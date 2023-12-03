Пройти по местам, которым больше 100 лет, и узнать их уникальные истории
Сады Казани хранят интересное прошлое. Это не просто деревья, тропинки и скульптуры.
Я стану для вас проводником в секретный мир деталей и скрытых фактов, которые приезжий так просто не увидит.
Например, расскажу, что находится на обратной стороне трости известного памятника или где найти на коре дерева картину художника. Все локации нашего маршрута собраны в центре города. По пути можем сделать перерыв на кофе или чай.
Я стану для вас проводником в секретный мир деталей и скрытых фактов, которые приезжий так просто не увидит.
Например, расскажу, что находится на обратной стороне трости известного памятника или где найти на коре дерева картину художника. Все локации нашего маршрута собраны в центре города. По пути можем сделать перерыв на кофе или чай.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы посетим Фёдоровский бугор и Фуксовский сад, где вы узнаете секрет памятника Фуксу.
- Познакомимся с маленькой улицей Бассейной, бывшей Театральной площадью и Державинским садом.
- Заглянем в Университетский сад и парк Чёрное озеро. Вы посмотрите на самый старинный фонтан города.
- Прогуляемся по Лядскому саду.
- Увидим дом архитектора Олешкевича с химерой.
- Пройдёмся по саду Эрмитаж, хранящему легенду о привидениях.
Вы узнаете:
- Кто такой Бакыр Бабай.
- Как Ленин и Киров оказались на клумбе.
- Где был памятник Кутузову в Казани.
- И многое другое.
Организационные детали
- По пути для вашего комфорта можем сделать остановки, посидеть на лавочках, зайти в кафе на чашку кофе или чая (оплачивается отдельно).
- Длина маршрута — 5,5 км. По дороге есть перепады высот.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям школьного возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Казани
Я Мила. Гид по Казани. С удовольствием провoжу индивидуальные авторские пешие экскурсии по городу. Люблю свой город, постараюсь влюбить и вас в него.
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