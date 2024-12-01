Как «крематорий» превратился в библиотеку, или Казань для любознательных

Увидеть «Казанский Версаль» и узнать о мелочах жизни горожан
Минуя туристические маршруты, мы прогуляемся по нарядным улицам и поговорим о казанской науке, светской жизни и быте горожан. Заглянем в университетский сад, рассмотрим особенную архитектуру разных кварталов. Я познакомлю вас живой, интересной и очень многогранной современной Казанью.
5
1 отзыв
Как «крематорий» превратился в библиотеку, или Казань для любознательных
Как «крематорий» превратился в библиотеку, или Казань для любознательных
Как «крематорий» превратился в библиотеку, или Казань для любознательных
Ближайшие даты:
22
фев23
фев1
мар2
мар8
мар9
мар15
мар
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

На экскурсии мы рассмотрим и обсудим архитектуру и историю зданий разных эпох. Я расскажу любопытные детали из жизни горожан и выдающихся местных учёных.

Вы узнаете:

  • Какие открытия из области химии были совершены в Казани
  • Как физика в Казани смогла стать особенной
  • Какие знаменитости побывали в Казани и чем запомнились местным жителям
  • Как «крематорий», которого никогда в Казани не было, превратился в библиотеку
  • Как местный татарин одного знаменитого писателя спас

Куда мы пойдём:

  • Полюбуемся ратушей — собрания дворянства давно уже нет, а балы идут до сих пор
  • Заглянем в необычную арку в парке, где физика переходит в химию
  • Поднимемся в элитный район, построенный на месте трущоб
  • Закончим экскурсию перед зданием с необыкновенной историей — Национальной библиотекой Республики Татарстан

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна путешественникам старше 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 12 лет800 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Студенты1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Университетском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Алена
1 дек 2024
Великолепная экскурсия по современному деловому и культурному центру Казани!

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