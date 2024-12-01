Минуя туристические маршруты, мы прогуляемся по нарядным улицам и поговорим о казанской науке, светской жизни и быте горожан. Заглянем в университетский сад, рассмотрим особенную архитектуру разных кварталов. Я познакомлю вас живой, интересной и очень многогранной современной Казанью.
Описание экскурсии
На экскурсии мы рассмотрим и обсудим архитектуру и историю зданий разных эпох. Я расскажу любопытные детали из жизни горожан и выдающихся местных учёных.
Вы узнаете:
- Какие открытия из области химии были совершены в Казани
- Как физика в Казани смогла стать особенной
- Какие знаменитости побывали в Казани и чем запомнились местным жителям
- Как «крематорий», которого никогда в Казани не было, превратился в библиотеку
- Как местный татарин одного знаменитого писателя спас
Куда мы пойдём:
- Полюбуемся ратушей — собрания дворянства давно уже нет, а балы идут до сих пор
- Заглянем в необычную арку в парке, где физика переходит в химию
- Поднимемся в элитный район, построенный на месте трущоб
- Закончим экскурсию перед зданием с необыкновенной историей — Национальной библиотекой Республики Татарстан
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна путешественникам старше 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Студенты
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Университетском саду
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Лариса. Я родилась в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитацию в Казанском кремле и Казани. Вместе со своими коллегами покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
1 дек 2024
Великолепная экскурсия по современному деловому и культурному центру Казани!
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