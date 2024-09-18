Прогулка по Казани с мастер-классом по изготовлению шоколада

Приглашаем вас на интересную и очень вкусную прогулку по Казани.

Вместе с гидом вы пройдете по городу и узнаете легенды и истории, связанные со знаковыми казанскими достопримечательностями.

Закончится путешествие настоящей шоколадной церемонией, во время которой вы погрузитесь в таинство изготовления шоколада.
Прогулка по Казани с мастер-классом по изготовлению шоколада
Прогулка по Казани с мастер-классом по изготовлению шоколада
Прогулка по Казани с мастер-классом по изготовлению шоколада
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 11:30, 14:30

Описание мастер-класса

Прогулка по Казани

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по самым известным, романтичным и живописным уголкам города Казани. Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим!

История арки влюбленных

Вы узнаете о возникновении первой арки влюбленных, созданной выдающимся математиком и первооткрывателем неевклидовой геометрии Н. И. Лобачевским. Эта арка стала символом любви и романтики, и ее история не оставит вас равнодушными.

Легенды Казани

Наш гид поделится с вами увлекательными легендами Черного озера и Александровского Пассажа. Эти истории погрузят вас в атмосферу загадок и волшебства, присущих этому замечательному городу.

Шоколадная церемония

После познавательной прогулки вас ждет самая сладкая часть — шоколадная церемония. Здесь вы сможете узнать о процессе изготовления шоколада и его удивительной истории. Это не просто дегустация, а целое погружение в мир шоколадного искусства!

Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя Казань с новой стороны, полную вдохновения и новых впечатлений!

Ежедневно в 8:30, 11:30 и 14:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Черное озеро
  • Парк Эрмитаж
  • Лядской Сад
  • Театр оперы и балета ИМ.М. Джалиля
  • Ул. Гоголя
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Мастер-класс по изготовлению шоколадной фигуры
  • Дегустация различных видов бельгийского и итальянского шоколада
  • Чаепитие
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театр оперы и балета, ул. Пушкина, 58
Завершение: Ул. Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30, 11:30 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
На автобусе
скидка
10%
814 отзывов
2.5 часа
Групповая
Лучший выбор
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис) "
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
13001 170 за человека
По эпохам Казани - на автомобиле
На машине
64 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
19 сен в 08:30
21 сен в 15:30
от 13 330 за всё до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
На машине
39 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
25 сен в 08:00
27 сен в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
ХорошоТам