Чтобы разнообразить ваши прогулки по древней Казани, приглашаем проплыть по живописной Волге на комфортабельном катере.
За 1 час вы увидите таинственный остров Маркиз, фактурный Печищинский разрез, разноцветный Вселенский храм и Макарьевский монастырь на высоком берегу.
За 1 час вы увидите таинственный остров Маркиз, фактурный Печищинский разрез, разноцветный Вселенский храм и Макарьевский монастырь на высоком берегу.
Описание экскурсии
Отправившись в плавание, вы в первую очередь увидите знаменитый остров Маркиз, где горожане любят отдыхать летом. Затем вас удивит памятник природы — Печищинский геологический разрез, где Волга, как острым ножом, прорезает Верхнеуслонские горы. На берегу вдали предстанет сказочный Храм всех религий, единственный в своем роде архитектурный комплекс. И наконец, вы полюбуетесь Макарьевским монастырем, который возвышается в лесу на горе, как благословение проходящим судам.
Организационные детали
- Это прогулка без гида, с вами будет профессиональный капитан
- Вы можете взять на борт еду и напитки
- В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном катере Marlin (до 4-5 чел.), Grizzly (до 7 чел.)
- Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого
- На борту есть спасательные жилеты, а также тёплые пледы, которые выдаются по востребованию
- Наши судна закрываются от дождя и ветра тентом, некоторые имеют закрытый отапливаемый салон для совершения комфортной поездки
- При особо неблагоприятных погодных условиях прогулка может быть перенесена или отменена
Дополнительные расходы:
- По договоренности возможно экскурсионное сопровождение (доплата 2500 ₽ за группу)
- Если вас больше 4, доплата за каждого человека составит 1000 ₽
- Питание оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Брюсова, 51 ВМК (лодочная станция)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медиана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1711 туристов
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Ждём вас в Казани:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная прогулка. Очень симпатичный и удобный катер. С крышей от дождя и солнца. Капитан Игорь очень вежливый и аккуратный. Всё показал, всё рассказал. Рекомендую!
Медиана
Ответ организатора:
Спасибо Вам за отзывы! 💛 Рады делать ваш отдых комфортным и безопасным 🤗⛵️
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Е
Очень поравилась прогулка на катере,капитан Игорь отлично управляет катером и очень интернсно рассказывает о достопримечательностях
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Прокатилась на катере — и будто перезагрузилась: шум волн, ветер в волосах, город с воды — совсем другой, какой-то сказочный. Спасибо 😊💙
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А
Место отравления старая лодочная станция, до которой не очень хорошая дорога, если вы двигаетесь на автомобиле. Лучше заранее обговорить этот вопрос.
Отдельное спасибо капитану Игорю, не только покатал, но еще и что-то нам рассказал!
Отдельное спасибо капитану Игорю, не только покатал, но еще и что-то нам рассказал!
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Мы в полном восторге! Безумно понравилась прогулка по Волге с Игорем, однозначно хотим еще! Положительные эмоции на весь день❤️
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К
замечательная прогулка по Волге и Казанке! прекрасный, приятнейший капитан Игорь! огромное спасибо! Мы с удовольствием провели время
Медиана
Ответ организатора:
«Спасибо! 🌊 Игорь — настоящий капитан с душой нараспашку. Прогулка по Волге и Казанке — это медитация и драйв одновременно. Приезжайте за лучшими видами Казани с воды, мы покажем!»
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