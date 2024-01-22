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дыхании. Мы посещаем авторские экскурсии всегда, когда приезжаем в незнакомые места и есть с чем сравнить. Эта, однозначно, в нашем топе. После экскурсии осталось ощущения единства разных народов, исторической взаимосвязи. Казань, конечно, красавица! Олегу отдельная благодарность за возможность посетить экскурсию с пожилым малоподвижным человеком в мороз - 26. Построил экскурсию так, что и мёрзнуть не пришлось и увидеть многое смогли. Олегу и его команде здоровья и процветания!