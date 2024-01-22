Встречаем Новый Год 2025 в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Казани, цены от 3 999 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Казань новогодняя
На машине
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань новогодняя
Прогуляться-проехаться по праздничному городу и познакомиться с его историей и татарской культурой
«На экскурсии вы осмотрите основные достопримечательности Казани, но принарядившиеся к Новому году и овеянные атмосферой праздника»
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
Новогодний кремль - сказка в центре Казани
Пешая
14 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Новогодний кремль - сказка в центре Казани
Оценить праздничный наряд кремля, услышать его тайны и истории и узнать о новогодних традициях татар
Начало: На Площади 1 мая
«Будут рассказы и на новогоднюю тематику: как отмечают в Татарстане Новый год, какие есть любопытные традиции и обычаи, кто, когда и за какие деньги разработал современное новогоднее оформление кремля и многое другое»
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
от 3 999 за всё до 4 чел.
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
«Спуститесь с Кремлёвского холма и погрузитесь в новогоднюю атмосферу фильма «Ёлки»»
Завтра в 14:00
20 окт в 09:00
8 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    22 января 2024
    Новогодний кремль - сказка в центре Казани
    Очень рекомендую эту экскурсию! Олег прекрасный экскурсовод. Много интересных фактов, очень увлекательное, последовательное, лёгкое изложение. Время пролетело быстро, на одном
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    дыхании. Мы посещаем авторские экскурсии всегда, когда приезжаем в незнакомые места и есть с чем сравнить. Эта, однозначно, в нашем топе. После экскурсии осталось ощущения единства разных народов, исторической взаимосвязи. Казань, конечно, красавица! Олегу отдельная благодарность за возможность посетить экскурсию с пожилым малоподвижным человеком в мороз - 26. Построил экскурсию так, что и мёрзнуть не пришлось и увидеть многое смогли. Олегу и его команде здоровья и процветания!

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Экскурсия «Сказка в Раифском монастыре»
    Интересная познавательная экскурсия. Удобная организация.
  • А
    Анна
    23 февраля 2023
    Новогодний кремль - сказка в центре Казани
    Экскурсия очень понравилась! Задача была непростая - посмотреть Кремль с тремя детьми в мороз)) и Олег отлично справился. Успели посмотреть и
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    узнать очень много, экскурсия была увлекательной и продлилась даже дольше заявленного. Узнали про Кремль, историю Казани, современные обычаи и реалии, интересные факты, всё это оперативно и с юмором - как раз то, что нужно для первого знакомства с городом. Большое спасибо от семьи из Смоленска-Москвы)

  • М
    Мария
    20 февраля 2023
    Новогодний кремль - сказка в центре Казани
    Добрый день! У нас была экскурсия с Олегом - Новогодний кремль - сказка в центре Казани. Нам все очень понравилось! Олег очень
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    интересно и доступно рассказывал про историю Казани, дети многое уловили из его рассказа;) Отвечал на все наши вопросы и давал рекомендации вкусных мест!;) Экскурсия была очень интересной и красивой! Благодарю!!!

  • Т
    Татьяна
    28 января 2023
    Казань новогодняя
    Все очень понравилось. Всем рекомендую.
  • З
    Зульфия
    6 января 2023
    Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»
    Нам очень было интересно. Спасибо огромное! Зифа-самый классный экскурсовод.
  • М
    Марина
    3 января 2023
    Казань новогодняя
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид, вся информация воспринималась легко, было очень интересно!) Отдельное спасибо Олегу за помощь в передвижениях по сугробам и гололеду)
  • О
    Ольга
    5 января 2022
    Казань новогодняя
    Спасибо огромное Олегу за путешествие по Казани! Олег - приятный в общении человек, прекрасный рассказчик, знает про Казань все). За
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    нами приехал, провез по всему городу и конечно показал и рассказал много интересного и познавательного. Мы остались очень довольны экскурсией и всем рекомендуем - точно не пожалеете!

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Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Казань новогодняя
  2. Новогодний кремль - сказка в центре Казани
  3. Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Казанский кремль
  2. Самое главное
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кул-Шариф
  8. Кремль
  9. Дворец Земледельцев
  10. Старая Казань
Сколько стоит экскурсия по Казани в октябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3 999 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Казани? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Казани, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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