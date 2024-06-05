1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Проезжая по ухоженной Казани, вы увидите все ее самые живописные места: парк Черное озеро с аркой Любви, центральный парк имени Горького с поющим фонтаном и озеро Кабан, знаменитое чудесной набережной»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Парк развлечений — следующий пункт нестандартного знакомства с татарской столицей»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
«Наметим его лишь пунктиром, чтобы сохранить интригу: парк Тысячелетия — сквер Тукая — ул»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Гуляй по-казански
Посетить ухоженные парки с муралами, арт-объектами, фонтанами и узнать о местной жизни
Начало: в районе ЦПКО им. Горького
«Парк Горького: арт-объекты, Танцующий фонтан и не только»
Завтра в 17:30
10 июня в 17:00
67005 360₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
«Вы узнаете интересные факты о главных памятниках столицы Татарстана, насладитесь видом на кремль, который ночью кажется совсем другим, а в завершение посетите парк Горького, где проходит шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1 099₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Старинные сады Казани
Пройти по местам, которым больше 100 лет, и узнать их уникальные истории
Начало: в районе площади Свободы
«Заглянем в Университетский сад и парк Чёрное озеро»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ККсения22 мая 2024Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)
- ММаргарита20 мая 2024Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….
- ТТатьяна11 мая 2024Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!
- ООльга22 марта 2024Великолепная экскурсия, только положительные впечатления! Огромный объем интересной и полезной информации. Рекомендуем всем!
- ААлина4 января 2024Прекрасная поездка на весь день. Очень интересные факты, без воды: познавательно, нестандартно, без дурацких выдумок и легенд. Учтите, что нормально поесть вам не удастся:) поэтому берите перекус с собой, потому что терять час на полноценный обед не очень хотелось.
- ККристина7 октября 2023Экскурсия понравилась, экскурсовод Максим веселый, но повествование идет с разными эээ…, эмм, в общем после многих экскурсий, прям «резало» ухо…,
- ВВера1 октября 2023Для тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объекты. Но ‼️ Снимаю звезду за то, что в экскурсии было сказано про дегустацию, а её не было. Мы почти только ради этого её и брали
- ЕЕлена19 сентября 2023Выбрали данную экскурсию чтобы отклониться от обычных туристических маршрутов, насладиться видами и природой. Нам это удалось в полной мере. В
- ССветлана19 сентября 2023Прекрасная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Парки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 099 до 18 667 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Парки», 167 ⭐ отзывов, цены от 1099₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август