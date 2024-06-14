Эчпочмак своими руками

Ужин в ресторане и мастер-класс по приготовлению самого популярного татарского угощения (в группе)
Это интерактивная программа, в процессе которой вы приготовите традиционный татарский эчпочмак.

А также узнаете, как появилось и почему стало таким популярным это блюдо, познакомитесь с местными традициями и, если захотите, примерите на себя национальный костюм.
Эчпочмак своими руками
Эчпочмак своими руками
Эчпочмак своими руками
Ближайшие даты:
Время начала: 18:45

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мастер-класс проходит за ужином в ресторане:

  • Во время подачи салата вас ждёт приветствие, знакомство и рассказ об истории и особенностях приготовления татарских блюд
  • Перед вторым блюдом начнётся мастер-класс, во время которого вы самостоятельно приготовите эчпочмак, а также послушаете рассказы о национальных традициях и легендах. Если что-то будет не получаться, мы вам поможем!
  • Когда выпечка уйдёт в духовку, у вас будет время, чтобы познакомиться с обычаями татарского народа. В программе — показ национальных костюмов под приятную музыку. Если захотите, можно будет примерить наряд и на себя
  • Затем вас ждёт конкурс за столом и дегустация ароматных и румяных эчпочмаков

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • В стоимость всё включено
  • В ужин входит салат «Татарстан» и «Азу по-татарски» в качестве второго блюда
  • Мастер-класс для вас проведу я или мои коллеги

в пятницу, субботу и воскресенье в 18:45

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана «Давыл»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 18:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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