Это интерактивная программа, в процессе которой вы приготовите традиционный татарский эчпочмак.
А также узнаете, как появилось и почему стало таким популярным это блюдо, познакомитесь с местными традициями и, если захотите, примерите на себя национальный костюм.
А также узнаете, как появилось и почему стало таким популярным это блюдо, познакомитесь с местными традициями и, если захотите, примерите на себя национальный костюм.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:45
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мастер-класс проходит за ужином в ресторане:
- Во время подачи салата вас ждёт приветствие, знакомство и рассказ об истории и особенностях приготовления татарских блюд
- Перед вторым блюдом начнётся мастер-класс, во время которого вы самостоятельно приготовите эчпочмак, а также послушаете рассказы о национальных традициях и легендах. Если что-то будет не получаться, мы вам поможем!
- Когда выпечка уйдёт в духовку, у вас будет время, чтобы познакомиться с обычаями татарского народа. В программе — показ национальных костюмов под приятную музыку. Если захотите, можно будет примерить наряд и на себя
- Затем вас ждёт конкурс за столом и дегустация ароматных и румяных эчпочмаков
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- В стоимость всё включено
- В ужин входит салат «Татарстан» и «Азу по-татарски» в качестве второго блюда
- Мастер-класс для вас проведу я или мои коллеги
в пятницу, субботу и воскресенье в 18:45
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана «Давыл»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 6 туристов
Я в профессии с 2013 года. В моей команде около 200 человек — это гиды, работающие по городу Казань и Республике Татарстан. Все они с высшим образованием, любят свой родной край и с большим желанием расскажут о нём. У всех есть аккредитация по объектам ЮНЕСКО и стаж работы от 5 лет и более.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Казани
Мини-группа
1.5 часа
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Погружение в историю и культуру Татарстана: строгие мечети, купеческие дома, яркие торговые лавки. Узнайте о жизни и быте жителей слободы
Начало: У театра имени Г. Камала
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прогулка по Старо-Татарской слободе - это возможность окунуться в атмосферу старинного Казани, узнать о жизни и быте татарского народа
Начало: В сквере Тукая
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.