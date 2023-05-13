Насладимся великолепием речных просторов в объятиях пышной зелени берегов, увидим места старинных пристаней.
Казанка — та река, что делит наш город на две половины и дарит возможность любоваться красотой Казани под плеск волн за кормой.
Казанка — та река, что делит наш город на две половины и дарит возможность любоваться красотой Казани под плеск волн за кормой.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Мы пройдем под двумя мостами: Кировским и Кремлевским, а также насладимся видами знаменитого моста Миллениум – грандиозным символом 1000-летия города, где туристы любят загадывать желания.
Акватория Казанки — это идеальное место для панорамного обзора главных достопримечательностей города и, конечно, фантастически красивых фотографий!
Мы пройдем вдоль стен древнего Кремля, любуясь силуэтом падающей башни Сююмбике и восточной красавицей мечетью Кул Шариф. Увидим, как на ладони, гигантскую чашу – Центр семьи Казан. И помашем рукой горожанам, гуляющим на Кремлевской набережной. Площадка мундиаля – знаменитый стадион Ак Барс Арена - проплывет перед нами, словно лепесток лотоса.
Виды Казани завораживают всех и каждого, а комфорт теплохода, увлекательный рассказ экскурсовода и чудесная музыка позволяют превратить речную прогулку в незабываемое путешествие!
Путешествуй с комфортом
Речная прогулка пройдёт на комфортабельном экскурсионном двухпалубном теплоходе «Москва 84» или «Азимут». Общая вместимость до 97 пассажиров. Современный дизайн, много пространства обеспечат вам комфорт во время прогулки. На борту имеются 2 гальюна, камбуз, смотровая площадка и закрытая палуба на случай дождя и ветра. Есть мягкие кожаные диваны, где можно организовать фотозону и сделать незабываемые и красочные фотографии.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Время ожидания опаздывающих туристов — максимум 5 минут!
Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на прогулочный теплоход т/о
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры по желанию)
- Место начала и завершения?
- Речной порт, ул. Девятаева, д. 1 корпус 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Время ожидания опаздывающих туристов — максимум 5 минут!
- Оплата заранее, не позднее, чем за сутки до экскурсии, онлайн или в офисе продаж:
- 1) отель "Ногай", ул. Баумана, 19 (вход с пешеходной улицы)
- 2) красный фургон "Речные прогулки по Казанке" на парковке Центра семьи "Казан" (ЗАГС ЧАША) ул. Сибгата Хакима, 4
- 3) онлайн
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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