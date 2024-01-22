4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань новогодняя
Прогуляться-проехаться по праздничному городу и познакомиться с его историей и татарской культурой
«На экскурсии вы осмотрите основные достопримечательности Казани, но принарядившиеся к Новому году и овеянные атмосферой праздника»
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Новогодний кремль - сказка в центре Казани
Оценить праздничный наряд кремля, услышать его тайны и истории и узнать о новогодних традициях татар
Начало: На Площади 1 мая
«Будут рассказы и на новогоднюю тематику: как отмечают в Татарстане Новый год, какие есть любопытные традиции и обычаи, кто, когда и за какие деньги разработал современное новогоднее оформление кремля и многое другое»
25 окт в 08:00
26 окт в 08:00
от 3 999₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
«Спуститесь с Кремлёвского холма и погрузитесь в новогоднюю атмосферу фильма «Ёлки»»
Завтра в 14:00
20 окт в 09:00
8 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина22 января 2024Очень рекомендую эту экскурсию! Олег прекрасный экскурсовод. Много интересных фактов, очень увлекательное, последовательное, лёгкое изложение. Время пролетело быстро, на одном
- ИИрина18 января 2024Экскурсия «Сказка в Раифском монастыре»Интересная познавательная экскурсия. Удобная организация.
- ААнна23 февраля 2023Экскурсия очень понравилась! Задача была непростая - посмотреть Кремль с тремя детьми в мороз)) и Олег отлично справился. Успели посмотреть и
- ММария20 февраля 2023Добрый день! У нас была экскурсия с Олегом - Новогодний кремль - сказка в центре Казани. Нам все очень понравилось! Олег очень
- ТТатьяна28 января 2023Все очень понравилось. Всем рекомендую.
- ЗЗульфия6 января 2023Экскурсия по новогодней Казани «Загадай желание под ёлкой!»Нам очень было интересно. Спасибо огромное! Зифа-самый классный экскурсовод.
- ММарина3 января 2023Прекрасная экскурсия, замечательный гид, вся информация воспринималась легко, было очень интересно!) Отдельное спасибо Олегу за помощь в передвижениях по сугробам и гололеду)
- ООльга5 января 2022Спасибо огромное Олегу за путешествие по Казани! Олег - приятный в общении человек, прекрасный рассказчик, знает про Казань все). За
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в октябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3 999 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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