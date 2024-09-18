Приглашаем вас на интересную и очень вкусную прогулку по Казани. Вместе с гидом вы пройдете по городу и узнаете легенды и истории, связанные со знаковыми казанскими достопримечательностями. Закончится путешествие настоящей шоколадной церемонией, во время которой вы погрузитесь в таинство изготовления шоколада.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Прогулка по Казани

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по самым известным, романтичным и живописным уголкам города Казани. Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим!

История арки влюбленных

Вы узнаете о возникновении первой арки влюбленных, созданной выдающимся математиком и первооткрывателем неевклидовой геометрии Н. И. Лобачевским. Эта арка стала символом любви и романтики, и ее история не оставит вас равнодушными.

Легенды Казани

Наш гид поделится с вами увлекательными легендами Черного озера и Александровского Пассажа. Эти истории погрузят вас в атмосферу загадок и волшебства, присущих этому замечательному городу.

Шоколадная церемония

После познавательной прогулки вас ждет самая сладкая часть — шоколадная церемония. Здесь вы сможете узнать о процессе изготовления шоколада и его удивительной истории. Это не просто дегустация, а целое погружение в мир шоколадного искусства!

Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя Казань с новой стороны, полную вдохновения и новых впечатлений!