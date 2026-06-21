Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Мир иконописи: индивидуальная экскурсия для детей и родителей
Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров
Вас ждет путешествие в загадочный, древний и почти утраченный мир иконописи.
Как же работали иконописцы во времена, когда еще не было красок и кисточек, бумаги и даже пилы? Вы подержите в руках их инструменты и материалы, узнаете о нюансах выбора дощечек и других секретах художников. А я помогу по клеймам Казанской иконы Божией Матери прочесть историю ее чудесного обретения.
Кратко мы коснемся истории иконописи: выясним, чем икона отличается от картины, какие бывают иконы, как их писали, кто такие иконописцы. В «Мастерской» вы рассмотрите инструменты, которые использовали много веков назад для создания икон, и даже сможете взять их в руки. Яйцо, рыбьи кости, минералы, сусальное золото и другие материалы — вы удивитесь находчивости мастеров и поймете, благодаря чему и как иконы сохранились до наших времен. А еще выберете самую удобную для росписи дощечку и узнаете о техниках иконописи!
Чудеса Казанской иконы
В большом зале мы осмотрим Казанскую икону Божией Матери. По «клеймам» — миниатюрным изображениям вокруг образа — проследим чудесную историю обретения этой святыни, особо почитаемой не только в нашем регионе, но и по всей стране. В макетном зале ребята взглянут сверху на Богородицкий монастырь, основанный там, где икона явилась людям — а из окошка увидят стены настоящей обители.
Кому подойдет экскурсия
Детям 8-10 лет и их родителям
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость, дополнительных расходов не предвидится
Максимальное количество участников экскурсии 15 человек
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Казанской Иконы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 996 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическое читать дальшеуменьшить
образование, знает и понимает историю Казани и Казанского края. Поскольку мы все профессионалы, то сможем ответить практически на любые дополнительные вопросы. Если вы хотите окунуться в историю, узнать, как развивалась Казань, познакомиться с выдающимися людьми и важными событиями нашего края, то мы будем рады стать вашими проводниками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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З
Зиля
спасибо огромное за экскурсию Павлу! Мне и дочкам очень понравилось, информация была интересная сжатая и без воды, что важно ведь дети быстро отвлекаются. Во время экскурсии Павел задавал вопросы, чем завлекал в процесс детей, поэтому даже 7летний ребенок после экскурсии с большим энтузиазмом рассказывала папе запомнившиеся моменты и факты, в общем буду рекомендовать друзьям обязательно посетить данную экскурсию и музей.
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Ю
Юлия
Были с дочкой 10-ти лет. Музей небольшой, уютный. Но экскурсия очень понравилась! Дочь осталась очень довольной, хотя сначала отнеслась к предложенной экскурсии с подозрением) Хотелось пойти именно с ребенком. В итоге дочери было увлекательно и познавательно! Не перегружено. Спасибо большое Павлу за экскурсию!
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О
Оксана
Были на экскурсии 4 августа вчетвером, трое взрослых и ребенок 9 лет. Приехали из Беларуси. Гид Павел провел очень интересную и познавательную экскурсию, не только для ребенка, но также и читать дальшеуменьшить
для нас, взрослых) Он также ответил в конце на все наши вопросы, которых было не мало, сразу видно что он на "своем месте", все четко, без лишней информации, при этом очень интересно. А также хотелось бы отметить само место, там можно купить сувениры на первом этаже, работала очень милая женщина, есть санузел, никто не торопит, можно после окончания экскурсии ещё походить и сделать фото на память. Смело могу рекомендовать данную экскурсию как для взрослых с детьми, так и без них.
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О
Ольга
Понравилась экскурсия как взрослым, так и детям. Много интересного про иконы рассказала Ольга.
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Н
Наталья
Благодарим Павла за увлекательное погружение в волшебный мир иконописи!!! Павел, не только приятный внешне молодой человек, но эрудированный и прекрасный рассказчик!!! Мы узнали очень любопытные факты!! Какие - узнаете сами. читать дальшеуменьшить
.)) Мы не только слушали, но и сами активно участвовали в беседе!! Павел профессионально вовлекал в диалог всю нашу разновозрастную компанию: детей (7, 9 и 13 лет) и взрослых!! У нас была малая группа, уверена, что такой формат лучше всего подходит для темы этой экскурсии. Особенно, на мой взгляд, для детей. Так они лучше проникаются атмосферой места и самой темой. Кстати, место очень уютное: комфортные залы, необходимые удобства, можно угоститься чаем)) В зале коллекции икон погружаешься в удивительную тихую и торжественную атмосферу. . Однозначно, рекомендуем!!!
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Анна
Отличная экскурсия! Были с детьми. Им тоже понравилось. И мы взрослые, и дети узнали много интересного о процессе создания первых икон на Руси, послушали об обретении Казанской иконы, о её отличительных особенностях от других икон Богородицы. Очень содержательно и проникновенно. Спасибо!
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