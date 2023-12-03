Сады Казани хранят интересное прошлое. Это не просто деревья, тропинки и скульптуры.



Я стану для вас проводником в секретный мир деталей и скрытых фактов, которые приезжий так просто не увидит.



Например, расскажу, что находится на обратной стороне трости известного памятника или где найти на коре дерева картину художника. Все локации нашего маршрута собраны в центре города. По пути можем сделать перерыв на кофе или чай.