Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей

Обойти залы Музея Казанской иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров

Ольга
Ольга – Гид из Казани
Вас ждет путешествие в загадочный, древний и почти утраченный мир иконописи.

Как же работали иконописцы во времена, когда еще не было красок и кисточек, бумаги и даже пилы? Вы подержите в руках их инструменты и материалы, узнаете о нюансах выбора дощечек и других секретах художников.

А я помогу по клеймам знаменитой Казанской иконы прочесть историю 📖 ее чудесного обретения.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей

Что вас ожидает

Об иконописи — простым языком
Кратко мы коснемся истории 📖 иконописи: выясним, чем икона отличается от картины, какие бывают иконы, как их писали, кто такие иконописцы. В «Мастерской» вы рассмотрите инструменты, которые использовали много веков назад для создания икон, и даже сможете взять их в руки. Яйцо, рыбьи кости, минералы, сусальное золото и другие материалы — вы удивитесь находчивости мастеров и поймете, как благодаря этим веществам иконы сохранились до наших времен. А еще выберете самую удобную для росписи дощечку и узнаете о техниках иконописи!

Чудеса Казанской иконы
В большом зале мы осмотрим Казанскую икону Божией Матери. По «клеймам» — миниатюрным изображениям вокруг образа — проследим чудесную историю обретения этой святыни, особо почитаемой не только в нашем регионе, но и по всей стране. В макетном зале ребята взглянут сверху на Богородицкий монастырь, основанный там, где икона явилась людям — а из окошка увидят стены настоящей обители.

Кому подойдет экскурсия

Детям 8-10 лет и их родителям

Организационные детали

Входные билеты 🎫 включены в стоимость, дополнительных расходов не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 в Музее Казанской Иконы
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я уже много лет работаю экскурсоводом. Казань — место обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Поэтому именно историю православия Казанского края я считаю наиболее интересной и привлекательной для гостей нашего города. Свои экскурсии я стараюсь проводить так, чтобы было интересно всем: «и старым и малым». Имею дополнительную квалификацию детского экскурсовода. Хотите узнать больше об истории православия в Казани? Об иконах и иконописи? Тогда жду вас на своих экскурсиях!
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