Приближается Новый год — волшебный и атмосферный праздник. В его преддверии вы наверняка захотите украсить дом. Тогда скорее приходите к нам! В уютной атмосфере нашей мастерской под руководством опытных мастеров вы создадите нарядный венок или ёлочку. Научитесь подбирать цвета, сочетать различные материалы и зарядитесь радостным настроением перед грядущими праздниками!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

За 2 часа вы соберёте персональное новогоднее украшение — праздничную композицию, венок или ёлочку высотой 30 см.

Во время процесса наши мастера:

Посвятят вас в основы флористики и декорирования

Помогут создать неповторимую новогоднюю композицию

Дадут массу полезных советов о том, как сохранить ваше творение — оно может быть многолетним!

Подарят заряд положительных эмоций

Материалы для мастер-класса

Все украшения и ёлочки собираются из ветвей пихты нобилис, которые едут к нам из Голландии. Деревья не срубают, а аккуратно срезают у них только нижние ветви — их использование официально одобрено «Гринпис». Лапник нобилис ещё хорош тем, что не осыпается: с ним комфортно работать, а изделия из него могут радовать вас много лет.

Расписание

Венки или композиции (размер композиции и диаметр венка — 30 см)

9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря — в 15:00

13, 20, 27 декабря — в 19:00

(размер композиции и диаметр венка — 30 см) 9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря — в 15:00 13, 20, 27 декабря — в 19:00 Ёлочки из нобилиса (высота 30 см)

9, 10, 16, 17, 23, 24 декабря — в 17:00

13, 20, 27 декабря — в 19:00

Организационные детали