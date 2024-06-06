🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 91 отзыв Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро Начало: У Дворца Земледельцев 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 237 отзывов Квест-приключение по историческим местам Казани Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны Начало: В районе метро Кремлевская от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Казань всеми органами чувств: путешествие и мастерство Откройте для себя Казань через историю, архитектуру, искусство и вкусы, уникальные для этого великолепного города Начало: По договоренности 8 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом Начало: На улице Баумана 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 102 отзыва Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку Начало: Метро площадь Тукая от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 60 отзывов Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок Начало: На УЛ.К. Насыри 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 53 отзыва Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист Начало: Юнусовская площадь 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 3 часа 30 отзывов Интуитивная живопись в волшебной Казани Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание Начало: В районе Центрального парка им. Горького Расписание: в воскресенье в 13:00 1 950 ₽ за человека

Мини-группа 1 час 21 отзыв Прогулка на сапбордах по озеру Кабан Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час» Начало: На озере Верхний Кабан 2 800 ₽ за человека

Квест 1 час 6 отзывов «Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет) Начало: В Музее Казанской иконы 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 219 отзывов Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями Начало: На улице Баумана 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 30 минут 10 отзывов Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города Начало: В Национальном музее Республики Татарстан 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров Начало: В Музее Казанской Иконы 2 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва По Казани - с очками виртуальной реальности «Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида Начало: На площади Тукая 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Казанская обсерватория Энгельгардта Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале 15500 13 175 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Мастер-класс по ботаническому барельефу Запечатлеть природные мотивы в гипсе в уютном пространстве Начало: В нашей мастерской 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 223 отзыва Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота» Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости Начало: У Спасской башни Казанского Кремля 900 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 6 отзывов Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 51 отзыв Познавательный квест «Тайны казанского Арбата» Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме Начало: Метро площадь Тукая от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 9 отзывов Индивидуальная прогулка на катере по Волге Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем Начало: На улице Брюсова 51 в Казани 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш Начало: В Старо-Татарской слободе от 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв На сапах - по живописной реке Казанка Насладиться контактом с природой посреди города Начало: На лодочной станции 4500 3 825 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника Начало: В Раифском монастыре 2 600 ₽ за человека