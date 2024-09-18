Прогулка по Казани с мастер-классом по изготовлению шоколада
Приглашаем вас на интересную и очень вкусную прогулку по Казани.
Вместе с гидом вы пройдете по городу и узнаете легенды и истории, связанные со знаковыми казанскими достопримечательностями.
Закончится путешествие настоящей шоколадной церемонией, во время которой вы погрузитесь в таинство изготовления шоколада.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 11:30, 14:30
Описание мастер-класса
Прогулка по Казани
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по самым известным, романтичным и живописным уголкам города Казани. Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим!
История арки влюбленных
Вы узнаете о возникновении первой арки влюбленных, созданной выдающимся математиком и первооткрывателем неевклидовой геометрии Н. И. Лобачевским. Эта арка стала символом любви и романтики, и ее история не оставит вас равнодушными.
Легенды Казани
Наш гид поделится с вами увлекательными легендами Черного озера и Александровского Пассажа. Эти истории погрузят вас в атмосферу загадок и волшебства, присущих этому замечательному городу.
Шоколадная церемония
После познавательной прогулки вас ждет самая сладкая часть — шоколадная церемония. Здесь вы сможете узнать о процессе изготовления шоколада и его удивительной истории. Это не просто дегустация, а целое погружение в мир шоколадного искусства!
Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя Казань с новой стороны, полную вдохновения и новых впечатлений!
Дегустация различных видов бельгийского и итальянского шоколада
Чаепитие
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр оперы и балета, ул. Пушкина, 58
Завершение: Ул. Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30, 11:30 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.