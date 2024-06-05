🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3.5 часа 240 отзывов Популярное предложение Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю Начало: В районе кремля Расписание: ежедневно в 12:00 1 695 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 139 отзывов Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности Начало: У часов на площади Тукая Расписание: ежедневно в 15:15 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 92 отзыва Казань: Мифы и легенды с гидом-историком Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида Начало: Возле озера Кабан 3 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 102 отзыва Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку Начало: Метро площадь Тукая от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа Начало: В районе театра Камала 4800 4 320 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Казань: симбиоз культур в одном городе Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: У места вашего проживания или по договоренности 9900 8 910 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом Начало: На Юнусовской площади 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 53 отзыва Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист Начало: Юнусовская площадь 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 70 отзывов По Казани с комфортом: от Старо-Татарской слободы до театра Экият Приглашаем на увлекательное путешествие по Казани на кроссовере Mercedes GLK. Откройте для себя уникальные истории и места 5 990 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце Начало: На улице Татарстан от 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 146 отзывов Популярное предложение Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор Начало: Спасская башня Казанского Кремля 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Секреты и красота исторического центра Казани Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны Начало: На площади 1 Мая 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 171 отзыв Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом Начало: У Спасской башни кремля 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 94 отзыва Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории Начало: На улице Татарстан 3 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 52 отзыва Индивидуальная экскурсия по Казани: история, культура и гастрономия Погрузитесь в атмосферу настоящей Казани, вместе с местным жителем исследуя её историю и культуру Начало: В Старо-Татарской слободе 9 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7.5 часов 43 отзыва Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... 18800 16 920 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 177 отзывов Кто такие татары Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 33 отзыва Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения Начало: У отеля «Ибис» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1200 1 080 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 13 отзывов 3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости Начало: У центрального входа в Кремль Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 1 отзыв Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе) Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 21:00 1100 1 045 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Казань: самый смак за 2 часа Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру Начало: В вашем отеле 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа Начало: в сквере Тукая 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 219 отзывов Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями Начало: На улице Баумана 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Казанский кремль с профессиональным гидом Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 100 отзывов Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии Начало: в районе ст. метро Кремлёвская 8 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы от 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн... 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 13 отзывов Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама Начало: В Старо-Татарской слободе 4 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Старая Казань Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого Начало: ул. Баумана 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Казань неповторимая и величавая Посетить кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская) 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир» Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан 3 250 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест-игра «В гостях у Казанского дракона» Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории Начало: Напротив Национального музея 5000 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Казань на рубеже 19-20 веков Прогуляться по неизведанным местам исторического центра и погрузиться в эпоху Начало: В Лядском садике 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа Деревянная архитектура Казани - от народного зодчества до модерна Изучить архитектуру, формирующую своеобразный облик казанского центра Начало: В районе улицы Петербургской 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Ароматы махалли Погрузиться в историю и быт Старо-Татарской слободы через запахи Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба» 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Модерн Казани: русский и татарский Рассмотреть богатство разностилевого декора и узнать его историю 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Истории под кремлёвскими стенами Погулять вдоль кремля, поговорить о горожанах и выпить чай в Музее Казанской Иконы Начало: у Музея Казанской Иконы 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа От Большой Проломной до Баумана Нескучная история главной пешеходной улицы Казани Начало: Рядом со СТ.М. «Кремлёвская» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Старинные сады Казани Пройти по местам, которым больше 100 лет, и узнать их уникальные истории Начало: в районе площади Свободы 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Четыре площади Казани: прошлое и настоящее Окунуться в историю города через знакомство с его главными площадями Начало: у Спасской башни Казанского кремля 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом Экскурсия-полуфиналист Всероссийской туристской премии как лучший культурно-познавательный маршрут Начало: на площади 1 Мая 9 000 ₽ за всё до 10 чел.