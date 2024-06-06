1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800₽ за человека
Квест
1 час
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет)
Начало: В Музее Казанской иконы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Казанская обсерватория Энгельгардта
Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале
10 июня в 18:00
11 июня в 17:00
1550013 175₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900₽ за человека
Квест
1 час
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками
7 июля в 08:00
9 июля в 08:30
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова 51 в Казани
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Познакомиться с востребованными профессиями и узнать, как устроено современное производство
Начало: У пешего КПП «Алабуга Политех»
11 июня в 09:00
15 июня в 11:00
670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
- ТТатьяна5 июня 2024Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.
- ААлександр5 июня 2024Экскурсия удалась. С первой минуты общения наш экскурсовод Елена взяла аккуратно, но твёрдо управление над информационными потоками ближайших трёх часов нашего общения. Нам очень понравилось. Спасибо большое!!
- ЕЕлена4 июня 2024Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
- ГГалина2 июня 2024Классный квест! Детям очень понравилось!
- ЕЕлена1 июня 2024Квест очень понравился и детям, и взрослым! Рекомендую
- ИИнна31 мая 2024Спасибо большое за все! Прекрасную экскурсию нам провела Резеда. Знающая и очень обаятельная.
- ЮЮлия31 мая 2024Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет, ему очень понравилось искать
- ЛЛиза30 мая 2024Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
- ААнастасия30 мая 2024Очень комфортная и познавательная прогулка по Кремлю с экскурсоводом Владой. Дети с удовольствием искали подсказки, элементы квеста очень уместны для детей. 2 часа пролетели незаметно.
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