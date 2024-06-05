Е Евгения Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей читать дальше запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍 Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы

К Ксения Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Я впервые была на иммерсивной экскурсии и осталось в восторге. Маршрут и рассказ уникален и романтичен, а гид Николай был очень добрый и внимательный) я очень советую и рекомендую)

М Маргарита Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Очень понравилась экскурсия, душевая, информативная в меру. Экскурсовод Николай спокойный, вежливый, после экскурсии ответил на наши вопросы….

Т Татьяна Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад Замечательная экскурсия. Многое узнали о Казани, хотя до этого бывали не раз. Даже чаем напоили! Спасибо!

О Ольга Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей Великолепная экскурсия, только положительные впечатления! Огромный объем интересной и полезной информации. Рекомендуем всем!

А Алина Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей Прекрасная поездка на весь день. Очень интересные факты, без воды: познавательно, нестандартно, без дурацких выдумок и легенд. Учтите, что нормально поесть вам не удастся:) поэтому берите перекус с собой, потому что терять час на полноценный обед не очень хотелось.

К Кристина Вечерняя Казань: автобусная экскурсия читать дальше рассказывал так, как рассказывала бы я своим приехавшим родственникам))) но опять же, мужу это наоборот понравилось 😊 автобус удобный, жаль не было аудиогида… Экскурсия понравилась, экскурсовод Максим веселый, но повествование идет с разными эээ…, эмм, в общем после многих экскурсий, прям «резало» ухо…,

В Вера Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом Для тех, кто первый раз в Казани экскурсия подойдёт. Красивые светящиеся объекты. Но ‼️ Снимаю звезду за то, что в экскурсии было сказано про дегустацию, а её не было. Мы почти только ради этого её и брали

Е Елена Гуляй по-казански читать дальше дружелюбной беседе прошлись по тропинкам парка, посмотрели на город с высокой точки, спустились на набережную. Красивейший закат и тёплая погода располагали к длительной прогулке. Алмаз интересный рассказчик и собеседник, приятный молодой человек. Отведённое время пролетело незаметно и мы остались очень довольны. Спасибо и удачи Алмазу))) Выбрали данную экскурсию чтобы отклониться от обычных туристических маршрутов, насладиться видами и природой. Нам это удалось в полной мере. В