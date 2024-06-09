Прогулка на теплоходе по Волге

Наш маршрут будет проходить по просторам Волги.

На теплоходной прогулке мы проплывем мимо исторических мест на побережье, чтобы увидеть Казань с нового ракурса.

Утром вы сможете дополнить прогулку чашечкой кофе и вкусным завтраком, а вечером прогулка проходит под звуки живой музыки. Узнайте город абсолютно с другой стороны!
5
1 отзыв
Прогулка на теплоходе по Волге
Прогулка на теплоходе по Волге
Прогулка на теплоходе по Волге
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 20:00

Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые1 700 ₽
Пенсионеры1 500 ₽
Дети 5-14 лет1 500 ₽
Дети до 5 лет0 ₽
Дети 7-14 лет1 500 ₽
Дети до 7 лет0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билеты на прогулочный теплоход без экскурсионного обслуживания
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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