Активности – экскурсии в Казани

Найдено 26 экскурсий в категории «Активности» в Казани, цены от 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
237 отзывов
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Казань всеми органами чувств
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство
Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8 340 за всё до 4 чел.
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200 за всё до 6 чел.
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
102 отзыва
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500 за человека
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
53 отзыва
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950 за человека
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Мини-группа
1 час
21 отзыв
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800 за человека
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Квест
1 час
6 отзывов
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет)
Начало: В Музее Казанской иконы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за человека
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
219 отзывов
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200 за человека
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Индивидуальная
30 минут
10 отзывов
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 900 за всё до 6 чел.
По Казани - с очками виртуальной реальности
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500 за всё до 5 чел.
Казанская обсерватория Энгельгардта
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Казанская обсерватория Энгельгардта
Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале
10 июня в 18:00
11 июня в 17:00
1550013 175 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс по ботаническому барельефу
Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве
Начало: В нашей мастерской
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 900 за человека
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
🚶 Пешая
Квест
1 час
223 отзыва
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900 за человека
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
51 отзыв
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками
7 июля в 08:00
9 июля в 08:30
10 800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова 51 в Казани
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200 за всё до 8 чел.
На сапах - по живописной реке Казанка
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825 за человека
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Индивидуальная
8 часов
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 600 за человека
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Индивидуальная
3 часа
Профориентационная экскурсия в особую экономическую зону «Алабуга»
Познакомиться с востребованными профессиями и узнать, как устроено современное производство
Начало: У пешего КПП «Алабуга Политех»
11 июня в 09:00
15 июня в 11:00
670 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
    Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
    Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.
  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Казань всеми органами чувств
    Экскурсия удалась. С первой минуты общения наш экскурсовод Елена взяла аккуратно, но твёрдо управление над информационными потоками ближайших трёх часов нашего общения. Нам очень понравилось. Спасибо большое!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
    Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
    Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
    Классный квест! Детям очень понравилось!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Познавательный квест «Восточная шкатулка»
    Квест очень понравился и детям, и взрослым! Рекомендую
  • И
    Инна
    31 мая 2024
    Казань всеми органами чувств
    Спасибо большое за все! Прекрасную экскурсию нам провела Резеда. Знающая и очень обаятельная.
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Познавательный квест «Восточная шкатулка»
    Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет, ему очень понравилось искать
    читать дальше

    подсказки, разгадывать загадки, выполнять задания. Мы не особо внимательные)), но экскурсовод Наталья ненавязчиво направляла нас, если пропускали подсказку, и параллельно рассказывала о Старо-Татарской Слободе, интересных людях, которые здесь жили, а также знакомила нас с татарскими сказками и преданиями.

    Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 летИнтересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет
  • Л
    Лиза
    30 мая 2024
    На сапах - по живописной реке Казанка
    Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Очень комфортная и познавательная прогулка по Кремлю с экскурсоводом Владой. Дети с удовольствием искали подсказки, элементы квеста очень уместны для детей. 2 часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
  2. Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
  3. Казань всеми органами чувств
  4. Казанское котопутешествие
  5. Познавательный квест «Восточная шкатулка»
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Активности" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 500 до 13 175 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1321 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 26 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Активности», 1321 ⭐ отзыв, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам