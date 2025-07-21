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Создание новогодней композиции - мастер-класс в мини-группе

Изготовить своими руками праздничное украшение из лапника пихты
Приближается Новый год — волшебный и атмосферный праздник. В его преддверии вы наверняка захотите украсить дом. Тогда скорее приходите к нам! В уютной атмосфере нашей мастерской под руководством опытных мастеров вы создадите нарядный венок или ёлочку.

Научитесь подбирать цвета, сочетать различные материалы и зарядитесь радостным настроением перед грядущими праздниками!
Создание новогодней композиции - мастер-класс в мини-группе
Создание новогодней композиции - мастер-класс в мини-группе
Создание новогодней композиции - мастер-класс в мини-группе

Описание мастер-класса

За 2 часа вы соберёте персональное новогоднее украшение — праздничную композицию, венок или ёлочку высотой 30 см.

Во время процесса наши мастера:

  • Посвятят вас в основы флористики и декорирования
  • Помогут создать неповторимую новогоднюю композицию
  • Дадут массу полезных советов о том, как сохранить ваше творение — оно может быть многолетним!
  • Подарят заряд положительных эмоций

Материалы для мастер-класса

Все украшения и ёлочки собираются из ветвей пихты нобилис, которые едут к нам из Голландии. Деревья не срубают, а аккуратно срезают у них только нижние ветви — их использование официально одобрено «Гринпис». Лапник нобилис ещё хорош тем, что не осыпается: с ним комфортно работать, а изделия из него могут радовать вас много лет.

Расписание

  • Венки или композиции (размер композиции и диаметр венка — 30 см)
    9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря — в 15:00
    13, 20, 27 декабря — в 19:00
  • Ёлочки из нобилиса (высота 30 см)
    9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря — в 17:00
    13, 20, 27 декабря — в 19:00

Организационные детали

  • Все материалы для мастер-класса входят в стоимость
  • Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Кариева
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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