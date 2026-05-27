Моя экскурсия для тех, кто любит изучать город, минуя туристические маршруты. Кто устал от шума и хочет насладиться не только прекрасными зданиями, но и ландшафтным дизайном. Я помогу вам всмотреться в Казань неспешно и вдумчиво — в самом центре и совершенно по-новому. Через рассказ о парках, исторические анекдоты и места, куда приходят тусоваться зумеры.
Описание экскурсии
Я расскажу:
- как в Казани зародилась парковая культура и какие виды парков здесь были
- кто в каких парках имел право проводить досуг
- почему озеро называется Чёрным и как оно связано с НКВД
- где в Казани расположен самый старинный фонтан
- как фамилия вождя пролетариата повлияла на парковую культуру Казани
- где любят тусоваться представители поколения зумеров и альфа и почему
А ещё вы узнаете:
- почему один из первых парков Казани стал криминальным
- где в России находится самый большой эстрим-парк
- как и где Фёдор Шаляпин начал свою певческую деятельность
На нашем маршруте: Парк «Земледельцев» — Парк «Чёрное озеро» — Ленинский сад — Национальная библиотека РТ — Детский парк «Елмай» — Парк «УРАМ» — Фуксовский сад — Лядской сад.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере ИМ.К. Фукса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Екатерина — ваш гид в Казани
Исәнмесез, кадерле кунаклар! Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать в гостеприимную Казань! Я родилась и выросла в Казани. Наш город с каждым годом становится лучше, красивее и интереснее, однако при всех изменениях
