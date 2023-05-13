Что вас ожидает:

Мы пройдем под двумя мостами: Кировским и Кремлевским, а также насладимся видами знаменитого моста Миллениум – грандиозным символом 1000-летия города, где туристы любят загадывать желания.

Акватория Казанки — это идеальное место для панорамного обзора главных достопримечательностей города и, конечно, фантастически красивых фотографий!

Мы пройдем вдоль стен древнего Кремля, любуясь силуэтом падающей башни Сююмбике и восточной красавицей мечетью Кул Шариф. Увидим, как на ладони, гигантскую чашу – Центр семьи Казан. И помашем рукой горожанам, гуляющим на Кремлевской набережной. Площадка мундиаля – знаменитый стадион Ак Барс Арена - проплывет перед нами, словно лепесток лотоса.

Виды Казани завораживают всех и каждого, а комфорт теплохода, увлекательный рассказ экскурсовода и чудесная музыка позволяют превратить речную прогулку в незабываемое путешествие!

Путешествуй с комфортом

Речная прогулка пройдёт на комфортабельном экскурсионном двухпалубном теплоходе «Москва 84» или «Азимут». Общая вместимость до 97 пассажиров. Современный дизайн, много пространства обеспечат вам комфорт во время прогулки. На борту имеются 2 гальюна, камбуз, смотровая площадка и закрытая палуба на случай дождя и ветра. Есть мягкие кожаные диваны, где можно организовать фотозону и сделать незабываемые и красочные фотографии.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Убедительная просьба не опаздывать на экскурсии. Время ожидания опаздывающих туристов — максимум 5 минут!