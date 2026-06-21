Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Вас ждет путешествие в загадочный, древний и почти утраченный мир иконописи. Как же работали иконописцы во времена, когда еще не было красок и кисточек, бумаги и даже пилы? Вы подержите в руках их инструменты и материалы, узнаете о нюансах выбора дощечек и других секретах художников. А я помогу по клеймам Казанской иконы Божией Матери прочесть историю ее чудесного обретения.

Описание экскурсии

Об иконописи — простым языком

Кратко мы коснемся истории иконописи: выясним, чем икона отличается от картины, какие бывают иконы, как их писали, кто такие иконописцы. В «Мастерской» вы рассмотрите инструменты, которые использовали много веков назад для создания икон, и даже сможете взять их в руки. Яйцо, рыбьи кости, минералы, сусальное золото и другие материалы — вы удивитесь находчивости мастеров и поймете, благодаря чему и как иконы сохранились до наших времен. А еще выберете самую удобную для росписи дощечку и узнаете о техниках иконописи!

Чудеса Казанской иконы

В большом зале мы осмотрим Казанскую икону Божией Матери. По «клеймам» — миниатюрным изображениям вокруг образа — проследим чудесную историю обретения этой святыни, особо почитаемой не только в нашем регионе, но и по всей стране. В макетном зале ребята взглянут сверху на Богородицкий монастырь, основанный там, где икона явилась людям — а из окошка увидят стены настоящей обители.

Кому подойдет экскурсия

Детям 8-10 лет и их родителям

Организационные детали