатление.
Вселенский Храм или Храм всех религий, поражает своим архитектурным решением. Он является уникальным примером совмещения стилей разных религий. Здесь можно увидеть читать дальшеуменьшить
элементы, характерные для православной, исламской и буддийской архитектуры. Атмосфера внутри располагает к спокойному созерцанию и размышлениям.
Раифский Богородицкий мужской монастырь произвел впечатление своим величием и исторической значимостью. Данный комплекс является ценным памятником архитектуры, сохранившим культурное наследие.
Свияжск – это не просто город, а настоящий музей под открытым небом, включенный в список ЮНЕСКО. Его расположение на острове, где сливаются две реки, уже само по себе впечатляет. Здесь сохранилось несколько старинных церквей и монастырей, каждый из которых имеет свою историю. Особо хочется отметить, как гармонично исторические постройки сочетаются с природой.
В целом, экскурсия стала познавательным путешествием, которое позволило прикоснуться к истории и культуре. Однозначно рекомендую к посещению!