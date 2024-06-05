Экскурсии по паркам Казани

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки» в Казани, цены от 1 099 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Проезжая по ухоженной Казани, вы увидите все ее самые живописные места: парк Черное озеро с аркой Любви, центральный парк имени Горького с поющим фонтаном и озеро Кабан, знаменитое чудесной набережной»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
38 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Парк развлечений — следующий пункт нестандартного знакомства с татарской столицей»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
«Наметим его лишь пунктиром, чтобы сохранить интригу: парк Тысячелетия — сквер Тукая — ул»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440 за человека
Гуляй по-казански
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Гуляй по-казански
Посетить ухоженные парки с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни
Начало: в районе ЦПКО им. Горького
«Парк Горького: арт-объекты, Танцующий фонтан и не только»
Завтра в 17:30
10 июня в 17:00
67005 360 за всё до 6 чел.
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
40 отзывов
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
«Вы узнаете интересные факты о главных памятниках столицы Татарстана, насладитесь видом на кремль, который ночью кажется совсем другим, а в завершение посетите парк Горького, где проходит шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1 099 за человека
Старинные сады Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Старинные сады Казани
Пройти по местам, которым больше 100 лет, и узнать их уникальные истории
Начало: в районе площади Свободы
«Заглянем в Университетский сад и парк Чёрное озеро»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • К
    Ксения
    22 мая 2024
    Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
    Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)
    Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтиченЯ впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтиченЯ впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен
  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
    Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
    Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!
    Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 марта 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Великолепная экскурсия, только положительные впечатления! Огромный объем интересной и полезной информации. Рекомендуем всем!
  • А
    Алина
    4 января 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Прекрасная поездка на весь день. Очень интересные факты, без воды: познавательно, нестандартно, без дурацких выдумок и легенд. Учтите, что нормально поесть вам не удастся:) поэтому берите перекус с собой, потому что терять час на полноценный обед не очень хотелось.
  • К
    Кристина
    7 октября 2023
    Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, экскурсовод Максим веселый, но повествование идет с разными эээ…, эмм, в общем после многих экскурсий, прям «резало» ухо…,
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    рассказывал так, как рассказывала бы я своим приехавшим родственникам))) но опять же, мужу это наоборот понравилось 😊 автобус удобный, жаль не было аудиогида…

  • В
    Вера
    1 октября 2023
    Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
    Для тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объекты. Но ‼️ Снимаю звезду за то, что в экскурсии было сказано про дегустацию, а её не было. Мы почти только ради этого её и брали
    Для тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объектыДля тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объектыДля тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объекты
  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    Гуляй по-казански
    Выбрали данную экскурсию чтобы отклониться от обычных туристических маршрутов, насладиться видами и природой. Нам это удалось в полной мере. В
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    дружелюбной беседе прошлись по тропинкам парка, посмотрели на город с высокой точки, спустились на набережную. Красивейший закат и тёплая погода располагали к длительной прогулке. Алмаз интересный рассказчик и собеседник, приятный молодой человек. Отведённое время пролетело незаметно и мы остались очень довольны. Спасибо и удачи Алмазу)))

  • С
    Светлана
    19 сентября 2023
    Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
    Прекрасная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
  2. Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
  3. Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
  4. Гуляй по-казански
  5. Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Парки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 099 до 18 667 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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